【東京グレートベアーズ】ヤン・コザメルニク選手、アレックス・フェレイラ選手、ルチアーノ・ヴィセンティン選手 バレーボール男子各国代表選出のお知らせ

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株式会社グレートベアーズ

このたび、ヤン・コザメルニク選手（スロベニア）、アレックス・フェレイラ選手（ポルトガル）、ルチアーノ・ヴィセンティン選手（アルゼンチン）が各国代表チームの登録選手に選出されましたことをお知らせいたします。


引き続き、ご支援ご声援のほどよろしくお願いいたします。


■Jan Kozamernik（ヤン・コザメルニク）選手プロフィール



【ポジション】ミドルブロッカー


【 生年月日 】1995年12月24日（30歳）


【 出 身 】スロベニア


【身長／体重】204cm／106kg


【 利き腕 】右


【 背番号 】4


【 代表歴 】2014-　スロベニア代表





■Alex Ferreira（アレックス・フェレイラ）選手プロフィール



【ポジション】アウトサイドヒッター


【 生年月日 】1991年11月13日（34歳）


【 出 身 】ポルトガル


【身長／体重】202cm／87kg


【 利き腕 】右


【 背番号 】6


【 代表歴 】2019-　ポルトガル代表





■Luciano Vicentin（ルチアーノ・ヴィセンティン）選手プロフィール



【ポジション】アウトサイドヒッター


【 生年月日 】2000年4月4日（26歳）


【 出 身 】アルゼンチン


【身長／体重】199cm／98kg


【 利き腕 】右


【背番号】17


【代表歴】2019-　アルゼンチン代表





■クラブ運営会社


社名：株式会社グレートベアーズ


所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階


代表者：代表取締役　久保田健司


設立：2022年5月


業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動


ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/