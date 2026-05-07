ゼロボード、KLINOVAとベトナムにおける脱炭素支援のパートナーシップ契約を締結

株式会社ゼロボード

企業のサステナビリティ経営を支援する株式会社ゼロボード（東京都港区、代表取締役：渡慶次道隆、以下 当社）は2026年4月17日、Climate Innovation Consulting & Services KLINOVA JSC（本社：ベトナム・ハノイ、以下 KLINOVA JSC）と、ベトナムにおける脱炭素支援を目的としたパートナーシップ契約を締結しました。本締結は、当社が創業時から推進してきた脱炭素領域のソリューションパートナー拡大の一環です。

締結式（左から、Huy Pham (Customer Success Manager, Zeroboard Inc), Shintaro Suzuki (Managing Director & Head of APAC Regional Business, Zeroboard (Thailand) Co., Ltd.), Dr. Nam Nguyen (Founder & CEO, KLINOVA JSC), Nhung Ngo (GHG Inventory Expert, KLINOVA JSC)

ベトナム政府は2050年までの温室効果ガス（GHG）排出ネットゼロを表明しており、現地ではGHG排出量の把握やサステナビリティ情報の整備・管理に対するニーズが急速に高まっています。しかしその一方で、現地企業およびベトナム進出企業の多くは、GHG排出量の算定やサステナビリティ開示、各種制度への対応に課題を抱えているのが実情です。

こうした背景のもと、今回パートナーシップを締結したKLINOVA JSCは、グリーン成長や持続可能な開発に関するコンサルティングを手がける企業です。サステナブルファイナンス、エネルギー転換、カーボンクレジット、GHGインベントリ、ライフサイクルアセスメント（LCA）、ESGレポート開発など幅広い領域での支援実績を持ち、ベトナム市場への深い理解と現地での実装力を強みとしています。

本パートナーシップでは、当社が提供する「Zeroboard」とKLINOVA JSCの知見・ノウハウを組み合わせることで、より実効性の高い支援を実現します。具体的には、現地ニーズの把握から「Zeroboard」の導入・運用支援、顧客企業向けの情報共有や学びの場の提供、算定・規制・開示に関する情報提供まで、両社が緊密に連携します。また、ベトナム市場全体におけるサステナビリティ対応の理解促進にも積極的に取り組んでまいります。

Climate Innovation Consulting & Services KLINOVA JSCについて

社名：Climate Innovation Consulting & Services KLINOVA JSC（https://klinova.vn/）

所在地：Headquarter: No. 622/14/41 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, Hanoi, Vietnam

代表者：CEO & Founder Nguyễn Phương Nam

設立：2021年6月24日

事業内容：ESG研修、サステナビリティ／ESGサービス、LCA、GHGインベントリ、エネルギー

転換、グリーン転換戦略などのコンサルティングサービス

Zeroboardについて

「Zeroboard」は、GHG（温室効果ガス）排出量算定・開示・削減までを支援するソリューションで、上場企業を中心に15,000社以上（2026年2月時点）にご利用いただいています。国内外のサプライチェーン排出量をクラウドで算定・可視化するほか、GHG以外の環境項目の登録および各種レポートの出力にも対応しています。算定を入り口として、ユーザー企業の課題に合わせたGHG削減ソリューションを提供しています。

https://www.zeroboard.jp/service/zeroboard

会社概要

社名：株式会社ゼロボード｜Zeroboard Inc.（https://www.zeroboard.jp/）

所在地：東京都港区三田三丁目5-27 住友不動産東京三田サウスタワー10階

代表者：代表取締役 渡慶次道隆

設立：2021年8月24日

事業内容：ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューション「Zeroboard Sustainability Platform」の開発・提供／サステナビリティ経営に関するコンサルティング／ユーザーコミュニティ「All Aboard!」の運営

【タイ法人】

社名：Zeroboard (Thailand) Co., Ltd.

所在地：5, TPA29 Building, Room No. 2, Floor 3, Soi Sukhumvit 29, Sukhumvit Road, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110 Thailand

代表者：鈴木 慎太郎

設立：2023年3月31日

Zeroboard Sustainability Platformの概要

ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューションです。豊富なプロダクトラインナップによって、ESG開示をはじめとするサステナビリティ経営に必要なプロセスをシームレスに支援します。

- GHG（温室効果ガス）排出量算定と環境項目管理クラウドサービス「Zeroboard」- ESG法定開示クラウドサービス「Zeroboard ESG」- アンケート送付・回答効率化プラットフォーム「Dataseed SAQ」

これらのプロダクトを中心に業界特化型のプロダクト、各種オプション機能、制度対応や複雑な算定のためのコンサルティングを提供し、企業のサステナビリティ経営を支援しています。

【企業向けウェビナー開催中】

当社では、サステナビリティ経営のためのウェビナーを毎月開催しています。国内外のサステナビリティの最新動向や、「Zeroboard」をはじめとした各種ソフトウェアの活用方法などを解説しておりますので、ぜひお申し込みください。詳しくは当社ウェブサイトのイベントページ(https://www.zeroboard.jp/event)をご覧ください。

【本件に関するお問合せ先】

各商品・サービスについて（営業本部）sales@zeroboard.jp

報道やご取材について（広報）pr@zeroboard.jp

プレスリリース資料は、以下リンクよりダウンロードしてください。

https://prtimes.jp/a/?f=d87068-250-aa228fd5df5c36dc9506f46572074d60.pdf