ANAが「Smokey Mountain Baseball Project 2026」の冠スポンサーに就任！

一般社団法人NB.ACADEMY

一般社団法人NB.ACADEMY（本社：東京都渋谷区、代表理事：柴田章吾）は、2026年5月29日（金）から31日（日）の3日間、フィリピン・マニラにて野球を通じた社会貢献活動「Smokey Mountain Baseball Project 2026（以下、SMBP 2026）」を開催いたします。本プロジェクトは2012年のスタートから今年で15年目の節目を迎え、昨年に引き続き全日本空輸株式会社（ANA）が冠スポンサーとして本取り組みを支援いたします。今年は名球会会員で元福岡ソフトバンクホークス監督の工藤公康氏が初参加するほか、元プロ野球選手や人気YouTuber、協賛企業の社員やボランティア参加者、総勢80名がマニラの子どもたちのもとへ向かいます。

■Smokey Mountain Baseball Projectとは

Smokey Mountain Baseball Project（SMBP）は、フィリピン・マニラのスラム街「スモーキーマウンテン」周辺地域に暮らす子どもたちに、野球を通じて未来の可能性を広げる機会を提供する社会貢献活動です。2012年にスタートし、毎年、元プロ野球選手を含む日本人ボランティアが現地を訪問。野球教室や交流イベント、生活物資の寄贈などを通じて、子どもたちの心身の成長と教育機会の獲得を支援しています。これまでに延べ120名（2026年1月時点）を超える卒業生が、SMBPを通じて高校・大学への進学を実現してきました。

■開催概要

■名球会会員・工藤公康氏がSMBPに初参加

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109248/table/70_1_48fe942c499887a27bcf5ed7a06f1489.jpg?v=202605040151 ]

今年のSMBPには、名球会会員であり、元福岡ソフトバンクホークス監督の工藤公康氏が初参加いたします。日本球界を代表するレジェンドであり、長きにわたり指導者としても結果を残してきた工藤氏が、マニラの子どもたちに直接野球を指導することで、SMBPの活動はさらに新たなステージへと進みます。

■15年目の節目を迎えるSMBPを、ANAが昨年に続き冠スポンサーとして支援

2012年にスタートしたSMBPは、2026年で15年目の節目を迎えます。これまでに延べ120名を超える卒業生がSMBPの奨学金制度を活用して高校・大学へ進学し、それぞれの人生を歩み始めています。

節目となる今年も、SMBPが始まる前年の2011年より成田～マニラ線を就航してきた全日本空輸株式会社（ANA）に、昨年に続き冠スポンサーとしてご支援いただきます。日本とフィリピンを翼で結び続けてきたANAとともに、SMBPは次の10年に向けた新たなステージへと進みます。

■SMBP 2026 ゲストのご紹介

今年のSMBPには、以下の豪華ゲスト陣が参加予定です。

■SMBP パートナー・協賛企業のご紹介

工藤公康（名球会会員 / 元 福岡ソフトバンクホークス監督）マンぺー（YouTubeチャンネル EXIT JACK 運営）梶谷隆幸（元 横浜DeNAベイスターズ・読売ジャイアンツ）高橋朋巳（元 埼玉西武ライオンズ / 現 ライオンズアカデミーコーチ）高森勇旗（元 横浜DeNAベイスターズ）松下一郎（元 横浜DeNAベイスターズ）

15年目という節目を迎えられたのは、志を共にするパートナー・協賛企業の皆様の温かいご支援があったからこそです。子供たちの未来を共に照らしてくださる皆様の想いに、深く感謝いたします。

■一般社団法人NB.ACADEMY代表理事 柴田章吾 コメント

柴田章吾（元 読売ジャイアンツ / 主催団体 一般社団法人NB.ACADEMY 代表理事）

「2012年に始動した本プロジェクトは、皆様の温かいご支援により15年目の節目を迎えました 。直近3年間は毎年約40名のボランティアの皆様と活動を共にしてきましたが、口コミでその輪が広がり、過去最大規模の総勢80名でマニラを訪問することとなりました。皆様のお力添えにより、SMBPがこれほど愛されるプロジェクトへと成長したことに、驚きと感謝、そして大きな喜びを感じております 。ANA様をはじめとした多くのパートナー企業様と共に、スポーツの力で国境を越え、子どもたちが自分の可能性を信じるきっかけを作ること、ご参加いただく皆様にとってかけがえのない貴重な時間を今年も創出して参ります。」

■団体概要

団体名 ：一般社団法人 NB. ACADEMY

所在地 ：東京都渋谷区神宮前4-24-3

代表者 ：代表理事 柴田 章吾

設立 ：2022年8月19日

会社HP：https://nbacademy.jp/

日本の伝統的な野球文化を海外へ普及し、根付かせること、海外主にアジア進出により、日本の野球界並びにプロ野球市場の拡大に寄与することを目的としています。また、野球を通じた人間形成や国際的な活動を通じた語学習得の助長、人間的成長を促し、野球という競技から得られる価値提供を与える取り組み等を行います。