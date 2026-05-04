年間約60万個販売する大人気商品「手作りりんごパイ」の姉妹商品「ごろごろ手作りブルーベリーパイ」が登場
サミット株式会社
- 販売価格
ホール 758円（税込価格：818.64円）
1/4 198円（税込価格：213.84円）
レモンタルタルチキンの彩り野菜サンド 【5月2日（土）発売】
ブルーベリーチーズブレッド 【5月11日（月）発売】
明太じゃがチーズパン 【5月18日（月）発売】
- 取扱い店舗
- 店頭ポスター
サミットのインストアベーカリー「ダン・ブラウン」より、5月2日（土）に「ごろごろ手作りブルーベリーパイ」が登場しました。年間約60万個販売する手作りりんごパイの新フレーバーです。
何層にも重ねたパイ生地で、なめらかなカスタードとたっぷりのブルーベリーとジャムを包み、焼き上げました。ブルーベリーのごろごろとした果肉感と、甘酸っぱい味わいが広がるサクサクのパイです。
自分へのご褒美だけでなく、お友達へのプレゼントにもぴったりな商品です。
- 販売価格
ホール 758円（税込価格：818.64円）
1/4 198円（税込価格：213.84円）
ダン・ブラウン 5月のその他の新商品
レモンタルタルチキンの彩り野菜サンド 【5月2日（土）発売】
〈商品特徴〉
全粒粉を配合した食パンに、サラダチキン、紫キャベツ、キャロットラぺ、グリーンリーフをバランスよく合わせ、彩り豊かに仕上げました。
レモンの酸味が爽やかなレモンタルタルソースを使用した初夏にぴったりな一品です。
〈販売価格〉
358円(386.64円)
ブルーベリーチーズブレッド 【5月11日（月）発売】
〈商品特徴〉
香ばしい全粒粉のパンに果肉感のあるブルーベリージャムと、爽やかな風味のクリームチーズを包み込み、焼き上げました。
〈販売価格〉
298円(321.84円)
明太じゃがチーズパン 【5月18日（月）発売】
〈商品特徴〉
やわらかなパン生地に、バターの香りが広がる明太子フィリングをのせ、チーズとポテトサラダを合わせて焼き上げました。
バターの香りと明太子の塩味が後引く一品です。
〈販売価格〉
198円(213.84円)
- 取扱い店舗
ダン・ブラウン 100店舗（サミットストア インストアベーカリー）
※レモンタルタルチキンの彩り野菜サンドは96店舗での販売になります。
- 店頭ポスター
「ダン・ブラウン」その他のおすすめ商品はサミットホームページ「おすすめ商品」からご確認いただけます。
https://www.summitstore.co.jp/product/done-brown