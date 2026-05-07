株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)（以下、BAPE(R)）とCrocsが、2026年春夏シーズンに再びタッグを組み、カジュアルスタイルとストリートウェアのアイデンティティをアップデートします。

本コラボレーションでは、Crocsの「Echo RO Clog」シルエットを、BAPE(R)ならではの視点で再解釈。ブランドを象徴するCOLOR CAMOを軸に、快適性・デザイン・個性が際立つ新たな一足へ。

COLOR CAMOが躍動する、新シーズンの幕開け

本カプセルコレクションの中心となるのは、「BAPE(R) x Crocs Echo RO Clog」。

Crocsの先進的なECHOシルエットをベースに、BAPE(R)を象徴する3色のCOLOR CAMO──ネイビー、レッド、パープル──で展開。ストリートのエネルギーと遊び心あるユーティリティ性が融合したデザインに仕上がっています。

サイドには、BAPE(R)のシグネチャーモチーフを象徴するPVC製STAプレートを配置。ブランドのデザインヘリテージを受け継ぎながら、BAPE(R)らしい存在感を演出しています。

Collection Highlights

BAPE(R) x CROCS ECHO RO CLOG NAVY COLOR CAMO

深みのあるネイビートーンをベースに、ソールやストラップのディテールまで統一感のあるカラーリングで仕上げた一足。

BAPE(R) x CROCS ECHO RO CLOG RED COLOR CAMO

スカーレットとバーガンディを組み合わせた鮮やかなカラー構成で、力強いコントラストと温かみを表現。

BAPE(R) x CROCS ECHO RO CLOG PURPLE COLOR CAMO

クールなバイオレットを基調に、鮮やかなアクセントを加えたデザイン。

それぞれのモデルは、Crocsならではの人間工学に基づいた快適な履き心地と、BAPE(R)を象徴するパターンデザインを融合。ユーティリティ、遊び心、そしてヘリテージを兼ね備えたコレクションとなっています。

さらに、本コラボレーションにはBAPE(R)らしい世界観を反映したカスタマイズ可能なJibbitz(TM)チャームも付属。

GO APE!、APE HEAD、BABY MILO(R)などのモチーフをラインアップし、自分らしいアレンジを楽しめます。ひとつひとつのチャームが、BAPE(R)ならではの自由なクリエイティビティを表現するアイコンとなっています。

本コラボレーションコレクションのビジュアルには、ヒップホップグループのスチャダラパーを起用。

「BAPE(R) x CROCS SS26 Collection」は、5月9日(土)より全国のBAPE STORE(R)およびBAPE.COMにて順次発売開始。

その後、5月12日(火)よりCrocs Asia公式オンラインストアおよび各リテールチャネル、さらに5月14日・15日よりその他Crocs取扱店舗にて展開予定です。

A BATHING APE(R)について

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ」「シャークフーディ」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン＆キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている

CROCSについて

Crocs, Inc.（NASDAQ: CROX）は、コロラド州ブルームフィールドに本社を構える、革新的なカジュアルフットウェアを展開するグローバルリーダーです。快適さとスタイルを兼ね備え、世界中の消費者に愛される価値ある製品を提供しています。

同社が展開するブランドには、Crocs と HEYDUDE が含まれ、製品は85カ国以上で、卸売およびD2C（Direct-to-Consumer）チャネルを通じて販売されています。

Crocs, Inc.についての詳細は、Crocs, Inc. Investor Relations をご覧ください。

各ブランドの詳細については、Crocs公式サイト または HEYDUDE公式サイト をご確認ください。

また、最新ニュースやイベント情報は、News & Eventsページ にてご覧いただけます。

スチャダラパーについて

ANI、Bose、SHINCOの3人からなるラップグループ。

1990年にデビューし、1994年に小沢健二と共作した『今夜はブギー・バック』が話題となる。

以来、なんやかんやあって、現在に至る。

デビュー30周年を迎える2020年にアルバム『シン・スチャダラ大作戦』を発売。

2021年11月に、これまで約10年にわたり刊行してきた冊子『余談』を、編集、加筆した書籍『大余談』を発売。

2024年4月24日に小沢健二と30年振りのコラボ楽曲「ぶぎ・ばく・べいびー」をリリース。

同年、5月にスチャダラパー & STUTS名義で『Pointless 5 (feat. PUNPEE)』をリリースし、2024年11月に『今夜はブギー・バック (LUVRAW REMIX)』を配信、アナログでリリース。 デビュー35周年となる2025年5月には東京、大阪で記念公演を行い、2025年9月にLINE CUBE SHIBUYAで『5th WHEEL 2 the COACH 30th LIVE』を開催する。