【DMM EV ON】初回充電料金を全額ポイント還元するお得なキャンペーンを10月31日（土）まで開催！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）が提供するEV充電サービス「DMM EV ON」は、2026年4月29日（水）～ 2026年10月31日（土）まで、「DMM EV ON」を初めて利用するユーザーを対象に、東京都内の急速充電器における初回充電料金を全額DMMポイントで還元する「初回充電分全額ポイントバックキャンペーン」を開催いたします。

■キャンペーン実施の背景

現在、EVシフトが加速する一方で、初めてEVを購入された方や、公共の充電スタンドをまだ利用したことがない方からは「使い方が難しそう」「料金体系が不安」といった不安の声も聞かれます。

DMM EV ONは、こうした心理的なハードルを解消し、「短時間でパワフルに充電できる」急速充電の利便性をより多くの方に体感していただくため、本キャンペーンを企画いたしました。ゴールデンウィークの大型連休を皮切りに、東京都内の主要な急速充電スポットを対象とすることで、日常のお買い物やドライブのついでに、誰でも気軽にEV充電サービスをご利用いただける環境を提供します。

■キャンペーンの概要

期間中、DMM EV ONアプリを初めて利用し、東京都内の対象充電器で充電を行ったユーザーに、初回充電分の決済金額を全額DMMポイントで還元いたします。

・キャンペーンページ：https://ev-charge.dmm.com/driver/

- 実施期間

2026年4月29日（水）～ 2026年10月31日（土）

※予算上限に達した場合早期に終了する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

- 対象ユーザー

これまで一度もDMM EV ONアプリでEV充電を行ったことがなく、期間中に初めて対象の充電器で充電をし、決済が完了された方。

- 対象充電器

東京都内に設置されているDMM EV ONの急速充電器

※一部対象外の機種・施設がある場合がございます。詳細はアプリ内をご確認ください。

- 還元内容

初回充電の決済完了後、利用金額と同額のDMMポイントを後日付与いたします。

〈本キャンペーンの3つのメリット〉

- 急速充電をお得に試せる高出力な急速充電器での充電料金を、初回に限り全額ポイントで還元いたします。急速充電急速充電ならではのスピーディーな充電体験を、気軽にお試しいただける絶好の機会です。- 東京都内の主要スポットで利用可能お出かけや仕事のついでに立ち寄りやすい東京都内の急速充電器が対象。日常のルート上で獲得したポイントは、次回の充電やDMMの各種サービスに活用できます。- アプリひとつで簡単エントリー面倒な事前応募は不要です。アプリをダウンロードし、対象スポットで初めて充電を行うだけで自動的にポイント還元の対象となります。

〈適用条件〉

- 2026年4月29日～2026年10月31日（※予算上限に達した場合、早期終了の可能性あり）の期間中に、対象の充電器にて充電を行い、決済が完了した場合に限りポイント還元の対象となります。- DMM EV ONを利用した初回の充電のみ対象となります。過去に一度でも利用履歴がある場合は対象外となります。- 事前のDMM会員登録が必須となります。- DMM EV ONアプリ経由での充電のみ対象となります。

〈注意事項〉

■ 今後の展望

- 対象外の充電器での充電は還元対象外となります。- 不正利用が確認された場合は対象外となる場合があります。- 予告なく内容が変更・中止となる場合があります。- 還元されるDMMポイントは、DMMの各種サービス内でのみ利用可能です。- ポイントの有効期限は付与日から90日間です。- 日付をまたいで充電した場合は、キャンペーン期間内の利用分のみを按分してポイント還元いたします。- ポイントの第三者への譲渡・貸与はできません。

DMM EV ONは、今後もユーザーの声や利用データを活用し、単なる充電インフラの提供に留まらず、施設オーナー様とEVユーザーを繋ぐプラットフォームとして、より付加価値の高いサービスの開発・改善を続けてまいります。

■「DMM EV ON」について

DMM EV ONは、全国の商業施設や宿泊施設、公共施設等でご利用いただけるEV充電サービスです。普通充電器および急速充電器の導入に伴う初期費用（機器・工事費）とサービス利用料が無料の「0円プラン」をはじめ、事業者のニーズに合わせた様々なプランを提供しています。顧客の新たな来店動機となることで来店頻度や継続利用の増加、充電を目的として来店した潜在顧客層へのリーチ、地域のインフラとしての役割の発揮などが期待でき、EV充電サービスを通じた地域のビジネス支援も行っています。

・サービスサイト：https://ev-charge.dmm.com/

各プランの詳細はサービスサイトをご参照ください。

また、EV充電器の導入を検討されている事業者の方も、サービスサイトからお問い合わせください。

・公式アプリについて

公式アプリから、EV充電スポットの検索、充電、決済まで全て行うことができます。DMM会員の方はログインすることで会員情報が連携され、ユーザー登録やクレジットカードの登録は不要で、すぐにアプリを利用することが可能です。

＜ダウンロードはこちらから＞

iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/dmm-ev-charge/id6462362884

Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.evcharge

■合同会社DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/