【学研の科学ブックス】ネコの腎臓病治療が期待される薬はいかにして作られたか　『AIMの研究 「世界初」のネコが長生きする薬ができるまで』発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月30日に学研の科学ブックス『AIMの研究 「世界初」のネコが長生きする薬ができるまで』（監修：AIM医学研究所・宮崎徹／2026年6月4日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

■人々の想いを受けた現在形の科学研究

日本では約900万頭のネコが飼われています。家族のような存在として、人と暮らすネコの寿命は現在15～20年ほどとされています。でも、本当はもっと長く生きられるはずだと聞いたらどう思いますか。

じつはネコの多くは年を取るにつれて腎臓病にかかり、本来の寿命が来る前に命を落としています。腎臓病は一度かかると治すことが難しいとされる病気です。多くの飼い主さんたちが、このネコの宿命ともいえる病気につらい思いをしてきました。この本に出てくる研究者、宮崎徹さんは「AIM」というタンパク質を発見して、ネコの腎臓病治療が期待される薬を開発しました。この薬が実用化されればネコの寿命が大きく延びる可能性が出てきます。

2026年4月24日、宮崎さんは動物用の治療薬として、農林水産省へ製造と販売の承認を申請しました。

この本ではコロナ禍による研究の頓挫、全国の愛猫家たちの寄付金による研究再始動、そしていよいよ製造販売を目的とした国への承認申請を行ったところまでを追いかけます。東大教授を辞してまで、「治せない病気を治したい」と突き進む宮崎徹さんが歩んできた道のりと、それを応援する多くの人たちが登場する、科学研究のお話です。

■監修者プロフィール

○監修：宮崎徹（みやざきとおる）

AIM医学研究所 代表理事。医学博士。「治せない病気を治す」を目標に、免疫学の研究者としてヨーロッパやアメリカの研究機関で成果を挙げる。1996年に発見した未知のタンパク質「AIM」によるさまざまな病気の治療効果の研究を重ねる。ヒトだけでなくネコ（猫科動物）の腎臓病治療の効果を解明し、薬の開発にも携わり大きな期待を集める。著書に『猫が30歳まで生きる日』、共著に『科学のカタチ』（ともに時事通信社）など。

AIM医学研究所：https://iamaim.jp/

▼本文プロローグ試し読み

https://prtimes.jp/a/?f=d2535-8954-664208f5e511cc2010d7b0f56660a3f2.pdf

▼もくじ

＜学研の科学ブックスとは＞

シリーズ累計発行部数50万部超の小学生向けの実験キットつき書籍『学研の科学(https://kagaku.gakken.jp/)』から生まれた科学ノンフィクションシリーズです。思わずあこがれてしまうようなかっこうよい科学者の、現在形の研究をわかりやすく、でも手加減せずに描いていきます。悩み、失敗して、でもあきらめない研究者のすがたを届けます。

［商品概要］

学研の科学ブックス

『AIMの研究 「世界初」のネコが長生きする薬ができるまで』

監修：宮崎徹（AIM医学研究所・医学博士）

文：粟田佳織

編：学研の科学編集部

定価：1,760円（税込）

発売予定日：2026年6月4日

判型：四六判・176ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206339-8

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020633900(https://hon.gakken.jp/book/1020633900)

【本書のご予約・ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052063392/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052063392/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591373/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591373/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107704372(https://7net.omni7.jp/detail/1107704372)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開