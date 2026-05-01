【TAC行政書士】初学者もオトクに今年度の合格を目指せるチャンス！ 割引キャンペーン5/31(日)まで

TAC株式会社

行政書士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、2026年合格目標でこれから学習開始する方へオススメのコース『ベーシック本科生』を開講中。

初学者の方も受講料がオトクな『春の早割キャンペーン第３弾Final』を5/1(金)～5/31(日)で実施します。ほかにも、30歳以下の方や他資格合格者の方がオトクなキャペーンも5/31(日)まで実施中です。

今年度の行政書士試験の合格を目指すなら、今がオトクなラストチャンスです！

▼初学者も2026年度の合格を狙えるコース『ベーシック本科生』がオトク！『春の早割キャンペーン第3弾Final』5/1(金)～5/31(日)

『ベーシック本科生』（全72回）とは？

「基本講義」や「総合答練」「全国公開模試」など合格に必要な講義・答練が含まれており、初学者の方もカリキュラムに沿って学習することで合格に必要な実力を着実に身につけることができるコースです。

『春の早割キャンペーン第3弾Final』

■内容：『ベーシック本科生』通常受講料より5,000円off！

＜受講料例＞教室講座／ビデオブース講座／Web通信講座

【通常受講料】198,000円 → 【キャンペーン受講料】193,000円

（10％税・教材費込み）

■キャンペーン期間：5/1(金)～5/31(日)まで

『ベーシック本科生』コース・受講料の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_crs_soku.html

▼30歳以下の方はこちら！『U３０割引キャンペーン』

『U30割引キャンペーン』

■内容：『ベーシック本科生』通常受講料より22,000円off！

＜受講料例＞教室講座／ビデオブース講座／Web通信講座

【通常受講料】198,000円 → 【キャンペーン受講料】176,000円

（10％税・教材費込み）

■キャンペーン期間：3/2(月)～5/31(日)まで

キャンペーンの詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_u30cp.html

▼ 他資格合格者の方はこちら！『他資格合格者割引キャンペーン』

『他資格合格者割引キャンペーン』

■内容：『ベーシック本科生』通常受講料より22,000円off！

＜受講料例＞教室講座／ビデオブース講座／Web通信講座

【通常受講料】198,000円 → 【キャンペーン受講料】176,000円

（10％税・教材費込み）

■キャンペーン期間：3/2(月)～5/31(日)まで

キャンペーンの詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_tashikakucp.html

■行政書士とは？

行政書士の仕事は大きく分けて、官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」、そしてクライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」の3つに分類されます。最近の行政書士は、書類作成に伴う相談業務を通じて、顧客が抱える問題にアドバイスをしたり、新規ビジネスの提案をしたりするなど、コンサルティング業をメインとする人も多くなっています。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_sk_idx.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/