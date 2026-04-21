北京語言大学 東京校が2026年度入学式を挙行

株式会社WEWORLD

株式会社WEWORLD（本社：東京都新宿区、代表取締役：荻野正昭）の傘下である、日本文部科学大臣指定の外国大学日本校「北京語言大学 東京校」（所在地：東京都豊島区、校長：郭穎雯、以下「本学」）は、2026年4月7日（火）に2026年度入学式を挙行いたしました。

本年度は日本をはじめ10カ国の新入生を迎え、教職員、保護者、ご来賓の皆様とともに、新たなステージへの船出を祝福しました。

■入学式概要

日 時： 2026年4月7日（火）10:30～12:00

会 場： としま区民センター 多目的ホール

参加者： 新入生・保護者・来賓・教職員 計177名

式典では、中華人民共和国駐日本国大使館教育処の郭軍参事官、株式会社WEWORLD代表取締役の荻野正昭氏よりご祝辞をいただいたほか、北京語言大学 本校の段鵬学長による祝辞が代読されました。また、北京語言大学 東京校の郭穎雯校長による式辞が述べられ、新入生の新たな門出を祝福しました。

■式典メッセージ

【中華人民共和国駐日本国大使館教育処 郭軍 参事官（祝辞より）】

「世界各地から集まった皆さんの入学を歓迎します。国際情勢が不安定な今こそ、相互理解を目指す姿勢が重要です。AI時代において、失敗を恐れず人と向き合い言葉を交わす経験は確かな価値を持ちます。今後も留学や交流機会を通じて皆さんを支援し、本校の発展と皆さんの成長を祈念いたします。」

【北京語言大学 本校 校長 段鵬（祝辞より）】

「皆さんが中国語を選んだのは、まさに時代の流れを捉えた賢明な選択であり、未来へ向けて世界に歩み出す大きな一歩です。言語は単なるコミュニケーションの手段にとどまらず、相互理解を深め、国際的な信頼を築くための重要な鍵です。」

【北京語言大学東京校 校長 郭穎雯（式辞より）】

「本学は設立から11年、日本の中国語教育における模範的な存在として、『確かな語学力、広い国際的視野、そして高い社会的責任感を備えた人材』の育成に努めてまいりました。自分自身を超え続ける中で、皆さん一人ひとりの輝かしい物語が紡がれていくことを期待しています。」

【新入生代表挨拶 井上紗那さん】

「昨春参加した本学主催の北京体験プログラムで、自分の中国語が現地で通じた時の喜びが忘れられず入学を志望しました。これからの大学生活では中国語の習得はもちろん、異文化への理解を深めることで自分自身を大きく成長させていきたいと考えています。そして将来は中国語を活かしながら、国や文化の違いを超えて人と人とを繋ぐ仕事に携わることが私の目標です。」

■グローバルビジネス市場における「高度な中国語人材」の価値と展望

本学の学生たちが志向する「高度な中国語人材」は、現在のグローバルビジネス市場において、その需要の高さと供給不足から、専門性の高いキャリアとして注目を集めています。

拡大を続ける採用ニーズ：

日本にとって最大の貿易相手国である中国への進出企業数は13,034社（帝国データバンク2024年調査）にのぼります。近年はIT、EV、エンターテインメント分野での中国企業の日本進出も加速しており、中国語人材への需要は英語に次いで高い水準にあります。

HSKの開発に携わった歴史と、最上位級「6級」到達を目指す教育：

一般的な大学の中国語学科が卒業時の目標をHSK４～5級に置くことが多い中、東京校では1984年にHSKの開発を担った北京本校のカリキュラムを導入。最上位級である「6級」の取得、およびビジネスの最前線で円滑にコミュニケーションを図れる実戦的な運用能力の習得を教育の柱としています。

単なる「語学学習」に留まらず、高度な専門性を備えた卒業生を送り出すことで、世界と日本を繋ぐ専門人材の育成に努めてまいります。

【北京語言大学 東京校 大学概要】

北京語言大学（中国・北京）は、1962年に創立された中国で唯一の外国人向け中国語教育に特化した大学です。長年にわたり世界の中国語教育をリードしており、その海外分校として2015年に開校したのが北京語言大学 東京校です。

日本にいながら北京本校と同等の学位・カリキュラムを履修でき、多国籍な学生が集う「小さな国連」の環境を提供。ネイティブ講師による質の高い教育と、国際経済や英語といった副専攻科目の履修を通じ、高度な専門知識と国際的な視野を育みます。

また、希望者全員が北京本校へ留学できるプログラムを完備。留学先での取得単位が卒業要件に認められるため、4年間という限られた時間を最大限に活用し、世界へと飛躍できる教育環境を提供しています。

所在地：東京都豊島区南池袋2-29-14

URL: https://www.blcu.jp/

【株式会社WEWORLD 会社概要】

社名：株式会社WEWORLD

所在地：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー12階

設立：2021年4月19日

代表者：荻野正昭

事業内容：日本語教育事業、専門学校運営事業、大学運営事業、予備校事業、人材紹介事業、留学事業

URL：https://www.weworld.co.jp/