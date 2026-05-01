職人技が彩る空間で、自然と暮らす豊かさを発信する新たな拠点が誕生 ー 二子玉川にカナダグースがオープン

株式会社カナダグースジャパン

カナダグースは、2026年4月29日(水)、玉川高島屋S.C.に新店舗をオープンしました。

最新のデザインコンセプトを反映した店舗は、カナダ北極圏の壮大な風景に着想を得ており、これまでにない没入感のある体験を提供します。訪れた人々をカナダグースの世界へと誘う空間の中で、ウェアコレクションをはじめ、バッグ、フットウェア、アクセサリーなど多彩なアイテムをお楽しみいただけます。

新たな発信拠点

カナダグース 玉川高島屋S.C.店

豊かな自然と上質なライフスタイルが共存する二子玉川の街に溶け込むように、品格と温もりを感じる落ち着いた空間が広がります。

店内には、メンズ・ウィメンズのメインラインコレクションをはじめ、ベスト、ウィンドジャケット、レインジャケットのほか、フットウェア、アパレル、アクセサリー、キッズコレクションまで幅広いラインナップを取り揃えます。カナダグースの世界観を存分に体感でき、何度でも足を運びたくなる店舗です。

ブランドフィロソフィーである“Canadian Warmth”を体現した空間は、寒冷地から生まれた内面的な温かさを表現しています。無駄を削ぎ落とした店内は、素材の質感を活かし、クリーンな素材をベースに色数を抑え、空間全体に静けさと上質さをもたらします。

曲線を描く美しい壁面

店内左側は、やわらかな曲線を描く壁面が空間を包みます。クリエイティブディレクター、ハイダー・アッカーマンの視点を通じて、大胆なカラーリング、洗練されたプロポーション、そして現代的な素材選びにより、ブランドの伝統であるクラフトマンシップと機能性を再解釈したアイテムが並びます。ハイダーによる初のメインラインコレクションを発表した今シーズンは、軽やかさと躍動感をまとった、新たなカナダグースを映し出します。

テーブルや壁を優しく照らす落ち着いた雰囲気

店内右側は、都会的で洗練されたコレクション、ジャパンエクスクルーシブコレクション、定番のダウンアウターが並びます。美しい木目と深みのある色合い、全面鏡張りの壁が調和する空間が広がります。テーブルや壁をやわらかく照らす照明は、色温度を抑えた柔らかな光で、落ち着いた雰囲気を演出します。

シンボルである円柱が、店内中央に静かに佇む

国内2店舗目となるキッズコレクション

中央の円柱を核に、品格とぬくもりが調和した空間が広がります。シンボルとなる円柱の内側には、キッズコレクションと人気のハットが整然と並び、光と影がその存在感を際立たせます。

やわらかな光が、商品の魅力をやさしく引き出す

自然の中でも都市の中でも心地よく過ごすため、素材の質感や使い心地にこだわったアイテムを通じて、アウトドアを特別なものではなく、日々の暮らしに寄り添うライフスタイルとして提案する新たな発信拠点です。クラフトマンシップに裏打ちされた機能美と洗練されたデザインが調和する空間で、大切な人へ、そしてご自身へ、日常に寄り添うアイテムをご提案します。

店舗概要

店舗名：カナダグース 玉川高島屋S.C.店

所在地： 東京都世田谷区玉川3丁目17-1 本館1F

営業時間：10:00-20:00

取り扱いカテゴリー：メンズ / ウィメンズ / キッズ

カナダグースについて

カナダグースは、人々の探求心を後押しし、デザイン・機能性・スタイルの限界に挑戦するブランドです。カナダの伝統に着想を得て、高性能なアウターウェアやアパレル、フットウェア、アクセサリーを展開。卓越したクラフトマンシップを追求しつつ、一人ひとりの個性を尊重しています。強靭さと先駆的な精神に根ざし、あらゆる環境で探検者たちが活躍できるよう後押しするとともに、探検者たちが挑む自然環境の保護にも努めます。詳細はカナダグース公式サイト(https://www.canadagoose.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_260421)をご覧ください。

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