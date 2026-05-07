アンパサンド株式会社、YouTubeメディア事業の売買サービス「ホコホコ M&A」を新たに開始

アンパサンド株式会社

アンパサンド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：後藤 康成、以下「アンパサンド」）は、マイクロM&Aに特化した事業マッチングプラットフォーム「ホコホコ M&A」を通じて、YouTubeメディア事業の売買支援サービスを新たに開始いたしました。

「ホコホコ M&A」は、YouTubeチャンネルを単なるアカウントではなく、動画資産、収益基盤、運営ノウハウを含む「メディア事業」として捉え、売主・買主双方が安心して取引を進められるよう、契約書の作成、チャンネル情報の確認、代金の預かり、権限の移行を包括的にサポートします。

背景：マイクロM&A領域で広がるYouTubeメディア事業の売買

近年、個人や小規模事業者が運営するWebメディア、ECサイト、SNSアカウント、YouTubeチャンネルなどを対象としたマイクロM&Aが広がっています。なかでもYouTubeチャンネルは、登録者、過去動画、視聴データ、広告収益、スポンサー収益、コミュニティなどを有するメディア資産として注目されています。

YouTubeメディア事業の売買では、十分な収益化に至っていないチャンネルであっても、ジャンル、視聴者属性、過去の動画資産、運営ノウハウなどに価値を見出す買い手が存在します。特に、ゲーム、ビジネス、美容、教育、趣味領域などの専門性を持つ特化型チャンネルは、既存事業とのシナジーを求める企業や、新規参入を検討する事業者にとって、M&Aの対象となる可能性があります。

一方で、YouTubeチャンネルの売買には、権限移行、収益化設定、契約内容、代金決済、属人性の引き継ぎなど、通常のWebサイト売買とは異なる確認事項もあります。そのため、売主・買主双方にとって、取引の透明性と安全性を確保する仕組みが重要となっています。

「ホコホコ M&A」YouTube売買の特徴

「ホコホコ M&A」では、「YouTubeチャンネルの売買・譲渡を安心安全にサポート」を掲げ、YouTubeメディア事業の売買に必要な取引プロセスを支援します。

1. YouTubeチャンネル売買に対応した譲渡契約書

YouTubeチャンネルの売買に必要な確認項目を踏まえた契約書の雛形を用意しています。譲渡対象、権限移行、表明保証、禁止事項、引き継ぎ内容などを整理し、売主・買主双方が合意内容を明確にしたうえで取引を進められるよう支援します。

2. チャンネル情報の透明化

YouTubeのチャンネルデータや運営状況を確認し、売主から提示される情報の透明性向上を図ります。買主は、登録者数や視聴データ、収益状況、運営上のリスクなどを踏まえて検討することができます。

3. 代金預かりによる取引リスクの軽減

チャンネル譲渡手続きが完了するまで、譲渡代金を一時的にお預かりします。これにより、代金支払い後に権限移行が行われない、または譲渡後に代金が支払われないといったトラブルの防止を目指します。

4. 引き継ぎやすさの可視化

出演者の顔出し有無、チャンネルの属人性、動画制作体制、運営ノウハウの有無などをもとに、買収後の引き継ぎ難易度を可視化します。買主が買収後の運営リスクを把握しやすくすることで、より納得感のある意思決定を支援します。

今後の展開

アンパサンドは、「ホコホコ M&A」を通じて、個人・小規模事業者が保有するYouTubeメディア事業の承継機会を広げるとともに、買主にとっては新規事業やマーケティングチャネルの獲得手段として活用できる環境づくりを進めてまいります。

今後、YouTubeチャンネル売買における案件掲載、データ確認、契約、決済、引き継ぎ支援の機能をAIによる自動化で拡充し、2027年9月までに累計2,000件の成約支援を目指します。

料金

「ホコホコ M&A」では、譲渡成約時に買主に対して、システム利用料として譲渡価格の5％を申し受けます。最低利用料は55,000円（税込）です。

なお、サービス提供開始を記念し、2026年9月末までに成約した案件については、システム利用料を無料とします。

「ホコホコM&A」について（https://hokohoko.co/yt）

「ホコホコM&A」は取引価格1000万円未満のマイクロM&Aに特化したM&Aプラットフォームです。「YouTubeチャンネルの売買・譲渡を安心安全にサポート」を掲げ、YouTubeメディア事業の売買に必要な取引プロセスを支援します。

アンパサンド株式会社について（https://ampersand-inc.co.jp/）

アンパサンド株式会社は、起業家に対してフルハンズオン型のインキュベーションプログラムを提供する企業です。ビジネスプランを持つ起業家に対し、事業開発、プロダクト開発、組織づくり、資金調達、M&Aなどの実務支援を行いながら、事業成長を支援しています。

会社名：アンパサンド株式会社

所在地：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー16階

代表者：代表取締役 CEO 後藤 康成

事業内容：インキュベーション事業、起業家支援、新規事業開発支援、M&A支援