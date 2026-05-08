アウトドア用途はもちろん、災害対策グッズとしても広く支持される「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、これまで大阪府大阪市・熊本県熊本市・徳島県鳴門市と防災協定を締結してきました。このたび、新たに愛知県岡崎市とも防災協定を締結いたしました。 ポータブル電源・ソーラーパネル・ポータブル冷蔵庫・季節家電など多彩な製品を通じて、災害時における電源確保と防災対策を幅広くサポートしてまいります。 PowerArQ製品は軽量で持ち運びやすく、停電時の電源確保や屋外での電力供給に優れた性能を発揮します。災害時の緊急対応だけでなく、避難所運営や地域防災訓練への活用も視野に入れており、自治体と連携した防災体制の強化に貢献してまいります。 加島商事株式会社は今後も、地域の安全・安心の向上に向けて、製品開発と自治体との連携をさらに推進してまいります。

◾️締結内容

災害時における物資供給に関する協定

愛知県岡崎市と「災害時における物資供給に関する協定」を締結。ポータブル電源「PowerArQ」やソーラーパネル、発電機、防災用家電などの提供を通じ、災害時における電源確保や生活支援をサポートして参ります。

◾️ブランド概要・お問い合わせ先

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさを こだわりのギアと出かけるキャンプ。 仲間や家族と楽しむアウトドア。 毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ 日常では味わえない空間や思い出を創り出す。 初めての場所でも、馴染みの場所でも あなただけのひとときを過ごす事ができる。 冒険は価値あるもの。 さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

自治体様向けお問い合わせ先

ご興味のある自治体様は以下のページよりお問い合わせください。

https://powerarq.com/pages/sales

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当 E-mail : press@go-hd.jp