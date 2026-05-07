『Identity V 第五人格』、新モード「手記の加筆」を発表

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase Gamesが開発・運営する非対称対戦サバイバルゲーム『Identity V 第五人格』は、2026年5月5日に開催された「Call of the Abyss IX（COA IX）ワールド決勝トーナメント」最終日において、新モード「手記の加筆」を発表し、コンセプトCGを世界初公開しました。本モードは6月の実装を予定しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2vRTE6Nc2cA ]

■ 新モード「手記の加筆」について

「手記の加筆」は、『Identity V 第五人格』に新たに追加されるゲームモードです。従来の非対称対戦とは異なり、ストーリー性と世界観を軸にした新たなプレイ体験を提供します。

物語の舞台は館の奥深くに存在する秘密の書庫。アリスは、オルフェウスによって記された特別な書物を発見します。そこでは既存の登場人物たちが新たな設定のもと再構築され、未解決の謎に新たな解釈が提示されます。

プレイヤーはこれらの物語を通じて、これまでとは異なる視点から第五人格の世界に触れることができます。

詳細は、今後公式SNS(https://x.com/IdentityVJP)等にて順次公開予定です。

■ 長期運営タイトルとしての進化と再発見

『Identity V 第五人格』は、2018年のサービス開始以来、継続的なコンテンツ更新とユーザー体験の進化を重ねてきました。

本作が長期にわたり支持されてきた背景に、プレイヤーのニーズに応じた改善と、新たな体験の提供を続けてきた点があります。

今回の「手記の加筆」は、これまで積み重ねてきた世界観やキャラクターといった資産をもとに、新たな視点から物語を再構築する試みです。

現行プレイヤーにとってはさらなる没入体験を、そして過去にプレイ経験のあるユーザーにとっては、再び作品の魅力に触れるきっかけとなることを目指しています。

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/ をご覧ください。

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