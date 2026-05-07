■ 新茶の季節だけに開かれる、特別な体験会

一年のうち今だけ味わえる“新茶”の魅力を、五感で楽しむ特別イベント 「新茶の会 ～お菓子と味わう新茶の淹れ方体験～」を開催いたします。 「新茶は一年のうち、この時期だけに味わえる旬のお茶」 「フレッシュな新茶の魅力を五感でお楽しみください」 というコンセプトのもと、参加者自身が茶葉に触れ、香りを聞き、味わいを確かめる“体験型”の内容が特徴です。

① 新茶と通常の茶の違いを“体験で理解”できる稀有なイベント

新茶の旨味成分であるアミノ酸や、初夏の新芽が持つ香りの特徴を、 実際に淹れ比べながら学べる「知識×体験」のプログラム。

② 摘みたての“茶の新芽”に触れられる貴重な機会

街中にいながら、普段は茶畑でしか見られない新芽を手に取り、香りや柔らかさを体感。

■ イベント概要

イベント名： 新茶の会 ～お菓子と味わう新茶の淹れ方体験～ 開催日： 2026年5月19日（火）・26日（火） 時間： 14:00～15:30（約90分） 会場： 福寿園京都本店 3階 メゾン・ド・マツダ福寿園 料金： 5,500円（税込） 定員： 各日14名 受付締切： 各開催日の2日前まで 内容： ・新茶を学ぼう ・お茶の新芽に触れてみよう ・お菓子と味わう、新茶の淹れ方体験

■ 参考リンク 京都観光Navi イベント情報 https://ja.kyoto.travel/event/single.php?event_id=14106 Peatix（申込ページ） https://peatix.com/event/4973178/view

③ 京都本店ならではの“新茶シーズン企画”と連動

京都本店の館内各階では、 1階：八十八夜の煎茶「八十八」販売 3階：新茶を使ったフレンチ「アニバーサリーランチ」 4階：新茶抹茶の飲み比べ 5階：新茶に最適なオリジナル茶器「白雲」 など、館全体で新茶を楽しめる企画を展開中。

■ 会場情報 福寿園 京都本店（Fukujuen Kyoto Flagship Store） 京都市下京区四条通富小路角 （地下鉄四条駅・阪急烏丸駅より徒歩約7分） TEL：050-3152-2901