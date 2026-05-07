６月限定・録画視聴セミナー「高分子複合材料の設計・製造技術と応用展開　～繊維強化樹脂、天然由来繊維・ゴム材料の特性と活用法～」

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は

「高分子複合材料」の「基礎から材料設計・製造技術」についての講座を開講します。

いつでも視聴可能な録画視聴セミナーです！ （2026年6月1日～6月30日のお申込み者が対象）

本セミナーでは、繊維・ガラス・炭素・ゴムなど様々な材料の種類と特性・界面制御・製造技術や開発事例を解説しています。

・６月にお申込みいただいた方には、１ヵ月間、お好きなタイミングでご視聴いただけます

・講演資料を電子配布します

・受講者限定の書籍割引もご案内します

録画セミナー 概要

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講演タイトル：

【期間限定・録画セミナー】高分子複合材料の設計・製造技術と応用展開 ～繊維強化樹脂、天然由来繊維・ゴム材料の特性と活用法～

開催日時：2026年6月1日～6月30日のお申込み者が対象

録画視聴：対象（希望期間を指定可能）

参加費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f1453c4-09a2-64fa-9f0e-064fb9a95405

お申込みから視聴までの流れ

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1. セミナーのお申込み

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通常セミナーと同様に、当ページからお申込みください。

2. 録画視聴URLと、配布用講演資料のご案内

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お申込み後に、自動メールにて請求書が送付されます。その後、事務局から録画URLと講演資料のダウンロードをご案内します。

3. 録画視聴の期間

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お申込みいただいてから、１ヵ月間の視聴期間とさせていただきます。（例：お申込み6/10 ⇒ 6/10～7/10頃）

ご希望の視聴時期がある場合は、ご相談に応じて対応させていただきます。

4. 講師への質問

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視聴後に、講師に直接、ご質問できます。

5. 書籍の割引コード

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当セミナーにお申込みの方には、【高分子複合材料】の書籍を半額でご案内します。（割引コードをメールで案内します）

セミナー講習会内容構成

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(元)住友化学株式会社 石油化学品研究所長：今井 昭夫 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

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１.高分子複合材料の製造条件に関する知識

２.高分子複合材料の性能・品質に関する知識

３.高分子複合材料への要求特性に関する市場情報

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

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【講演者について】

化学企業での高分子材料開発や工業化の経験および退職後のコンサルタントとしてのポリマーアロイ・複合材料設計技術指導を通じて、各種高分子関連材料に関する知識・情報を蓄積してきた。最近の樹脂・ゴム複合材料に関する性能要求に対して適正な技術開発の方向を提案する。

【プログラム】

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第1部 高分子複合材料の基礎

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1. 高分子複合材料とは？

1-1 高分子複合材料の定義

1-2 高分子複合材料の技術開発の歴史

2. 高分子複合材料の種類

2-1 ガラス繊維強化樹脂

2-2 有機繊維強化樹脂

2-3 炭素繊維強化樹脂

3. 高分子基材の種類

3-1 熱可塑性汎用樹脂

3-2 エンジニアリングプラスチック

3-3 熱硬化樹脂

3-4 ゴム・エラストマー

4. 高分子複合材料の製造

4-1 高分子の混練

4-2 充填剤の分配と分散

4-3 繊維強化樹脂の混練

5. 繊維の補強効果とは？

5-1 補強の理論

5-2 補強効果の発現条件

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第2部 高分子複合材料の設計・製造技術

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1. 高分子複合材料の製造技術

1-1 高分子の混練

1-2 充填剤の分配と分散

1-3 繊維強化樹脂の混練

2. 高分子基材の改質・変性

2-1 共重合モノマーの選定

2-2 グラフト反応とポリマーアロイ

3. 繊維の種類と表面処理

3-1 ガラス繊維の表面・界面処理

3-2 有機繊維の表面・界面処理

3-3 天然繊維の種類

3-4 炭素繊維の表面・界面処理

4. 高分子複合材料の高性能化

4-1 耐久性・安定性の向上

4-2 高耐熱化・難燃化

4-3 高剛性化

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第3部 最近の高分子複合材料の開発動向

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1. 天然由来繊維の活用

1-1 天然由来繊維とは？

1-2 トランスポリイソプレン複合材料

1-3 セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）とは？

1-4 ＣＮＦ複合材料の実用製品への適用

2. 高分子複合材料の自動車部材への適用

2-1 炭素繊維強化樹脂（ＣＦＲＰ）、熱可塑性炭素繊維強化樹脂（ＣＦＲＴＰ）

2-2 炭素繊維強化樹脂と異材との接合・接着

2-3 ＣＮＦ複合材料の自動車用途への展開

3. ゴム複合材料

3-1 ゴム製品と補強材

3-2 タイヤ用途ゴムの補強材の変遷

3-3 動的粘弾性を制御したゴム複合材料

3-4 天然由来モノマーを適用したゴム材料

4. 高分子や複合材料の製法革新

4-1 現場重合型熱可塑性樹脂コンポジット

4-2 金属―有機複合材料（ＭＯＦ）を用いた分子構造制御高分子の合成

株式会社AndTechについて

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化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

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一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

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選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

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経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

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株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上