【プロサッカー菅原由勢選手と小学生が英語でピッチに立つ！】AIアプリで特訓した子供たちが、欧州最前線の“生きた英語”に挑む「サッカー×英語」体験プロジェクト開催決定！
英語コーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」を運営するトライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）は、ヴェルダー・ブレーメン所属のプロサッカー選手・菅原由勢選手を迎え、小学生がプロと英語で交流する「サッカー×英語」体験イベントを2026年7月に開催いたします。本日より、イベントおよびAIアプリで事前学習を行う参加者のエントリーを開始します。
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■ 開催の背景：加速する「サッカー界のグローバル化」に、言葉の武器を
日本のサッカー界には今、劇的な変化が起きています。2019年の代表戦では約4割だった海外移籍組が、2026年3月には約9割にまで急増。欧州トップリーグで活躍するためには、もはや「技術」と同等に「語学力・コミュニケーション力」が不可欠な時代となりました。菅原由勢選手自身も渡欧後、TORAIZの英語コーチングプログラムを通じて1日3時間の英語学習を継続。わずか1年でVERSANTスコアを30から49へと劇的に向上させ、今やピッチ内外で英語を武器に戦っています。「夢を持つ子どもたちに、自分が苦労したからこそ伝えられることがある」 そんな菅原選手の強い想いから、フィールドで動きながら“本物の英語”を体得する本イベントを開催します。
■ イベントの特徴：AIで準備し、リアルで試す「最高の成功体験」
1. AI英語学習アプリ「TORAbit」による数ヶ月の徹底特訓
参加する小学生は、イベント当日に向けて数ヶ月前からAI英語学習アプリ「TORAbit」で特訓を開始。ピッチ上での選手間のコミュニケーションや自分の夢を語るための「シャドーイング」や「瞬間英作文」を繰り返し、自信をつけます。当日は、準備してきた英語を使いながら菅原選手とサッカーの練習や試合をし、またとない実践の場となります。
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▲お子さまの英語学習イメージ
2. 「AIすがわら君」がSNSで並走！親子で楽しむ学習コンテンツ
AIでキャラクター生成された「すがわら君」が、SNSを通じて英語学習の楽しさを発信。菅原選手本人をモデルに、サッカーや海外で使えるフレーズを「すがわら君」と共に学んでいくプロセスは、お子さまだけでなくビジネス層の方々も共感できる成長物語として展開されます。
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▲「すがわら君（仮）」イメージ
■ 菅原由勢選手からのメッセージ
みなさんこんにちは。菅原由勢です。
海外でプレーする中で、サッカーと同じくらい言葉の大切さを実感してきました。自分も最初は苦労しましたが、英語ができることで世界が大きく広がるのを経験してきました。このイベントで、サッカーをしながら実際に英語を使う楽しさと大切さを体感してほしいです。子どもたちが自信を持って新たな一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです！お会いできるのを楽しみにしています。
■参加応募対象者
(1)～(3)の条件を満たす方で専用エントリーフォームに応募
(1) 小学3年生～小学6年生かつサッカー経験者
(2) 当社から提供するAI英語学習アプリ「TORAbit」で学習をイベントまで継続的にし、SNSで学習状況を積極的に投稿してくださる方
(3) 6月～7月頃に1度都内当社指定場所にお集まりいただき、学習の経過や進捗をお話ししていただける方（菅原選手の参加はございません）
※(3)の際に当社記録用やメディアなどのテレビカメラでの撮影や取材などが入る可能性もございます。予めご了承ください。
■エントリー方法と選考基準
下記のフォームに必要事項を入力してエントリー。 AI英語学習アプリ「TORAbit」のご案内をお送りしますので登録後、アプリでの英語学習を開始。学習状況をSNSで発信。
※本プログラム専用コンテンツを提供するため、エントリー前のアプリダウンロードの必要はございません。
選考結果のご案内
選考を通過された方には、2026年6月中旬を目処にメールにてご連絡を差し上げます。（恐れ入りますが、選考結果に関する個別のお問い合わせはご遠慮ください。）
■参加応募フォーム（4月23日より受付開始）
フォームはこちらから https://forms.gle/hwmtkcggStFPqFTx9
＜TV・メディアご取材について＞
当日のフィールドでの撮影・取材が可能です。取材ご希望のメディアの方は、こちらのフォームよりお申し込みください。後日、詳細が決まりましたらご連絡いたします。
【メディア用】参加応募フォーム（4月23日より受付開始）
メディア用フォームはこちら https://forms.gle/u7LrKW3v4RyQHF748
■ 菅原由勢選手 プロフィール
愛知県豊川出身。名古屋グランパスユース出身。2018年2月、高校生でプロデビュー。2019年6月、U20W杯での活躍をきっかけにオランダ・AZアルクマールへ移籍。2024年7月、プレミアリーグ・サウサンプトンへ移籍。2020年10月に日本代表デビュー後、現在も日本代表として活躍。2020年に1年間TORAIZの英語コーチングを受講し、1年でVERSANTスコアが30→49へ大幅向上。
【TORAIZ（トライズ）について】https://toraiz.jp/
学習デザイン理論「インストラクショナルデザイン」に基づき、ゴールから逆算した学習設計と個別指導により、1 年間でグローバルビジネスに必要な英語を話す力＝VERSANT（※1）47 点相当を身につける英語コーチングスクール。高い英語力（※2）を持った専属コンサルタントによる日々の学習サポートと、専属のネイティブコーチによる週３回の英会話レッスンを行います。2015 年の開校以来約 17,000名が当社のプログラムを受講。受講生満足度 97.4%（※3）、継続率 96.1%（※4）という実績を持ちます。世界で活躍するトップアスリートの英語学習もサポートしています。
※1 イギリスの教育大手ピアソン社が全世界向けに販売している英語のスピーキングテスト。10 点～90 点で評価。
※2 コンサルタントの各種英語テスト平均スコア：VERSANT62.7点、TOEIC（R）L&R TEST 915点（2025年4月時点）。TOEIC（R）L&R TEST満点（990点）：3名（2023年7月時点）
※3 当社お客様満足度調査（2024年5月実施）
※4 2024年1月～2024年12月に受講開始した方（受講開始1ヶ月以内での全額返金者除く）の内、途中退会していない受講生の割合
【トライズ株式会社 代表取締役社長 三木雄信】 https://toraiz.jp/miki/
話せる英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」主宰 元ソフトバンク社長室長
配信元企業：トライズ株式会社
■ 開催の背景：加速する「サッカー界のグローバル化」に、言葉の武器を
日本のサッカー界には今、劇的な変化が起きています。2019年の代表戦では約4割だった海外移籍組が、2026年3月には約9割にまで急増。欧州トップリーグで活躍するためには、もはや「技術」と同等に「語学力・コミュニケーション力」が不可欠な時代となりました。菅原由勢選手自身も渡欧後、TORAIZの英語コーチングプログラムを通じて1日3時間の英語学習を継続。わずか1年でVERSANTスコアを30から49へと劇的に向上させ、今やピッチ内外で英語を武器に戦っています。「夢を持つ子どもたちに、自分が苦労したからこそ伝えられることがある」 そんな菅原選手の強い想いから、フィールドで動きながら“本物の英語”を体得する本イベントを開催します。
■ イベントの特徴：AIで準備し、リアルで試す「最高の成功体験」
1. AI英語学習アプリ「TORAbit」による数ヶ月の徹底特訓
参加する小学生は、イベント当日に向けて数ヶ月前からAI英語学習アプリ「TORAbit」で特訓を開始。ピッチ上での選手間のコミュニケーションや自分の夢を語るための「シャドーイング」や「瞬間英作文」を繰り返し、自信をつけます。当日は、準備してきた英語を使いながら菅原選手とサッカーの練習や試合をし、またとない実践の場となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347798/images/bodyimage2】
▲お子さまの英語学習イメージ
2. 「AIすがわら君」がSNSで並走！親子で楽しむ学習コンテンツ
AIでキャラクター生成された「すがわら君」が、SNSを通じて英語学習の楽しさを発信。菅原選手本人をモデルに、サッカーや海外で使えるフレーズを「すがわら君」と共に学んでいくプロセスは、お子さまだけでなくビジネス層の方々も共感できる成長物語として展開されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347798/images/bodyimage3】
▲「すがわら君（仮）」イメージ
■ 菅原由勢選手からのメッセージ
みなさんこんにちは。菅原由勢です。
海外でプレーする中で、サッカーと同じくらい言葉の大切さを実感してきました。自分も最初は苦労しましたが、英語ができることで世界が大きく広がるのを経験してきました。このイベントで、サッカーをしながら実際に英語を使う楽しさと大切さを体感してほしいです。子どもたちが自信を持って新たな一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです！お会いできるのを楽しみにしています。
■参加応募対象者
(1)～(3)の条件を満たす方で専用エントリーフォームに応募
(1) 小学3年生～小学6年生かつサッカー経験者
(2) 当社から提供するAI英語学習アプリ「TORAbit」で学習をイベントまで継続的にし、SNSで学習状況を積極的に投稿してくださる方
(3) 6月～7月頃に1度都内当社指定場所にお集まりいただき、学習の経過や進捗をお話ししていただける方（菅原選手の参加はございません）
※(3)の際に当社記録用やメディアなどのテレビカメラでの撮影や取材などが入る可能性もございます。予めご了承ください。
■エントリー方法と選考基準
下記のフォームに必要事項を入力してエントリー。 AI英語学習アプリ「TORAbit」のご案内をお送りしますので登録後、アプリでの英語学習を開始。学習状況をSNSで発信。
※本プログラム専用コンテンツを提供するため、エントリー前のアプリダウンロードの必要はございません。
選考結果のご案内
選考を通過された方には、2026年6月中旬を目処にメールにてご連絡を差し上げます。（恐れ入りますが、選考結果に関する個別のお問い合わせはご遠慮ください。）
■参加応募フォーム（4月23日より受付開始）
フォームはこちらから https://forms.gle/hwmtkcggStFPqFTx9
＜TV・メディアご取材について＞
当日のフィールドでの撮影・取材が可能です。取材ご希望のメディアの方は、こちらのフォームよりお申し込みください。後日、詳細が決まりましたらご連絡いたします。
【メディア用】参加応募フォーム（4月23日より受付開始）
メディア用フォームはこちら https://forms.gle/u7LrKW3v4RyQHF748
■ 菅原由勢選手 プロフィール
愛知県豊川出身。名古屋グランパスユース出身。2018年2月、高校生でプロデビュー。2019年6月、U20W杯での活躍をきっかけにオランダ・AZアルクマールへ移籍。2024年7月、プレミアリーグ・サウサンプトンへ移籍。2020年10月に日本代表デビュー後、現在も日本代表として活躍。2020年に1年間TORAIZの英語コーチングを受講し、1年でVERSANTスコアが30→49へ大幅向上。
【TORAIZ（トライズ）について】https://toraiz.jp/
学習デザイン理論「インストラクショナルデザイン」に基づき、ゴールから逆算した学習設計と個別指導により、1 年間でグローバルビジネスに必要な英語を話す力＝VERSANT（※1）47 点相当を身につける英語コーチングスクール。高い英語力（※2）を持った専属コンサルタントによる日々の学習サポートと、専属のネイティブコーチによる週３回の英会話レッスンを行います。2015 年の開校以来約 17,000名が当社のプログラムを受講。受講生満足度 97.4%（※3）、継続率 96.1%（※4）という実績を持ちます。世界で活躍するトップアスリートの英語学習もサポートしています。
※1 イギリスの教育大手ピアソン社が全世界向けに販売している英語のスピーキングテスト。10 点～90 点で評価。
※2 コンサルタントの各種英語テスト平均スコア：VERSANT62.7点、TOEIC（R）L&R TEST 915点（2025年4月時点）。TOEIC（R）L&R TEST満点（990点）：3名（2023年7月時点）
※3 当社お客様満足度調査（2024年5月実施）
※4 2024年1月～2024年12月に受講開始した方（受講開始1ヶ月以内での全額返金者除く）の内、途中退会していない受講生の割合
【トライズ株式会社 代表取締役社長 三木雄信】 https://toraiz.jp/miki/
話せる英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」主宰 元ソフトバンク社長室長
配信元企業：トライズ株式会社
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