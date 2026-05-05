【東京グレートベアーズ】ヤン・コザメルニク選手、アレックス・フェレイラ選手、ルチアーノ・ヴィセンティン選手 バレーボール男子各国代表選出のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、ヤン・コザメルニク選手（スロベニア）、アレックス・フェレイラ選手（ポルトガル）、ルチアーノ・ヴィセンティン選手（アルゼンチン）が各国代表チームの登録選手に選出されましたことをお知らせいたします。

引き続き、ご支援ご声援のほどよろしくお願いいたします。

■Jan Kozamernik（ヤン・コザメルニク）選手プロフィール

【ポジション】ミドルブロッカー

【 生年月日 】1995年12月24日（30歳）

【 出 身 】スロベニア

【身長／体重】204cm／106kg

【 利き腕 】右

【 背番号 】4

【 代表歴 】2014- スロベニア代表

■Alex Ferreira（アレックス・フェレイラ）選手プロフィール

【ポジション】アウトサイドヒッター

【 生年月日 】1991年11月13日（34歳）

【 出 身 】ポルトガル

【身長／体重】202cm／87kg

【 利き腕 】右

【 背番号 】6

【 代表歴 】2019- ポルトガル代表

■Luciano Vicentin（ルチアーノ・ヴィセンティン）選手プロフィール

【ポジション】アウトサイドヒッター

【 生年月日 】2000年4月4日（26歳）

【 出 身 】アルゼンチン

【身長／体重】199cm／98kg

【 利き腕 】右

【背番号】17

【代表歴】2019- アルゼンチン代表

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/