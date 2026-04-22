サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ(グループ本社：東京都港区、代表：室田 博夫)は、細胞治療製品の製造における製剤調製および充填工程を自動化する閉鎖系ソリューション「Gibco(TM) CTS(TM) Compleo(TM) Fill and Finish System」(以下、本製品)について、日本市場での販売を2026年4月22日より開始したことを発表します。





細胞治療は患者さん由来の細胞を出発原料とすることが多く、細胞の数、濃度、生存率など品質のばらつきに対応できる製造プロセスが要求されます。商用化が進む中、製造の現場では無菌性、投与量の正確性、製品の一貫性といった厳格な要件を維持しながら、手作業の削減と業務効率の向上が強く求められています。





従来、製剤調製および充填は少量かつ繊細な細胞を扱うため手作業に依存しており、製造時の一貫性や汚染リスクが課題となっていました。本製品は、これらの工程を自動化するコンパクトかつ機能的な閉鎖系ソリューションとして、手作業の削減と一貫性の高い生産を支援します。





Gibco(TM) CTS(TM) Compleo(TM) Fill and Finish System





■サーモフィッシャーサイエンティフィック セルバイオロジー担当ヴァイスプレジデント兼ジェネラルマネージャー Tiffani Manolisのコメント

「細胞治療製品の製造における最大のボトルネックの一つである、手作業による製剤調製と充填の工程に対応するソリューションを提供できることを大変嬉しく思います。本製品は自動化と機能的な閉鎖系システムを組み合わせることで、ワークフローの効率化と一貫性向上を実現し、革新的な治療をより迅速に患者さんへ届けることに貢献します」









すでに初期導入パートナーからは、本製品によるばらつき低減や製造効率の向上といった成果が報告されています。









■Arsenal Biosciences, Inc. シニアプロセスエンジニア Ryan Zapata氏のコメント

「当社の細胞治療プログラムの進展に伴い、スケーラブルかつ自動化された閉鎖系システムは重要な優先事項です。CTS Compleo Systemは既存の自家細胞治療プロセスに容易に統合可能であり、柔軟なプロトコル設計と迅速な開発サイクルを実現します」









本製品は、Gibco Cell Therapy Systems(TM)(CTS)ポートフォリオの一部であり、装置、消耗品、ソフトウェア、GMP準拠の培地・試薬、ウイルスベクターシステムなどを通じて、細胞治療製品の開発や製造を包括的に支援します。さらに、Gibco PeproGMP(TM) 成長因子およびサイトカイン製品と組み合わせることで、GMP準拠の閉鎖系製造を可能にします。





また、サーモフィッシャーは本製品の導入支援として、設置、アプリケーションおよびプロセス開発支援、グローバルサービス体制などの包括的なサービスを提供しています。





本製品について詳しく知りたい方は、下記の製品ページ(英語)をご覧ください。

https://www.thermofisher.com/us/en/home/clinical/cell-gene-therapy/cell-therapy/cell-therapy-manufacturing-solutions/compleo-fill-finish-system.html





本製品は研究用または細胞、遺伝子あるいは組織を使用した製品の製造に使用できます。ヒトおよび動物への直接的な使用を目的としていません。









■サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッドについて

サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッド(本社：米国マサチューセッツ州ウォルサム)は、科学サービスを提供するグローバルなリーディングカンパニーであり、収益は400億ドルを超えています。私たちのミッションは、私たちの住む世界を『より健康で、より清潔、より安全な場所』にするために、お客さまに製品・サービスを提供することです。私たちはライフサイエンス研究のさらなる加速、分析における複雑な課題の解決、研究室の生産性向上、臨床診断性能と治療の向上、患者さんの人生を大きく左右する医薬品開発・製造に取り組むお客さまを支援します。当社のグローバルチームは、Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon、PPDといった業界をリードするブランドを通じて、革新的な技術、購入における利便性、医薬品開発・製造サービスにおいて、他に類を見ない組み合わせを提供します。

URL： https://www.thermofisher.com