【東京グレートベアーズ】ヤン・コザメルニク選手、アレックス・フェレイラ選手、ルチアーノ・ヴィセンティン選手 バレーボール男子各国代表選出のお知らせ
株式会社グレートベアーズ
このたび、ヤン・コザメルニク選手（スロベニア）、アレックス・フェレイラ選手（ポルトガル）、ルチアーノ・ヴィセンティン選手（アルゼンチン）が各国代表チームの登録選手に選出されましたことをお知らせいたします。
引き続き、ご支援ご声援のほどよろしくお願いいたします。
■Jan Kozamernik（ヤン・コザメルニク）選手プロフィール
【ポジション】ミドルブロッカー
【 生年月日 】1995年12月24日（30歳）
【 出 身 】スロベニア
【身長／体重】204cm／106kg
【 利き腕 】右
【 背番号 】4
【 代表歴 】2014- スロベニア代表
■Alex Ferreira（アレックス・フェレイラ）選手プロフィール
【ポジション】アウトサイドヒッター
【 生年月日 】1991年11月13日（34歳）
【 出 身 】ポルトガル
【身長／体重】202cm／87kg
【 利き腕 】右
【 背番号 】6
【 代表歴 】2019- ポルトガル代表
■Luciano Vicentin（ルチアーノ・ヴィセンティン）選手プロフィール
【ポジション】アウトサイドヒッター
【 生年月日 】2000年4月4日（26歳）
【 出 身 】アルゼンチン
【身長／体重】199cm／98kg
【 利き腕 】右
【背番号】17
【代表歴】2019- アルゼンチン代表
■クラブ運営会社
社名：株式会社グレートベアーズ
所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階
代表者：代表取締役 久保田健司
設立：2022年5月
業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動
ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/