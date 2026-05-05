【日本初上陸】世界15カ国・45施設超。初公開42日間で約5,500万円の売上実績。--「ホログラムZOO」日本国内での商業施設向けホログラムエンターテインメント施設オーナー募集開始。

株式会社LOCAL STARS[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FZIJhzeOsO0 ]

◆ Hologram ZOOとは？

Hologram Zoo（ホログラム動物園）は、物理的な動物園とデジタルホログラム技術を融合させた体験型エンターテイメント施設です。AXIOM Holographics(https://axiomholographics.com/jp/hologram-zoo/) が展開する代表的なコンセプトの一つで、「動物を見る」ではなく「空間の中で動物と出会う」ことを目的に設計された世界唯一の没入型ホログラム動物園です。

◆ 世界が熱狂した、その数字。

シドニー公開42日間の実績データ

売上：約5,500万円（≒＄350,000 USドル）

来場者数：25,000人超

開場前に完売したチケット販売週数：4週間分

世界稼働・開発中センター数：ナイアガラフォールズなどを含め45施設以上

展開国数：15カ国以上

+ エジソン賞受賞（イノベーション部門）--世界が認めた技術力

+ Times・Forbes・BBC をはじめ、世界主要メディアに掲載

Timesには世界最高の新興エンターテインメント技術に選出されました。

+ シドニー公開後42日間でチケット4週分が完売、来場者25,000人超

+ 同期間の売上は約5,500万円（USドル 約＄350,000）を記録

Hologram ZOOはすでに、世界15カ国・45施設以上で運営・開発中。

実験段階のプロダクトではなく、世界市場で収益が証明された、スケール可能なビジネスモデルです。

◆ Hologram ZOO -- 施設の構成と技術的背景。

Hologram ZOOは、レーザー光学・3D空間追跡技術・独自コンテンツ制作システムを統合した、世界唯一の没入型ホログラム動物園 (季節によりハロウィンやクリスマスなど８種類のテーマをご用意しており、また定期的に新しいコンテンツがアップデートされます)です。VRヘッドセット、プロジェクションマッピング、スクリーンディスプレイのいずれも使用しません。

施設構成（標準モデル）

ホログラムトンネル : 全長20m・幅3.6m・高さ3mの没入型空間。来場者が実際に「歩いて」体験するメインアトラクション。

ホログラムエンクロージャー（2基）: 個別の生き物が出現するゾーン。動物の動き・呼吸・鳴き声がリアルタイムで再現されます。

ホログラムスカイルーフ : 頭上に透明な「天井」を設け、動物が歩き回る演出を行う逆転視点ゾーン。他施設では見られない独自体験です。

ホログラムフォトブース : 来場者がホログラム生物と同一空間に映り込んだコンテンツを生成・ダウンロードできます。SNSへの自発的拡散が、次の集客を生む設計になっています。

さらに風・温度・香りを組み合わせた4D演出が施設全体に組み込まれており、五感への没入度が圧倒的な顧客満足度と口コミにつながっています。

◆ ターゲット顧客層--集客力の根拠。

Hologram ZOOが引き寄せる顧客層は、消費単価・リピート率ともに高い層に集中しています。

(1) STEM教育・体験学習への興味や関心があるオーディエンス。展開している国や地域では子どもの知的好奇心と感動体験を両立できる施設として、強い支持を得ています。恐竜・深海・絶滅動物など「動物園では会えない生き物」との出会いが、この層の来場動機の核となります。

(2) インバウンド観光客 言語バリアのない体験型コンテンツとして、訪日外国人観光客にとっても高い訴求力を持ちます。※ナイアガラフォールズ(カナダ／アメリカ）での展開で実証済み。

(3) 法人・団体利用 学校の校外学習、企業のチームビルディング、地方自治体のイベント活用など、B2Bの団体需要も見込めます。

(4) SNS世代（10代～40代+） ホログラムフォトブースが生み出す「映えコンテンツ」は、SNSでの自然な拡散を生みます。広告費ゼロのバイラルマーケティング装置として機能します。

◆ 日本でのHologram ZOO展開パートナーになりませんか？

AXIOM Holographicsは現在、日本国内でのHologram ZOOの展開を担うオーナー・パートナー企業を募集しております。商業施設、ショッピングモール、テーマパーク、観光地、文化施設--

子どもと家族が集まるすべての場所を、体験の舞台に変えることができます。

AXIOMのオーナーシップはフランチャイズではありません。Hologram ZOOのオーナーシップモデルは、従来のフランチャイズとは根本的に異なります。不要なロイヤルティや過度な制約はなく、オーナー様には自らの裁量で施設を経営して頂きます。

世界で体験型エンターテインメント市場が急拡大している今、日本における競合が少ない今こそ、先行投資しませんか？

オーナーシップモデル：

- 最先端ホログラムハードウェア一式- プロフェッショナルによる設置・立ち上げサポート- 継続的な技術サポート体制- マーケティング資材・クリエイティブパック一式- 年間コンテンツ更新（ハロウィン・クリスマスなどの季節限定体験を含む）

新しいコンテンツが定期的にアップデートされるため、リピーター獲得の仕組みが最初から組み込まれていることも魅力の一つです。「一度来たら終わり」ではなく、「また来たい」を自動的に生み出す設計のビジネスモデルです。

◆ 適した施設・立地の例。

大型ショッピングモール・デパートなどの商業施設

テーマパーク・アミューズメント施設

観光地・道の駅・観光複合施設

博物館・科学館・教育施設

空港・駅ナカ商業施設

リゾートホテル・複合エンターテインメント施設

必要面積・天井高など、詳細な施設要件については資料請求にてご案内申し上げます。

◆ なぜ今、日本市場なのか。

日本は体験型エンターテインメントへの消費感度と支出意欲において、世界でも突出した市場です。チームラボをはじめとする没入型デジタルアート体験への需要が、それを明確に示しています。

しかしHologram ZOOは、既存の競合とはカテゴリーが異なります。スクリーンに「映す」のではなく、空間に「存在させる」--この差は、体験者の反応に如実に現れます。リピート率、口コミ波及力、SNS拡散率のいずれにおいても、従来の体験型施設を大きく上回る実績が世界各地で記録されています。Axiom Holographicsは日本をアジア太平洋地域(APAC)における最重要展開市場として位置づけており、現在、信頼できる国内パートナーとの提携を最優先課題としています。

◆ Axiom Holographics (アクシオム・ホログラフィックス) について

オーストラリア・ブリスベン発のテクノロジー企業。科学技術分野で磨かれたホログラム技術を、エンターテインメント領域に転用。革新と新しい体験や製品を創り出したいという想いを原動力に、ホログラム技術を駆使して感動的で忘れられない体験を創出しています。エンターテインメント、教育、IT、エンジニアリング、研究、建築など、多岐にわたる分野において、ホログラム技術は無限の可能性を切り拓き、Hologram ZOOはその技術の民間応用における旗艦プロジェクト。現在世界45施設以上で稼働・開発中。エジソン賞受賞、Times・Forbes・BBC掲載。Timesには世界最高の新興エンターテインメント技術に選出されました。

◆ お問い合わせ・資料請求

日本市場でのHologram ZOO 日本展開に関するご相談・ご取材は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

Axiom Holographics Pty Ltd

(アクシオム・ホログラフィックス)

日本でのお問い合わせ

LOCAL STARS Ltd.,



https://axiomholographics.com/jp/hologram-zoo/(https://axiomholographics.com/jp/hologram-zoo/)

jpbusiness@axiomholographics.com

詳細を見る :https://axiomholographics.com/jp/hologram-zoo/

取材・業界誌へのご掲載をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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