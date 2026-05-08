アクアワールド茨城県大洗水族館 イルカ・アシカオーシャンライブがリニューアル

株式会社ネイキッド

株式会社ネイキッド（英語表記：NAKED, INC.／所在地：東京都渋谷区／代表：村松亮太郎）は、株式会社乃村工藝社が総合プロデュースを手がけるアクアワールド茨城県大洗水族館のイルカ・アシカオーシャンライブの2026年3月12日（木）より全面リニューアル、ネイキッドが演出・制作を担当しています。



本リニューアルは、日中開催のDAY LIVE『WOOOOARAI!! -ここから始まる、出会いの物語-』と、夜間営業時に開催されるNIGHT LIVE『FLOW A LIFE -鼓動する命の海-』の2つの内容で実施。上演場所は、アクアワールド茨城県大洗水族館内オーシャンシアター。“出会い”と“命の鼓動”をテーマに、光・音・映像演出と生きものたちの躍動を融合させ、海の世界を五感で体感できるライブエンターテインメントをお届けします。

■昼夜で異なる構成のリニューアル内容DAY LIVE『WOOOOARAI!! -ここから始まる、出会いの物語-』

大洗の海を舞台に、“ここから始まる出会い”を描くストーリー型ライブ。

光・音・映像演出と生きものたちの躍動が融合し、まるで物語の主人公になったかのような体験を創出します。

NIGHT LIVE『FLOW A LIFE -鼓動する命の海-』

夜間営業限定のライブプログラム。

黒潮と親潮が交わる「潮目」をモチーフに、生命の循環やつながりを表現します。映像表現の高度化と照明演出の拡張により、昼公演とは異なる空間体験を提供します。

■リニューアルの見どころ

本リニューアルでは、イルカやアシカのパフォーマンスを“ただ見る”プログラムから、空間・自然環境・観客体験が一体となるライブへと再設計。今まで培われてきたオーシャンライブの強みを軸に、新たな視点を掛け合わせて構成しました。映像投影範囲の拡張やライティング演出の強化により、空間全体を包み込むライブへと進化させ、黒潮と親潮が交わる“潮目”をテーマに、海の中へと潜る体験型ストーリー仕立てで展開します。

映像演出の拡張による空間の創出

投影範囲を拡大し、ステージと客席を横断する一体的な空間構成を実現。昼夜それぞれのコンセプトに応じた機材を活用し、空間全体を使った演出を実現します。

イルカやアシカの動きと映像のリアルタイム連動

ジャンプや鳴き声に呼応し、光や粒子が広がる演出を導入。パフォーマンスとビジュアルが融合します。

コンセプト再設計による物語性の強化

黒潮と親潮が交わる大洗の海「潮目」を軸に、“いのちの交差点”をテーマに設定。昼夜それぞれのコンセプトに基づいたストーリーと演出により、その世界に溶け込むような特別な体験を提供します。

■プログラム開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/8210/table/1162_1_65c6a14701c8e8b77e8a3aa6f2cadab9.jpg?v=202605081051 ]

■株式会社乃村工藝社

1892年創業。空間創造によって人々に「歓びと感動」を届けることをミッションに、商業施設、ホテル、企業PR施設、ワークプレイス、博覧会、博物館などの企画、デザイン、設計、施工から運営管理までを手掛ける空間の総合プロデュース企業。グループ全体では、全国１１拠点・海外9拠点、国内外７つのグループ会社で事業展開しています。

NAKED, INC.（ネイキッド）について

1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。2025年から、京都駅ビル東広場を舞台に、京都の伝統・食・アートが融合した文化発信を担う『庭プロジェクト』を始動し、観光と日常が交差する新たな文化体験の創出に取り組んでいる。

代表作には、東京駅プロジェクションマッピング『TOKYO HIKARI VISION』、世界で開催中の花の体感型アート展『NAKED FLOWERS』、食×アートの体験型レストラン『TREE by NAKED yoyogi park』、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出、シンガポール屈指の動物園マンダイ・ワイルドライフ・リザーブとのコラボイベント、『NAKED meets 二条城』、京都駅ビル東広場のリニューアルプロジェクト『庭プロジェクト』など。

■NAKED, INC. ：https://naked.co.jp

■Official Instagram ： https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook： https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter ： https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube ：https://www.youtube.com/c/NAKEDINC