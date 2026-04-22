【BREW WATCH CO.】日本未発売モデルをチックタック池袋店で先行発売

株式会社ヌーヴ・エイ

全国に展開する腕時計セレクトショップ『TiCTAC』にて、NY発祥のウォッチブランド『BREW WATCH CO.（ブリュー・ウォッチ）』の日本未発売モデルを発売。世界初のBREW WATCH常設店であるチックタック池袋店にて、フロアリニューアルイベントに合わせた4月24日（金）より先行発売を開始します。

※全国発売は6月以降を予定しています。

【IKEBUKURO PARCO FLOOR RENEWAL EVENT】

4月24日（金）17時より、昨年7月に改装オープンしたチックタック池袋店のある池袋PARCO 4Fにてリニューアルイベントを開催。チックタックでは「BREW WATCH CO.」の日本未発売モデルを数量限りでご用意。さらに、ブランドコンセプトに因んだコーヒーをご来店いただいた皆様にお配りいたします。

NEW&RENEWAL CAMPAIGN “NEW FRIENDS” OPENING RECEPTION

- 実施期間：4/24(金) 17:00～21:00

- 実施場所：本館3F・4F

TiCTAC ONLY EVENT

- BREW WATCH CO. 日本未発売モデル「MTRC-TEL-YLW」先行発売

- 無料コーヒー配布（来店者様全員）

【日本未発売モデル METRIC TEAL & YELLOW】

日本未発売モデル “METRIC TEAL & YELLOW” MTRC-TEL-YLW \77,000（税込）

今回上陸する先行発売モデル「METRIC TEAL & YELLOW」は、人気のMetricシリーズの最新カラー。深みのある“ティール（青緑）”をベースに、シャープなエネルギーのある“イエロー”を差し色に加えた、フレッシュかつダイナミックなアイテムです。

日本未発売モデル “METRIC TEAL & YELLOW” MTRC-TEL-YLW \77,000（税込）

ベースモデルは、70年代のようなブラウン管を彷彿とさせるケースを採用したMetricシリーズ。洗練された計器のようなインダストリアルの見た目と、ティール＆ブラックに差し色のイエローがフューチャリスティックに融合したデザイン。

日本未発売モデル “METRIC TEAL & YELLOW” MTRC-TEL-YLW \77,000（税込）

コンパクトなサイズ感と近未来的デザインをうまく調和させた現代的アイテム。今年1月に発表されたばかりの日本未発売モデルをいち早く手に取って見られるチャンスです。ぜひお見逃しなく。

※全国発売は6月以降を予定しています。

【SPEC】

日本未発売モデル “METRIC TEAL & YELLOW” MTRC-TEL-YLW \77,000（税込）

【品番】 MTRC-TEL-YLW

【価格】\77,000（税込）

【仕様】HYBRID VK68 メカクォーツ クロノグラフ

【防水性】5気圧防水

【ケースサイズ】直径36mm × 全長41.5mm × 厚さ10.75mm

【ケース素材】316L ステンレススチール

【バンド素材】316L ステンレススチール（ヘアライン＆ポリッシュ仕上げ／クイックリリース機構付）

【風防素材】サファイアクリスタル （反射防止コーティング付）