年間約60万個販売する大人気商品「手作りりんごパイ」の姉妹商品「ごろごろ手作りブルーベリーパイ」が登場

サミット株式会社

サミットのインストアベーカリー「ダン・ブラウン」より、5月2日（土）に「ごろごろ手作りブルーベリーパイ」が登場しました。年間約60万個販売する手作りりんごパイの新フレーバーです。

何層にも重ねたパイ生地で、なめらかなカスタードとたっぷりのブルーベリーとジャムを包み、焼き上げました。ブルーベリーのごろごろとした果肉感と、甘酸っぱい味わいが広がるサクサクのパイです。

自分へのご褒美だけでなく、お友達へのプレゼントにもぴったりな商品です。

- 販売価格ホール 758円（税込価格：818.64円）1/4 198円（税込価格：213.84円）

ダン・ブラウン 5月のその他の新商品

レモンタルタルチキンの彩り野菜サンド 【5月2日（土）発売】

〈商品特徴〉

全粒粉を配合した食パンに、サラダチキン、紫キャベツ、キャロットラぺ、グリーンリーフをバランスよく合わせ、彩り豊かに仕上げました。

レモンの酸味が爽やかなレモンタルタルソースを使用した初夏にぴったりな一品です。

〈販売価格〉

358円(386.64円)

ブルーベリーチーズブレッド 【5月11日（月）発売】

〈商品特徴〉

香ばしい全粒粉のパンに果肉感のあるブルーベリージャムと、爽やかな風味のクリームチーズを包み込み、焼き上げました。

〈販売価格〉

298円(321.84円)

明太じゃがチーズパン 【5月18日（月）発売】

〈商品特徴〉

やわらかなパン生地に、バターの香りが広がる明太子フィリングをのせ、チーズとポテトサラダを合わせて焼き上げました。

バターの香りと明太子の塩味が後引く一品です。

〈販売価格〉

198円(213.84円)

- 取扱い店舗

ダン・ブラウン 100店舗（サミットストア インストアベーカリー）

※レモンタルタルチキンの彩り野菜サンドは96店舗での販売になります。

- 店頭ポスター

「ダン・ブラウン」その他のおすすめ商品はサミットホームページ「おすすめ商品」からご確認いただけます。

https://www.summitstore.co.jp/product/done-brown