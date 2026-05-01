【株式会社アセンド】大塚商会主催「攻めのAI×守りのセキュリティ in 高輪ゲートウェイ」に 「RecACE plus」を出展いたします。

株式会社アセンド

株式会社アセンド（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤 博）は、株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司）主催の「攻めのAI×守りのセキュリティ in 高輪ゲートウェイ」に出展いたします。

会場では、通話録音、AI文字起こし、AI要約を一体で提供する「RecACE plus」を展示し、企業の電話業務における記録・共有・確認の高度化を支援するソリューションとして提案します。電話応対品質の向上や業務効率化に加え、トラブル発生時の事実確認や社内連携の迅速化に貢献する実務サービスとしてご紹介します。

イベント詳細

本イベントでは、AI活用とセキュリティ対策をテーマとした企業向けイベントです。2026年5月11日（月）・12日（火）の2日間、高輪ゲートウェイ コンベンションセンター 6階で開催され、AIエージェント、Microsoft関連ソリューション、AI OCR、データ活用、SCS評価制度対応、ランサムウェア対策、労務管理対応など、企業のDX推進と業務課題の解決に役立つ多彩なセミナーと展示が実施されます。

参加費は無料で事前申込制となっており、来場者は最新のIT活用事例や実務に直結するソリューションを比較・検討できます。



イベント詳細リンク：https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/26/0512takanawa/

開催概要

参加申込

- イベント名：攻めのAI×守りのセキュリティ in 高輪ゲートウェイ- 日時：2026年5月11日（月）・12日（火）- 会場：高輪ゲートウェイ コンベンションセンター 6階- 所在地：東京都港区高輪2-21-2 THE LINKPILLAR 1 SOUTH Convention Center 6F- 参加費：無料（事前申込制）- 申込締切：2026年5月8日（金）9:00まで- 主催：株式会社大塚商会

参加をご希望の方は、以下の申込ページより事前にお申し込みください。

URL：https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/26/0512takanawa/form.php

事業主体について

「RecACE plus」について

株式会社大塚商会- 所在地：東京都千代田区飯田橋2-18-4- 代表者：代表取締役社長 大塚 裕司- 事業内容：システムインテグレーション事業（コンピューター、複合機、通信機器、ソフトウェアの販売および受託ソフトの開発など）、サービス＆サポート事業（保守、教育支援、消耗品供給「たのめーる」の運営など）- 企業HP：https://www.otsuka-shokai.co.jp/株式会社アセンド- 所在地：東京都新宿区西新宿1-21-1 明宝ビル5F- 代表者：代表取締役 佐藤 博- 事業内容：音声・電話に関連したAIシステム開発および電話DXソリューションの提供、CTI/CRM/SFAの自社開発・提供、コールセンター構築支援、選挙情勢調査事業- 企業HP：https://www.ascend-corp.co.jp/(https://www.ascend-corp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_otsuka_takanawa&utm_content=pr)

RecACE plusは、電話業務に関して言った言わない、聞き漏らしを解決できる通話録音管理ツールです。既存の電話環境を変更することなく簡単にご利用いただけ、通話録音はもちろん、AIを活用して通話内容のテキスト化、要約、通知、ジャンル分けにより業務改善のお手伝いができるサービスです。今回の展示では、AI活用による電話応対品質の向上や業務効率化を実現するソリューションとしてご紹介いたします。

サービスURL：https://lp.rec-ace.com/(https://lp.rec-ace.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_otsuka_takanawa&utm_content=pr)

本件に関するお問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします。

https://www.ascend-corp.co.jp/contact/(https://www.ascend-corp.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_otsuka_takanawa&utm_content=pr)