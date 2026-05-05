西澤アナ、大手勤務の“ハイスぺ”会社員と初デート　夏菜、予測不能の展開に大興奮「これ見ていいやつ！？」　34歳美人社長＆27歳人気モデルの前には婚活サバイバル番組出身のイケメンも続々登場

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月5日（火・祝）夜10時より、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の第2話を放送いたします。

本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーです。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2,000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していきます。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めています。

■西澤アナ、大手勤務の“ハイスぺ”会社員と初デート

第1話では、最初のデート相手である“年収1400万円＆帰国子女”のハイスぺ男性が大遅刻する波乱の幕開けとなり、自身の将来設計とのズレから”同棲”へ進むための合鍵を渡さないという厳しい決断を下した現役アナウンサーのゆか。同じ相手とは二度と婚活できないというルールのもと、第2話では次なる相手に「大手勤務の会社員兼モデル」という男性を指名します。名古屋から新幹線でデートに駆けつけたという彼に対し、ゆかは当初、年齢差や結婚願望へのズレから「そこまで（本気で）結婚をしたいっていう感じじゃないのかな…」と懸念を抱きます。一方、スタジオMC陣はゆかのデート相手に「イケメン来た！」「男前」「爽やかやなぁ」と大盛り上がりに。果たして、ゆかはデートを通じてお互いの価値観や将来像を探り合う中、結婚の未来を描くことができるのか…。

■夏菜、予測不能の展開に大興奮「私も婚活したくなってきた」「これ見ていいやつ！？」

番組内では、参加者たちの間で急激に関係が進展する場面も。婚活中の男女の初々しい姿に、スタジオMCの夏菜が「私も婚活したくなってきた！」と大興奮。さらに、思いがけないほど甘い展開や密着ぶりに、スタジオは「待って待って！」「ヤバ！！」と阿鼻叫喚に。夏菜がたまらず「嘘でしょ？」「これ見ていいやつ！？」と絶叫する事態に。一体何が起こるのか…？

■34歳美人社長＆27歳人気モデルの前には、婚活サバイバル番組出身のイケメンも続々登場

また、現在の相手と婚約を継続したまま別の男性とデートができる新ルール「KEEPデート」が発動し、新たなハイスペ男性たちが続々と登場します。年収3000万円、建築業の会社2社を経営するショウゴと婚約中の34歳美人経営者のあやかは、「国立大非常勤講師兼モデル」という男性とデートへ向かいます。一方、27歳人気モデルのなつえも、「年収1位、日本育ちの東大卒エリート」という新たな相手を選択します。婚活サバイバル番組への出演経験を持つイケメンも登場し、女性陣は新たな出会いに心を揺さぶられます。

波乱の新ルール発動により、ますます予測不能な展開を見せる『時計じかけのマリッジ』第2話は、5月5日（火・祝）夜10時より放送です。彼女たちの決断の模様を、ぜひご覧ください。

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■ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』概要

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＜第2話＞

第2話放送日時：2026年5月5日（火・祝）夜10時～ ※毎週火曜夜10時より最新話無料放送

第2話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/F9CAMuRyvJA7Gj

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2058

番組公式HP：https://www.tokeimarrige.com/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/tokemari_official

※SNSにおける番組公式ハッシュタグは「#時計じかけのマリッジ」「#とけマリ」です。

【参加】

中野綾香

西澤由夏

徳本夏恵

【スタジオMC】

サバンナ・高橋茂雄

夏菜

エルフ・荒川

森香澄（#3より出演）

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/