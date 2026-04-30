【楽天年間ランキング3年連続1位】80代のお母さんに刺さる母の日ギフト、“失敗しない3つの選び方”

株式会社おいもや

株式会社おいもや（本社：静岡県掛川市、代表取締役社長 関谷夕佳）は、10万件の販売実績をもとに、80代のお母さんへの母の日プレゼント選びに役立つ予算相場や失敗しない選び方を整理するとともに、80代のお母さんへのおすすめギフトを紹介します。

おいもやでは母の日ギフトを5月9日(土)まで、母の日期間のお届け（一部地域を除く）キャンペーンを実施中！

※詳細は商品ページをご確認ください。

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80代の母世代に贈るギフトは「気を遣わせない」が最優先

年齢を重ねるにつれて、体力や生活スタイルに合わせて無理のない暮らしを大切にする方が増え、「もらって嬉しいかどうか」だけでなく、「負担にならないかどうか」が重要な判断基準になります。

例えば、重たいものや扱いが難しいものは、それだけで負担に感じさせてしまうことがあります。また、高価すぎる贈り物も「申し訳ない」という気持ちを生んでしまい、素直に喜べなくなることも少なくありません。だからこそ大切なのは、相手に遠慮をさせない自然な贈り方です。

「軽くて扱いやすい」「届いてすぐ楽しめる」「生活にすっとなじむ」そんなさりげないやさしさが感じられるギフトこそ、80代のお母さんにとって本当にうれしい母の日の贈り物になります。

価格は3,000円前後～5,000円が最適

80代のお母さんへの母の日ギフトでは、「高価であること」よりも「気を遣わせないちょうどよさ」が大切です。

3,000円～5,000円の範囲は、見た目の華やかさや品質の良さも兼ね備えた“ちょっといいもの”を選びやすい価格帯でもあります。上品な見た目のギフトや、体にやさしいスイーツ、日常に寄り添う実用的なアイテムなど、80代のお母さんの暮らしに自然になじむ贈り物を無理なく選ぶことができます。

失敗しない選び方1 “軽くて手間がかからない”ものを選ぶ

高齢のお母さんへ贈る場合、重さがあるものや準備に手間がかかるものは、かえって気を遣わせてしまうことがあります。また、「軽さ」は単なる重さの問題だけでなく、“気軽に扱えるかどうか”という意味でも大切です。持ち運びや移動がしやすく、置き場所に困らないコンパクトさは、80代のお母さん世代にとって大きな魅力になります。

おすすめ商品：キッチンあじさい

こうした視点からおすすめしたいのが、こちらの3.5号鉢の小さなあじさい＆スイーツの母の日ギフトです。

お花を贈りたいけど大きいのはお世話が大変だし、置く場所に困るかな…という人にぴったりな大きさ。毎日よく使うキッチンや食卓にふと目に入る小さなあじさいは、小さいながらも存在感のある色彩がお部屋に季節感をもたらします。

キッチン紫陽花＆スイーツset 通常価格：4,280円

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/51403/

失敗しない選び方2 “毎日のくつろぎ時間”を贈る

贈り物として考えたとき、“食べてなくなるもの”は、相手に負担を残さないという点で選ばれやすい特徴があります。

さらに、冷凍で届けられるタイプであれば、日持ちがしやすく、食べたいときに少しずつ解凍して楽しめるのも大きな魅力です。 そのうえで、一度にたくさん食べるというよりも、「少しずつ、無理なく楽しめること」も大切なポイントになります。

おすすめ商品：竹かご風呂敷スイーツset

こうした視点からおすすめしたいのが、こちらの風呂敷で包んだ豪華スイーツギフトセットです。

さつまいもの風味を活かした自然な甘さで、重たさを感じにくく、80代のお母さんにも無理なく楽しんでいただける内容になっています。さらに、和菓子と洋菓子の両方が楽しめる詰め合わせになっているため、その日の気分に合わせて選べるのも魅力のひとつです。

竹かご風呂敷スイーツset 通常価格：3,998円～

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/50022/

失敗しない選び方3 “毎日の暮らしに寄り添う実用ギフト”を選ぶ

80代のお母さんへの母の日ギフトでは、「特別なときだけ使うもの」よりも、「日常の中で自然に使えるもの」が喜ばれる傾向があります。

また、「いかにも実用品」という印象になりすぎず、少し気分が明るくなるようなデザイン性があると、母の日の贈り物としての特別感も自然にプラスされます。実用性と、ちょっと気分が明るくなる華やかさ、そのどちらも感じられることがポイントです。

おすすめ商品：選べるエプロン＆スイーツset

こうした視点からおすすめしたいのが、こちらの選べる20種のワンピースエプロン＆ミニバウムのギフトセットです。

軽やかな着け心地で動きやすく、体系を選ばないフリーサイズなのも嬉しいポイント。綿100％の肌に優しい素材＆大きなポケット付きで、日々の家事の中でも負担になりにくい設計になっています。

選べるエプロン＆スイーツset 通常価格：2,998円

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/50991/

80代母には“負担ゼロ設計”

80代のお母さんへの母の日ギフト選びでは、「特別なものを贈ること」以上に、「無理なく受け取ってもらえること」が何より大切です。重さや手間、扱いにくさといった小さな負担を減らすことで、贈り物はより自然に、そして心地よく暮らしの中に溶け込んでいきます。

贈る側も、受け取る側も、どちらも心地よくいられる-そんなやさしい母の日ギフトを届けてみてはいかがでしょうか。

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株式会社おいもや

2007年10月に設立。主事業の「お芋スイーツ専門店おいもや」は、国産サツマイモのみを使用した和洋スイーツをECを中心として楽天市場、Amazonなど20サイトに展開。

楽天市場ではスイーツジャンル「ベストショップ」を16年連続受賞し、5万以上の出店店舗から最長記録を継続中。主力商品は「おいもやの干し芋」。

【株式会社おいもや企業HP】https://www.oimoya.net/