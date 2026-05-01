【8月10日オープン】「しこつ湖 鶴雅別荘 湖白の抄」5月1日からWEB会員様限定で先行販売開始

鶴雅ホールディングス株式会社

鶴雅観光開発株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号／代表取締役社長：大西希）は、2026年8月10日（月）にオープンする「しこつ湖 鶴雅別荘 湖白の抄（こはくのしょう）」について、5月1日（金）午前10時よりWEB会員様限定で先行予約受付を開始いたします。

本施設は、鶴雅グループにとって支笏湖エリアで3館目となる宿泊施設です。日本有数の透明度を誇る支笏湖は、周囲に活火山と豊かな森林が広がり、「支笏洞爺国立公園」にも指定されています。支笏湖のほとりに位置する本施設は、湖面を白く照らす月光の静けさと幻想をテーマに、喧騒から離れ、時間の流れを忘れるような落ち着いた大人の滞在体験を演出いたします。

■客室

全24室の客室は、旅館のぬくもりとホテルの機能性を融合したミニマルで上質な設えです。全室50平方メートル 以上のゆとりある空間とし、温泉風呂を備えています。プライベートな湯浴みと静寂の時間をお愉しみください。

客室イメージ

【客室タイプ】

・温泉風呂付ツイン：8室、51～61平方メートル 、定員2名

・温泉風呂付ガーデンツイン：4室、51平方メートル 、定員2名

・温泉風呂付クワッドルーム：2室、77平方メートル 、定員4名

・温泉風呂付DXツイン：10室、80～87平方メートル 、定員3名

■食事

料理イメージ

お料理は日本の食文化の核ともいえる「発酵」と「熟成」がテーマ。その知恵と技を現代の感性で再構築し、体が自然に喜ぶ新しい北海道郷土料理「嬉食（きしょく）」としてご提供いたします。伝統の中に新しさを感じる一皿一皿が、ここでしか味わえない“北海道の今”を表現します。

■アクセス

札幌から車で約1時間、新千歳空港から約40分と、道央圏からのアクセスに優れた立地です。JR千歳駅および新千歳空港からの無料送迎バス（事前予約制）も運行いたします。

■施設概要

施設名：しこつ湖 鶴雅別荘 湖白の抄（こはくのしょう）

所在地：北海道千歳市支笏湖温泉

オープン日：2026年8月10日（月）

WEB会員限定先行予約受付期間：5月1日（金）10:00～5月11日（月）10:00

客室数：全24室（4タイプ）

館内施設：ラウンジ、バー、レストラン、売店など

※先行販売期間中にプランをご覧になるにはログインが必要です。ログインしていない場合、プランは表示されません。

※工事・構想中のため、記載内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

「湖白の抄」公式サイトはこちら :https://www.kohakunosho.com/