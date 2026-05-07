株式会社エミッシュ 代表・柴田真希が【KINNOE 518フェス】に登壇。5月16(土)17(日)「集まれ！腸学1年生」～給食を食べながら腸活の基本をたのしく学べるミニ授業～

株式会社エミッシュ【KINNOE 518フェス】5月16(土)17(日)「集まれ！腸学1年生」～給食を食べながら腸活の基本をたのしく学べるミニ授業～

株式会社エミッシュ（東京都目黒区／代表取締役 柴田 真希）は、5月18日「発酵性食物繊維普及の日」にあわせて発酵性食物繊維のおみせ「KINNOE」が主催する「KINNOE 518フェス」内イベント「集まれ！腸学1年生」に、管理栄養士・代表取締役 柴田真希が講師として出演いたします。

■ 登壇の背景

柴田は20代後半まで重度の便秘に長年悩まされてきた経験を持ちます。薬に頼ることなく「食の力」だけで腸内環境を改善してきた実体験は、管理栄養士としての専門知識と相まって、多くの方に届けられるリアルなメッセージとなっています。

「腸活」という言葉は広く知られるようになった一方、「何から始めればいいかわからない」という方が多いのが現状です。本登壇では、難しい専門用語を使わず、はじめての方でもすぐに実践できる「腸活の入口」をわかりやすくお伝えします。

■ イベント概要

イベント名：「集まれ！腸学1年生」

～教室で体験！給食を食べながら腸活の基本をたのしく学べるミニ授業。豪華お土産付き！～

主催フェス：KINNOE 518フェス（5月16日～6月14日開催）

会 場：HOME/WORK VILLAGE 3階 教室（304）

〒154-0001 東京都世田谷区池尻２丁目４－５

参 加 費：500円（給食・豪華お土産付き）

各回定 員：20名

開催日時：

5月16日（土） １.12:30～ ２.14:00～ ３.15:00～ ４.16:00～

5月17日（日） １.13:00～ ２.14:00～ ３.15:00～ ４.16:00～

各回45分程度 全8回

■ 登壇内容のポイント

本ミニ授業では、腸活をこれから始めたい「腸学1年生」を対象に、以下の内容をお伝えします。

・腸活の基本と、食物繊維が腸内環境に与える仕組み

・毎日の食事にすぐ取り入れられる、シンプルで続けやすい実践術

・実際に給食（腸活メニュー）を食べながらの体験型授業

■ コメント（株式会社エミッシュ 代表取締役 柴田 真希）

「わたし自身、20代後半まで薬に頼らなければならないほどのひどい便秘症でした。それが、食の力だけで改善できたことは、管理栄養士として最も大切にしている原体験です。腸活というと難しく聞こえるかもしれませんが、まず知ることから始まります。給食を食べながら、楽しく学べる45分にしたいと思っています。ぜひ気軽に遊びに来てください。」

■ 申し込み・詳細

Peatix予約ページ：https://kinnoe518fes.peatix.com/

※ 各回定員20名のため、お早めにお申し込みください。

■ 株式会社エミッシュ 会社概要

会 社 名：株式会社エミッシュ

代 表 者：代表取締役 柴田 真希（管理栄養士）

所 在 地：東京都目黒区南3-13-15

設 立：2012年9月12日

事業内容：レシピ開発・撮影、食専門家のキャスティング、商品開発・コンサルティング、キッチンスタジオ運営 等

U R L：https://www.e-mish.com/

管理栄養士の資格を持つ代表・柴田真希を中心に、「食卓を笑みでいっぱいに」をミッションに掲げ、食の専門家ネットワーク「栄養士ラボ(R)」「Love Table Labo.」を運営。食品・消費財メーカーへのコンテンツ企画・PR支援を幅広く手がける。