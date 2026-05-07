5月23日（土）11時よりオンライン開催！驚異の利回り「年40％（※）」!?飲食未経験でも稼げる「Bar投資」の全貌

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝）は株式会社NBG 取締役 事業統括本部 本部長 長田 隆志氏による無料ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、「お酒の美術館」のフランチャイズビジネスの仕組みを、飲食未経験でも稼げる理由とともに長田氏が丁寧に解説します。

（※）当該数値はシミュレーション等による想定値であり、利回りを保証するものではありません。詳細はセミナーをご受講ください。

開催概要

テーマ：事業投資

開催日時：2026年5月23日（土）11:00～12:00

参加費：無料

会場：オンライン

予定内容

利回りは驚異の「年40％（※）」

“飲食業界未経験のBarオーナー”が稼げる納得の理由

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69e59d4db5762246f3000000

（※）当該数値はシミュレーション等による想定値であり、利回りを保証するものではありません。詳細はセミナーをご受講ください。

サントリーのシングルモルトウィスキー『山崎 55年』が、香港で開催されたオークションにて約8,500万円で落札されるなど、世界の富裕層を虜にする“ジャパニーズウィスキー”。

このようななか、お酒の買取専門店「ゴールドリカー」を展開する株式会社NBGは、Bar「お酒の美術館」を開始。2017年の1店舗目オープンから8年で118店舗まで拡大しました（2026年4月現在）。

ジャパニーズウィスキー人気に「円安」も追い風となり、日本国内のBarにインバウンド客が押し寄せている現在。「稼げる事業投資」として、「お酒の美術館」のフランチャイズが注目されています。

フランチャイズの加盟者には、副業として投資する会社員や新規事業として取り組む法人、さらにはアジアを中心とした外国人オーナーも増加しています。また、オーナーの多くが“飲食業界未経験”というから驚きです。

利回り換算で年40％！飲食業界未経験でも、投資元本回収期間「約2年半」という驚異の利益が狙えるその仕組みについて、株式会社NBG取締役の長田隆志氏が余すところなく解説します。

【予定内容】

・もはや投資商品…世界が熱狂する“ジャパニーズウィスキー”

・なぜ「Bar」なのか…「お酒の美術館」のビジネスモデル

・「Barとフランチャイズ」実は“相性抜群”といえるこれだけの理由

・投資利回り驚異の「年40％」も…元本回収期間「約2年」を狙える仕組み

・質疑応答

【こんな人におすすめ】

・お酒が好きな人

・年収1,000万円以上の人

・本業収入「＋α」を得る手段を探している人

・リスクを抑えつつ事業をはじめたい人

・“少し変わった投資”に関心がある人

講師紹介

長田 隆志（ながた たかし）株式会社NBG 取締役 事業統括本部 本部長

1979年岡山県出身。大手通信商社を経て、複数のフランチャイズ事業本部の立ち上げに参画。

2018年「お酒の美術館」事業立ち上げの為、株式会社NBGに入社。

フランチャイズ展開をスタートさせ、2026年4月現在バーチェーンとしては日本最大の118店舗となっており、2030年までに1,000店舗の出店を計画している。

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お問い合わせ先

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル2階

E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp