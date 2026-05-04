年間約60万個販売する大人気商品「手作りりんごパイ」の姉妹商品「ごろごろ手作りブルーベリーパイ」が登場

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サミット株式会社

サミットのインストアベーカリー「ダン・ブラウン」より、5月2日（土）に「ごろごろ手作りブルーベリーパイ」が登場しました。年間約60万個販売する手作りりんごパイの新フレーバーです。








何層にも重ねたパイ生地で、なめらかなカスタードとたっぷりのブルーベリーとジャムを包み、焼き上げました。ブルーベリーのごろごろとした果肉感と、甘酸っぱい味わいが広がるサクサクのパイです。


自分へのご褒美だけでなく、お友達へのプレゼントにもぴったりな商品です。




- 販売価格
ホール　758円（税込価格：818.64円）
1/4　　198円（税込価格：213.84円）

ダン・ブラウン　5月のその他の新商品



レモンタルタルチキンの彩り野菜サンド 【5月2日（土）発売】

〈商品特徴〉　


全粒粉を配合した食パンに、サラダチキン、紫キャベツ、キャロットラぺ、グリーンリーフをバランスよく合わせ、彩り豊かに仕上げました。


レモンの酸味が爽やかなレモンタルタルソースを使用した初夏にぴったりな一品です。


〈販売価格〉


358円(386.64円)






ブルーベリーチーズブレッド　【5月11日（月）発売】

〈商品特徴〉　


香ばしい全粒粉のパンに果肉感のあるブルーベリージャムと、爽やかな風味のクリームチーズを包み込み、焼き上げました。


〈販売価格〉


298円(321.84円)






明太じゃがチーズパン　【5月18日（月）発売】

〈商品特徴〉　


やわらかなパン生地に、バターの香りが広がる明太子フィリングをのせ、チーズとポテトサラダを合わせて焼き上げました。


バターの香りと明太子の塩味が後引く一品です。


〈販売価格〉


198円(213.84円)





- 取扱い店舗

　　ダン・ブラウン 100店舗（サミットストア インストアベーカリー）


　　※レモンタルタルチキンの彩り野菜サンドは96店舗での販売になります。


- 店頭ポスター





「ダン・ブラウン」その他のおすすめ商品はサミットホームページ「おすすめ商品」からご確認いただけます。


https://www.summitstore.co.jp/product/done-brown