【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】ご優待価格＆のぐち北湯沢ファームの濃厚な野菜ジュース付きプランのご案内。
野口観光マネジメント株式会社
野菜ジュース（イメージ）
通常の宿泊料金より10％お得に、
露天風呂イメージ
野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル
（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）
野菜ジュース（イメージ）
皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。
章月グランドホテルではゴールデンウィーク明けの平日を対象にお得な宿泊プランをご用意いたしました。
ご優待価格＆のぐち北湯沢ファームの濃厚な野菜ジュース付き プランでございます。
1日先着5組まで／お得な平日限定プランとなっており、
通常の宿泊料金より10％お得に、
さらに自社農園「のぐち北湯沢ファーム」の野菜ジュースをプレゼントいたします。
自然の甘みをぎゅっと閉じ込めた自慢の味わいを、ぜひお楽しみください。
露天風呂イメージ
ぜひこの機会に章月グランドホテルへお越しくださいませ。
ご予約はこちらから
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=13795204&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=13795204&search_type=undated)