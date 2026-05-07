【飲んで、強くなれ。烏野の青春プロテイン!!】アニメ「ハイキュー!!」「ビーレジェンド スポーツ＆ウェルネス」コラボプロテイン「ぐんぐんバナナ風味」が2026年5月7日（木）12:00より発売開始！

株式会社RealStyle

プロテインブランド『be LEGEND（ビーレジェンド）』を展開する株式会社Real Style（本社：奈良県大和高田市、代表取締役社長：鍵谷健）は、アニメ「ハイキュー!!」とのコラボレーションプロテインを、2026年5月7日（木）12:00より、ビーレジェンド公式オンラインストアおよび全国の一部店舗にて販売開始いたします。

■「飲んで、強くなれ。」烏野の青春の味が、日常を支える一杯に。

アニメ「ハイキュー!!」「ビーレジェンド スポーツ＆ウェルネス」のコラボプロテインが登場！

パッケージを飾るのは、烏野高校排球部！

今回ビーレジェンドが形にしたのは、烏野高校の“青春の味”ともいえる「ぐんぐんバナナ」です。

アニメ「ハイキュー!!」の世界には、休み時間に手に取っている“ぐんぐんシリーズ”があり、烏野高校排球部の部員たちにとっても身近な存在として描かれています。

今回のコラボでは、その「ぐんぐんバナナ」を、プロテインとして商品化。

烏野の日常にあった“あの一杯”を、いまを頑張る人の毎日を支える栄養補給として届けたい。そんな想いから生まれた商品です。

また、「飲んで、強くなれ。」というメッセージには、アニメ「ハイキュー!!」が描いてきた、食べること、栄養を補給すること、そして日々積み重ねることの大切さを、日常の中で支える一杯として届けたいという想いを込めています。

■アニメ「ハイキュー!!」が描いてきた“栄養補給の大切さ”を、商品設計に落とし込んだプロテイン

この商品は、アニメ「ハイキュー!!」の世界観を楽しめるだけのコラボ商品ではありません。

アニメ「ハイキュー!!」は、ただ試合を描くだけの作品ではなく、食べること、栄養を摂ること、身体をつくること、そして日々の練習を支える“土台”の大切さまで描いてきた作品です。

作中に登場する烏野高校排球部・烏養コーチは、

「だから食え ちゃんとした飯をな」

と、練習だけでなく日々の食事や栄養補給の大切さを選手たちに伝えてきました。

今回のプロテインは、そうした教えを商品づくりの中心に置きました。

その考えを形にするために、今回のコラボではビーレジェンドの中でも「スポーツ＆ウェルネス」シリーズを採用。「スポーツ＆ウェルネス」は、たんぱく質15gとバナナ1本分のエネルギーを1食でまとめて補給できる、部活やスポーツに励む人を支えるために開発されたシリーズです。

たんぱく質は身体をつくる材料。エネルギー（糖質）は、動くため、そして回復するための燃料。

どちらか一方ではなく、その両方を手軽に補給できるようにしたのが、この一杯です。

さらに、吸収の早いエネルギー源であるマルトデキストリンを配合。

試合や練習の前後はもちろん、忙しい朝の栄養補給にも取り入れやすい設計にしました。

烏野の青春の味を楽しみながら、いまを頑張る人を栄養で支える。

「飲んで、強くなれ。」を体現した、アニメ「ハイキュー!!」らしいプロテインに仕上げています。

■【坂ノ下商店おすすめ】ぐんぐんバナナ風味

今回のフレーバーは、作中でも印象的な「ぐんぐんバナナ」をイメージした、ぐんぐんバナナ風味。

思わずゴクゴク飲みたくなる、口あたりまろやかなバナナシェイクの味わいに仕上げました。

運動前後はもちろん、朝ごはんや忙しい日の栄養補給にも取り入れやすい飲みやすさを追求。

ぜひ、烏野の青春の味で、栄養をチャージしてください。

■烏野高校排球部の限定シェイカーが登場！

コラボプロテインとあわせて、「烏野高校排球部」と刻まれた限定デザインのシェイカーも同時発売いたします。

500mlの大容量で、漏れにくく、混ざりやすく、洗いやすい設計。

烏野シェイカーで、「ぐんぐんバナナ風味」をぜひお楽しみください。

■飲むだけで終わらない豪華特典ラインアップ

「ぐんぐんバナナ風味」1袋ご購入につき、シェイカーに貼れる耐水ステッカーと「ハイキュー!! プロテインの教科書!!」をプレゼントいたします。

１.シェイカーに貼れる耐水ステッカー（ランダム３種）を1枚プレゼント！

1シート（3キャラクター）の耐水ステッカーを、ランダム3種の中から1枚プレゼント。

キャラクターごとに剥がせる仕様なので、同時発売の烏野シェイカーに貼れば、あなただけのシェイカーに仕上げることができます。

２.「ハイキュー!! プロテインの教科書」を1枚プレゼント！

プロテインの知識やおいしい飲み方を詰め込んだ、今回だけの限定デザインです。

初心者でも安心してプロテインを始められる内容に仕上げています。

■商品ラインアップ

ホエイプロテイン ぐんぐんバナナ風味容量：600g価格：3,480円（税込）購入特典：・シェイカーに貼れる耐水ステッカー1枚（ランダム3種）・ハイキュー!! プロテインの教科書!! 1枚

ダンベルシェイカー 烏野高校排球部価格：570円（税込）

■ビーレジェンドプロテインとは？

特設ページはこちら :https://belegend.jp/haikyu/20260507

「ビーレジェンドプロテイン」は、リアルスタイルが販売している美味しさ・安さ・高品質を追求したプロテインで、日常生活での栄養補助からボディビルダーの身体作りまで幅広くサポートしています。30種類以上のフレーバーを取り揃えており、様々なゲームやアニメとのコラボでも人気となっています。また、「スポーツ＆ウェルネス」シリーズは、部活やスポーツを頑張る人を支えるために開発されたシリーズです。1食でたんぱく質15gとバナナ1本分のエネルギーを補給できる設計に加え、消化吸収の速いマルトデキストリンを配合。最後まで戦い続ける身体を支える一杯を目指しています。

■アニメ「ハイキュー!!」とは？

集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から8年半に渡って連載され、コミックスの累計発行部数は7500万部を突破！バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による「ハイキュー!!」。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。それから4年、「ハイキュー!!」の次なる舞台は劇場版へ！

2024年2月に『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決が繰り広げられた本作は、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録！

また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。

そして待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の制作と2027年公開が決定！宮城県予選から春高3回戦まで数々の激闘を繰り広げ、成長し続ける烏野高校。春高準々決勝へと駒を進めた日向翔陽らの次なる対戦相手は、星海光来擁する鴎台高校。かつて日向が憧れた“小さな巨人”と呼ばれていた選手と同じ異名を持つ星海。ついに、原作のストーリーの核となる試合、烏野VS鴎台、日向VS星海の“小さな巨人”対決が描かれる。さらに、同じく春高で相まみえる梟谷学園高校VS狢坂高校の負けられない試合が、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」として制作され、2027年に公開される。ライバル校の中でも屈指の人気を誇る木兎光太郎が率いる梟谷学園高校と、桐生八を擁する強豪校・狢坂高校が激突する。春高、2つの熱き準々決勝の劇的瞬間を見逃すな！

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社Real Style

本社オフィス：〒635-0086 奈良県大和高田市南本町11-11 大和高田シティプラザ4階

電話：0745-52-2544

お問い合わせフォーム：

https://store.belegend.jp/apply.html?id=APPLY4

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(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会