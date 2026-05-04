母の日の“ありがとう”を伝える「ハートになった野菜フライ」5月4日（月）から期間限定発売

カネテツデリカフーズ株式会社

カネテツデリカフーズ株式会社（本社:兵庫県神戸市 代表取締役社長：村上 寛）は、母の日に合わせ、ロングセラー商品「野菜フライ」をハートの形にした「ハートになった野菜フライ」を、2026年5月4日（月・祝）から期間限定で発売します。

日頃なかなか言葉にできない“ありがとう”の気持ちを、今年の母の日は“ハート”で伝えてみませんか。ロングセラー商品「野菜フライ」が、母の日限定で、かわいらしいハート型になって登場します。

【商品特長】

詳細を見る :https://kanetetsu.ownly.jp/join/37602

“ありがとう”の気持ちを形にした、ハート型の「野菜フライ」。1955年の発売以来、皆さまに愛され続けてきたロングセラー「野菜フライ」の味と食感はそのままに、感謝と愛情を込めたミニサイズのハート型で、4枚入りの特別仕様に仕上げました。

メイン料理の付け合わせやお弁当の一品としてはもちろん、母の日のちょっとしたサプライズとしてもおすすめ。普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちを自然に伝えられる一品です。

5月4日から期間限定発売する「ハートになった野菜フライ」

商品名称：ハートになった野菜フライ

内容量：4枚

販売価格：オープン価格

販売エリア：全国のスーパーマーケット、量販店など

販売期間：2026年5月4日（月）～5月10日（日）

「ハートになった野菜フライ」発売記念キャンペーン

カネテツ公式X（旧Twitter）アカウント（@kanetetsu_1926）をフォローのうえ、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「野菜フライ詰め合わせセット」をプレゼントします。

キャンペーン名：母の日に感謝の気持ちを伝えようキャンペーン

賞品：野菜フライ詰め合わせセット（抽選で3名様）

実施期間：2026年5月1日（金）～5月10日（日）

応募方法：

１.公式SNSアカウント（@kanetetsu_1926）をフォロー

２.キャンペーン対象の投稿をリポスト

野菜フライについて

キャンペーン詳細 :https://kanetetsu.ownly.jp/join/37602

1955年の発売以来から、70年以上にわたり多くの方に愛され続けているロングセラー商品。

胡椒をきかせた魚のすり身に、約40％の野菜（玉ねぎ・キャベツ）を加え、パン粉をつけて揚げた「お魚惣菜フライ」です。

調理の手間を大幅に削減できる画期的な惣菜として開発され、発売当時では珍しかった洋食風の味わいが特長の商品です。

お弁当や夕飯の一品などとして長年にわたり多くの方々にご愛顧いただいている、カネテツを代表する定番商品です。

野菜フライ特設webページ https://www.kanetetsu.com/pages/yasaihurai(https://www.kanetetsu.com/pages/yasaihurai)

●創業100周年の「カネテツデリカフーズ」について

2026年3月に創業100周年を迎えた、兵庫県神戸市・六甲アイランドに工場を構える魚肉練り製品の製造業（代表取締役社長：村上 寛）。1990年に全商品で合成保存料無添加を実現し、2018年には練り製品工場として初めて「ISO22000」「FSSC22000」「JFS-C」の3つの食品安全管理システム認証を取得。現在もFSSC22000認証を維持し、「安心・安全」な商品づくりに取り組んでいます。

また、蒲鉾を立体的に表現する技術、すり身を使用したシーフードの再現技術など、独自性あふれるモノ作りをおこなっています。まるで本物のような味・食感・見た目を再現し、そのネーミングでも話題の「ほぼカニ (R) 」をはじめとする“ほぼシリーズ”商品は、シリーズ累計販売数量1億パックを突破。

私たちは「幸せを灯す企業」として、100年その先へと歩み続けてまいります。