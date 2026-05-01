【自治体DX】兵庫県庁のデータ利活用研修、2年連続で完遂

～「関心はあるが知識に不安」な層を、実務で「使える」人材へ引き上げ～

株式会社ROX

株式会社ROX（本社：兵庫県明石市本町1-2-33 興生ビル4F、代表取締役：中川達生、以下「当社」）は、兵庫県庁（保健医療部健康増進課）が主催する「データ利活用研修」の全業務（企画・運営・講義）を、令和6年度（2024年度）および令和7年度（2025年度）の2年連続で受託いたしました。2026年3月末日をもって全プログラムを終了し、受講者の知識向上実感が100％に達するなど、極めて高い成果を収めたことをお知らせいたします 。

■ 背景と目的：データ駆動型行政の「自走」を支援

昨今の自治体DXにおいて、蓄積された行政データを政策立案（EBPM）に活かす人材の育成は急務です。兵庫県保健医療部においても、県庁含めた県内市町の現場職員のデータ分析スキルの習得が求められていました。

本研修は、単なるツールの操作習得にとどまらず、「明日から実務でどう使うか」という具体性に主眼を置き、段階的なカリキュラムを提供いたしました。

■ 令和7年度研修の主要な成果（前年比較）

2年目となる本年度は、全7回に分け、一回当りの講座は3~4時間とし、以下の構成で研修を実施しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73698/table/15_1_8688d3d08387bf485f9ea087fcdc6c64.jpg?v=202605010451 ]

■ 令和7年度研修の主要な成果（前年比較）

本年度は、前年度のフィードバックを反映したレベル別設計を行い、全4テーマにおいて前年を上回る理解の深化を確認いたしました。

令和7年度実績（2025年度）事後アンケート結果

■ 前年比での理解深化（5段階評価・改善幅）

前年度（2024年度）と比較し、全ての領域で理解度が向上。特に「基礎知識」と「結果の解釈・説明」において大きな改善が見られました 。

令和7年度実績（2025年度）研修の各テーマに対する事後アンケート結果

■ 受講者の声：不安から自信へ

「専門用語が分かりやすく、苦手意識があったデータ分析が身近に感じられた」

「分析をすることで見えてくる結果があり、面白いと感じた。業務に活かしたい」

「大学時代に理解できなかった統計手法が、今回の講義で初めて腑に落ちた」

以上のような、様々なポジティブな声が届きました。

■ 今後の展望

2年間で延べ368名の県・市町職員が受講し 、兵庫県におけるデータ利活用の土壌が着実に形成されています。当社は、今後も全国の自治体へ「実務で自走できるDX人材育成」を支援してまいります。

【株式会社ROXについて】

データサイエンスの力で社会課題を解決する企業です。自治体・企業向け研修のほか、AI予測モデル構築、DX支援を展開しています。

所在地： 兵庫県明石市本町1-2-33 興生ビル4F

代表者： 代表取締役 中川 達生

URL： https://www.rox-jp.com/

事業内容： データ利活用研修、データ分析受託、DX支援

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ROX ロゴ

株式会社ROX

代表：中川 達生

E-mail：info@rox-jp.com