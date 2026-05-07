【調査レポート】Z世代の約7割が「ファンではない」IPコラボ商品を購入　SNSアルゴリズムを突破し、ライト層へ届ける最新ファンマーケティング白書を無料公開

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株式会社フラッグ

デジタルマーケティング事業を手がける株式会社フラッグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保浩章、以下、当社）のZ世代プロジェクト「FLAG Z Lab.」は、Z世代344人を対象とした意識調査をもとに、これからのSNS時代の購買行動とIPコラボレーションの有効性を分析したホワイトペーパー『【2026年最新版】IPコラボが叶える Z世代×ファンマーケティング白書』を公開いたしました。




■ 調査の背景：広告が届かない時代の「アルゴリズムを越える鍵」

現在のSNSは「誰をフォローしているか（ソーシャルグラフ）」から、プラットフォームがユーザーの興味に合わせて情報を自動配信する「おすすめ・発見タブ（インタレストグラフ）」中心へと移行しています。特にデジタルネイティブ世代においては、自分がフォローしている人からの情報だけでなく、「おすすめ／発見タブ」から積極的に新しい情報を収集する傾向が見られます。




企業の宣伝文句は「ノイズ」として弾かれやすくなる中、アニメやキャラクター等のIPを活用した「IPコラボ」は、企業の発信をユーザーにとって有益な「コンテンツ」へと昇華させ、アルゴリズムの壁を越えて情報を届ける強力なマーケティング手法として注目を集めています。


本レポートは、IPコラボがなぜ強力な購買動機となるのか、その実態をZ世代のアンケートデータから紐解いたものです。



■ 調査データのハイライト（本レポート 第1章・第2章より抜粋）

1. 広告が「コンテンツ」化。IPの介在が広告の嫌悪感を和らげる




SNS上に流れてくる広告が「自分の好きなIPとのコラボ」だった場合、約半数が「他の広告よりも興味を引く／見入ってしまう」と回答しました。さらにZ世代においては、35%以上が「広告だと気づかずに見てしまう」と回答。


IPというフィルターを通すことで、広告の押し付け感が払拭され、「有益な情報」としてSNSのおすすめ欄に乗りやすくなり、非フォロワーへのリーチ拡大が期待できます。



2. コアファンだけじゃない！約7割のZ世代が「ファンではない」コラボ商品を購入




「IPコラボは特定のコアファンに向けた施策」という認識は誤りであることがデータで示されました。Z世代の約7割が、「自分が『ファンではない』キャラクターや作品のコラボ商品を買った経験がある」と回答しています。



3. ライト層を動かす「同調消費」と「ビジュアル買い」


「ファンではない」層がコラボ商品を購入する理由として、全世代で最も多かったのが「パッケージやデザインが自分好みだった（ビジュアル買い）」でした。


さらにZ世代では、「SNSや周囲で流行っていたので購入した」「インフルエンサーや友人のおすすめを信頼した」といった理由が目立ちます。未接触の商品であっても、IPを通じた周囲の熱量や流行のムードに後押しされる「同調消費」の傾向が強く、IPコラボが自社単体ではリーチできなかった「ライト層」の新規獲得に有効であることがわかります。



■ 本ホワイトペーパーの内容について

本資料（全42ページ）では、上記の「アルゴリズムの突破」と「ライト層へのリーチ」のデータに加え、以下の分析データや実践的なノウハウを収録しています。



【その他の収録内容】


・コラボ商品の普段の活用シーンや購入する際の目的/心理


・「成果を出すコラボ」と「残念なコラボ」の違い


・失敗しないIPコラボ企画をつくるための「5つの評価軸」


・IPコラボが施策後に与える購買への影響



自社のマーケティング施策に限界を感じている方、若年層への効果的なアプローチを模索しているご担当者様は、ぜひご活用ください。



▼『Z世代×ファンマーケティング白書』の無料ダウンロードはこちら


https://www.flag-pictures.co.jp/document/z-generation-fan-marketing2026/



●監修・執筆者紹介







山中 苑


株式会社フラッグ


ソーシャルメディアマーケティング本部


第4ソーシャルメディアコミュニケーション部 マネージャー


SNS（X、Instagram、TikTok、YouTube）全般の戦略立案や運用に従事。有名IPを起用したゲームタイトルのプロモーションを中心に、SNSと連動したWeb・動画制作のクリエイティブディレクションにも携わっている。


本白書では、日頃からTikTokを活用するZ世代としての視点を活かし、最新データに基づいたユーザー消費行動の考察を担当。








伊東 晴菜


株式会社フラッグ　グロース戦略室


営業現場からキャリアをスタートし、現在はZ世代ならではの視点とリサーチ力を活かして、コラムやnote、メルマガ、展示会など自社のインバウンドマーケティング施策を幅広く担当。


これまで100本以上のコンテンツを手掛けてきた発信力と、アニメやお笑い、音楽などのエンタメへの愛を武器に、トレンドや文脈を意識した情報発信を心掛けている。


本白書では、日々のコンテンツ企画の経験をもとに、調査データの収集や分析、資料の作成全般を担当。



フラッグは日々のマーケティングに役立つ情報を発信しています！



フラッグは最新のデジタルマーケティング事例、エンタメ業界の現状や未来展望などを中心に、マーケティング・プロモーション担当者の方々に向けたコラムを発信しております。


過去のお役立ち資料や今後のコラム情報は以下よりご覧ください。


https://www.flag-pictures.co.jp/column/





■ 調査概要

調査主体：株式会社フラッグ


調査対象：Z世代（15～29歳）344名、および30代以上 171名


調査方法：インターネット調査（ノウンズ株式会社のアンケートモニターを利用）


調査時期：2026年3月27日～3月29日


■株式会社フラッグについて

【会社概要】


会社名：　株式会社フラッグ


所在地：　〒150-0011　東京都渋谷区東1-29-3　渋谷ブリッジ6F


代表者：　久保浩章


設立：　　2004年1月


URL：　　https://www.flag-pictures.co.jp/


　


【事業内容】


■エンタメマーケティング事業（IPコンテンツ、テック＆プラットフォーム、メディア、グローバル）


■クロスインダストリーマーケティング事業（プロダクト＆サービス、コーポレートコミュニケーション、パブリック＆ローカル、グローバル）


■IPコンテンツプロデュース事業（コンテンツディベロップメント、ライセンシングビジネス）


■ FLAG Z Lab.（フラッグ ゼット ラボ）について

エンタメマーケティング企業としての知見と、Z世代メンバーのリアルな感性を掛け合わせたプロジェクト。Z世代の等身大の目線から「ホントのところ」の消費行動を紐解き、価値ある情報を皆さまへお届けしていきます。