呉阪急ホテル（広島県呉市中央1丁目1番1号 総支配人：大森 隆利（おおもり たかとし）は、ホテル6階の屋外テラスにて「アジアンBBQ」をテーマにしたビアガーデンを、6月5日（金）から9月26日（土）までオープンします。

今年は時間無制限で、牛ロース肉や豚バラ肉、壺漬けトントロ肉、牛ホルモンなど8種類のお肉やシーフード、焼鳥3種類、野菜などのバーベキューメニューに加え、サイドメニューとして、台湾のルーローハンやタイのガパオライス、韓国のビビンバや中国の麻辣（マーラー）まぜ麺といったアジアンフードをご用意。ビールのあてに定番の鶏から揚げやフライドポテトなどもラインアップしています。さらに、月曜日から木曜日は、韓国のレッドドラゴンサムギョプサルや、インドのビリヤニ、中国の水餃子、ベトナムの冷やしフォーやタイのココナッツ風味のカオニャオ・マムアン風（デザート）などの限定メニューのほか、ハバネロ、カイエンヌペッパーなどをトッピングできる激辛コーナーも登場します。ドリンクは、生ビール、焼酎、チャミスル、ワイン、カクテル、ノンアルコールカクテルなど全27種類が飲み放題です。また、通常プランの他にも、佐賀牛や車海老、サザエが1皿追加でセットになった「プレミアムBBQプラン」もご用意しました。

屋外テラスの開放的な空間で、会社帰りにお仲間と、休日にご家族やご友人と、BBQメニューとアジア各国のソウルフードを心ゆくまでお楽しみいただけます。





＜概要＞

・場所 ホテル6階 屋外テラス

・期間 2026年 6月5日（金）～9月26日（土）※定休日：6月、9月の火曜日（祝日を除く）

・営業時間

月～金曜日 18：00～21：00（L.O.20：45）

土・日・祝日 17：30～21：00（L.O.20：30）

※時間無制限／食べ放題・飲み放題

・ご予約／お問い合わせ ビアガーデン係 TEL：0823-20-1113（直通）

・URL https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/kurehh/events/beergarden





※メニュー、料金の詳細は次にございます。





・メニュー一例 ※太字はアジアンフードメニューです

※1 バーベキューメニューのため「ふらっとちょい飲みプラン」の対象外メニューです





・料金

【スタンダードBBQプラン】

大人 6,500円 中高生 4,500円

小学生 3,000円 未就学児 無料

前売券：

大人のみ5,700円

※限定300枚

※5月7日（木）～6月30日（火）まで2階バンケットサロンにて販売





○シニア割：65歳以上の方は5,900円（ご本人様のみ）

○団体割：

大人15名様につき1名様無料

※60名様以上は最大4名様まで無料

※各種割引併用可

○サンデーファミリー割：

日曜日限定

※大人料金6,500円プラン2名様につき小学生1名様無料

※大人10名様以上は小学生最大5名様まで無料

※各種割引適用外





【プレミアムBBQプラン】

スタンダードBBQプランに佐賀牛や車海老、サザエが1皿追加でセットになったプラン。

大人1名様 8,500円

※前日までに要予約









【ふらっとちょい飲みプラン】

月～木曜日限定で、鶏から揚げやカレー、ルーローハンなどのサイドメニューが食べ放題（飲み放題付き）！

大人1名様30分 1,650円 ※追加30分1,650円（最終入店20：00）

※BBQは含まれておりません

※グループの方は同一プランでご注文ください

※各種割引適用外

※予約不可（当日お問い合わせください）





■呉阪急ホテルについて

瀬戸内の豊かな自然と温暖な気候に恵まれ、重厚な歴史とともに発展してきた街、呉。

その玄関口にある品格ある佇まいのホテル。呉の迎賓館として、上質をテーマに、心地よい空間、心に残る味、そして感動を生むサービスをご提供します。

・所在地 広島県呉市中央1丁目1番1号

・客室数 70室

・フロア構成

14階 フレンチレストラン、鉄板焼、バーラウンジ

7～12階 客室

6階

宴会場、フィットネスクラブ、屋内プール、チャペル

屋外テラス（ビアガーデン会場／夏季）

3～5階 宴会場

2階 宴会受付、バンケットサロン、神殿、宴会場

1階 フロント、カフェダイニング、日本料理、ロビーラウンジ





※表記の料金にはいずれも消費税が含まれます。※画像は全てイメージです。









呉阪急ホテル https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/kurehh/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/45f8a8f355c580a3ccb4dabb30c4ee2b3257d07b.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1