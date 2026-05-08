株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、熊本県宇城市が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「子育て・教育【「育てる」まちづくり】」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

熊本県の中央部に位置し、世界文化遺産「三角西港」を有する熊本県宇城市。 この歴史あるまちが、深刻な人口減少という荒波を乗り越え、持続可能な未来を切り拓くための「人財育成」に注力しています。 宇城市が掲げるのは、単なる少子化対策としての支援ではなく、独自の理念「ウキニスム（宇城主義）」に基づき、デジタルの力と地域資源を融合させた次世代教育です。 本プロジェクトは、企業版ふるさと納税を通じて、企業の皆様が持つ高度な知見やテクノロジーを宇城市の子どもたちに届け、地方における教育格差を解消しながら、未来を生き抜く「アントレプレナーシップ（起業家精神）」を持った人材を育てることを目的としています。 日本の教育の未来を創るパートナーとして、皆様の参画を心よりお待ちしています。

なぜ寄附を募るのか

https://kifuru.jp/projects/525/

▼地域が抱える課題と背景 ・加速する自然減と教育の都市部格差 宇城市が直面している最大の課題は、加速する人口減少です。「宇城市人口ビジョン【改訂版】」によれば、2023年度の出生数は358人まで減少しており、2070年には総人口が現在の約半分（約3万人減少）にまで落ち込むという厳しい推計が出ています。特に15歳から24歳の若年層において転出超過が顕著であり、就職や進学に伴う市外流出が地域の活力を削いでいる現状があります。この背景には、雇用の選択肢だけでなく、教育環境における「都市部との格差」があります。GIGAスクール構想等によりインフラ整備は進んだものの、最新のEdTechへのアクセスや、多様なロールモデルに触れるキャリア教育の機会は、地方において依然として不足しています。 「地方だから学べない」のではなく「地方だからこそ、本物に触れる深い学びができる」。宇城市はこの逆転の発想で、子どもたちが故郷に誇りを持ち、自らの力で未来を切り拓く環境を整えることで、移住・定住促進、ひいては地方創生の実現（ローカルイノベーション）を目指しています。 ▼プロジェクトの詳細 寄附金の使い道寄附金は、宇城市地方創生総合戦略に基づき、以下の3つの柱を中心に活用させていただきます。 ・教育DXの推進 「ウキ・スマートスクール」の高度化1人1台端末を活用した高度なEdTechプログラムの導入や、プログラミング教育の拡充を図ります。AIドリルによる個別最適化学習やVRを活用した遠隔授業を推進し、都市部に劣らないデジタルリテラシーを子どもたちに授けます。 ・世界遺産・地域資源を舞台にした「探究型キャリア教育」 「明治日本の産業革命遺産」である三角西港をはじめ、先人たちの「開拓の精神」を教材として活用します。寄附企業の皆様との連携によるワークショップ等を通じ、地域課題をテクノロジーの視点で解決する「アントレプレナーシップ」を養います。 ・切れ目のない子育て・学習支援体制の整備 子ども医療費の助成や、相談業務のICT化、放課後児童クラブの環境整備等を行い、家庭環境に左右されない、教育と福祉が一体となったセーフティネットを強固にします。 ▼目指す未来 子どもが輝き、選ばれるまち「ウキニスム」の実現私たちが目指すのは、宇城市で育った子どもたちが、どこにいても自分らしく輝ける未来です。デジタルの力で距離を克服し、地域の豊かな歴史からアイデンティティを学んだ若者たちは、やがて本市の新たな産業を創出し、あるいは都市部で活躍しながらも「関係人口」として再びこの地へ貢献してくれるはずです。 多様性を認め合い、新しいことに挑戦する「ウキニスム」の精神を教育の核に据え、宇城市を「日本一子どもを育てたいまち」へと進化させます。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/type/lg/43213/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form