ミカエル・リンドベリ選手が「ターキッシュ エアラインズ オープン 2026」で優勝

Turkish Airlines

就航国数世界No.1を誇るターキッシュ エアラインズがタイトルスポンサーを務める男子プロゴルフトーナメント「ターキッシュ エアラインズ オープン2026」が、4月30日から5月3日まで、トルコ・アンタルヤの「レグナム・ホテルズ」内ナショナル・ゴルフ・クラブにて開催されました。ミカエル・リンドベリ選手が、通算278ストローク（－10）で見事優勝を果たし、グイド・ミリオッツィ選手とダニエル・ダ・コスタ・ロドリゲス選手が準優勝しました。表彰式では、トルコ共和国・青年スポーツ大臣のオスマン・アシュクン・バク博士およびターキッシュ エアラインズの最高商務責任者（CCO）ハールン・バシュテュルクが、リンドベリ選手にトロフィーを授与しました。

表彰式には、オスマン・アシュクン・バク青年スポーツ大臣のほか、元外務大臣でトルコ大国民議会議員のメヴリュット・チャヴシュオール氏、アンタルヤ県知事フルシ・シャヒン氏、ターキッシュ エアラインズ最高商務責任者ハールン・バシュテュルク、トルコ・ゴルフ連盟会長ユルドゥルム・デミロレン氏、レグナム・ホテルズオーナーのフィクレット・オズテュルク氏、DPワールドツアー・トーナメント事業ディレクターのマーク・ケイシー氏らが出席しました。

式典において、ターキッシュ エアラインズ最高商務責任者（CCO）ハールン・バシュテュルクは、次のように述べています。

「ターキッシュ エアラインズ オープンは、アンタルヤが世界有数のゴルフデスティネーションであることを改めて示す機会となりました。ゴルフは航空業界と同様に、人と人、そして国と国をつなぐ国際的なスポーツであり、それこそが、本大会が私たちにとって重要な意義を持つ理由です。DPワールドツアーを代表する権威ある大会をトルコで開催し、このような機会を通じてゴルフ競技が国内外でさらに発展していく姿を見ることができるのは、大きな喜びであると感じております。世界各地からお越しいただいたゴルフファンの皆様には、白熱した試合はもちろん、アンタルヤの魅力、そしてターキッシュ エアラインズならではの世界水準のおもてなしもご堪能いただけたことと思います。」

また、トルコ・ゴルフ連盟会長ユルドゥルム・デミロレン氏は次のように語りました。

「トルコ人アスリートにとって極めて重要な舞台であり続けています。今年は、史上最多となるトップレベルのトルコ人選手が、世界屈指のプロゴルファーたちと肩を並べて競い合う機会を得ました。さらに、各国での試合放送を通じて、トルコをヨーロッパ屈指のゴルフデスティネーションとして紹介できたことも、大きな成果です。本大会の開催に尽力いただいたオスマン・アシュクン・バク青年スポーツ大臣、ターキッシュ エアラインズ、DPワールドツアー、スポル・トト、ナショナル・ゴルフ・クラブに心より感謝申し上げます。」

さらに、DPワールドツアー・トーナメント事業ディレクターのマーク・ケイシー氏は次のように述べています。

「第9回ターキッシュ エアラインズ オープン、そして『レース・トゥ・ドバイ』における『アジアン・スイング』第4戦および最終戦を、素晴らしい形で実現するためにご尽力いただいたタイトルパートナーのターキッシュ エアラインズに感謝いたします。今年の大会では、ターキッシュ エアラインズ、トルコ・ゴルフ連盟、ナショナル・ゴルフ・クラブと緊密に協力し、大きな成功を収めることができました。」

ターキッシュ エアラインズは、プロフェッショナルからアマチュアまで、幅広いレベルのゴルファーとゴルフ競技の発展を支援しています。2013年から開催している「ターキッシュ エアラインズ ワールドゴルフカップ」は、世界最大規模のアマチュアゴルフトーナメントとして知られ、直近大会では東京・大阪を含む83か国・122都市で予選が行われました。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、534機（乗客用と貨物用）を所有しており、世界133ヶ国358空港、国際線305路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。ターキッシュ エアラインズ 公式 HP (日本語対応)：https://www.turkishairlines.com

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/turkishairlines

公式LinkedIn アカウント：https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines

公式X アカウント：https://x.com/TurkishAirlines

＊Turkish Airlinesの日本市場における正式なブランド名は「ターキッシュ エアラインズ」です。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。

スターアライアンスについて

スターアライアンスは、1997年に設立された世界初の本格的な航空連合であり、顧客に対して「グローバルなネットワーク、世界的な認知度、シームレスなサービス」という価値を提供しています。設立以来、世界最大かつ最も包括的な航空ネットワークを展開し、アライアンス全体の旅程において、顧客体験の向上に重点を置いてきました。 現在の加盟航空会社は、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エア・インディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、ITAエアウェイズ、LOTポーランド航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、深セン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイス 国際航空、TAPポルトガル航空、タイ国際航空、ターキッシュ エアラインズ、ユナイテッド航空。世界を代表する26の航空会社を結集し、世界の約90%である190カ国、1,150以上の空港へのシームレスなアクセスを旅行者にご提供しています。さらに、コネクティング・パートナーである上海吉祥（Juneyao）航空による接続便も提供しています。詳しくは https://www.staralliance.com/en/home 、または各SNSをご覧ください。