全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、 韓国ドラマ「ホジュン～宮廷医官への道～」を、5月7日（木）夕方4:00 から、毎週水・木曜に2話連続で放送いたします。

１．番組概要

名医ホ･ジュンの生涯を描いたイ・ビョンフン監督の最高傑作！

韓国のみならず、日本でも人気を得ている韓国ドラマの金字塔！「宮廷女官チャングムの誓い」「イ・サン」「トンイ」など、数々のヒット作を世に送り出したイ・ビョンフン監督が手掛けた、伝説の名医ホ･ジュンの波乱に満ちた生涯を描く歴史ヒューマンドラマ！ ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/korea/hojun2026/ ■番宣映像：https://youtu.be/-sTG4CTnc1c ■画像クレジット：©MBC 1999/2000 All Rights Reserved.

2．あらすじ

https://www.twellv.co.jp/program/korea/hojun2026/YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=-sTG4CTnc1c

郡の長官の子に生まれながら、低い身分の妾の子であるがゆえに蔑まれるホ・ジュン。学識の高さと度胸では一目置かれるものの、酒と女に溺れる自堕落な日々を送っていた。しかし、そんな日常がダヒとの出会いで一変、二人は恋に落ちる。反逆者として追われるダヒと彼女の父に加担した罪で、ホ・ジュンは故郷を追放される。辿り着いた山陰の地で、貧しい人々に医術を施すユ・ウィテを知り、ホ・ジュンは初めて人生を懸けるに値する目標を得る。医院では将来ライバルとなるドジや、医女イェジンとの出会いの中、仲間からいじめられる辛い下働きの日々が続く。そんなある日、ホ・ジュンはダヒと再会を果たす。ダヒを妻に迎え、一層医術の道に打ち込むホ・ジュンだったが…。

3．放送スケジュール

5月7日（木）夕方4:00 放送スタート 毎週水・木曜 ひる3:00～ 2話連続放送 (全69話 /韓国語・日本語字幕)

4．キャスト

役名：キャスト ホ・ジュン：チョン・グァンリョル ユ・ドジ：キム・ビョンセ イェジン：ファン・スジョン 仁嬪：チャン・ソヒ ユ・ウィテ：イ・スンジェ イ・ダヒ：ホン・チュンミン イ・ジョンミョン：イム・ホ 恭嬪：パク・チュミ

5．スタッフ

原作：「許浚」（桐原書店）イ・ウンソン著／パク・チャンヒ訳 脚本：チェ・ワンギュ「オール・イン」、「商道」 監督：イ・ビョンフン「宮廷女官チャングムの誓い」、「商道」

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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