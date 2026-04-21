東京サマーランド×ムラサキスポーツコラボ企画開催！

東京サマーランドとムラサキスポーツが初のコラボレーション

株式会社東京サマーランド

株式会社東京サマーランド（東京都あきる野市、代表取締役社長 武市 敬）は、「遊びでつながる」を デザインするRIDE LIFEの総合プロデュースカンパニー 株式会社ムラサキスポーツ（本社：東京都台東区、取締役社長：金山 洋一）とのコラボレーションを実施します。

今回のコラボレーションでは、2026年5月2日（土）限定で、東京サマーランドの屋外プール「ビーバーレイク」にて、ムラサキスポーツ主催の「SUP（スタンドアップパドルボード）体験会」を開催します。また、同日には東京サマーランド内にムラサキスポーツが特別出店いたします。

特別なこの機会にぜひ東京サマーランドにお越しください！

コラボ企画施策内容

（1）ムラサキスポーツ主催「SUP体験会」

専門スタッフによるレクチャーがあり、初心者やお子様でも安心

してご体験いただけます。水上を散歩するような新感覚のスタン

ドアップパドルボード（SUP）に挑戦してみませんか？

◇日 時：2026年5月2日（土） 10時30分～16時00分

◇場 所：ビーバーレイク（アドベンチャーラグーン入口付近）

◇利用対象：3才以上

◇利用人数：1人乗り（未就学児は保護者の方の付き添いが必要）

◇体験時間：15分

◇料 金：550円

※水着着用必須

※天候により営業時間が変更になる場合がございます。

（２）ムラサキスポーツ特別出店

サーフ・スノー・スケートなど、アクションスポーツシーンを牽引するムラサキスポーツが東京サマーランドに特別出店！機能性とトレンドを兼ね備えたムラサキスポーツ夏のアイテム等を販売いたします。

◇日時：2026年5月2日（土） 9時00分～16時00分

◇場所：マリン売店ビーバーレイク（アドベンチャーラグーン入口付近）

東京サマーランド 営業概要（2026年4月25日～6月29日）

■営業時間

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55489/table/109_1_6ca89303d168746f56bcf60bfc1d2df4.jpg?v=202604211151 ]

■休園日

火～金

※4/25～5/6は休まず営業いたします。

■料金

1Dayパス料金表

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55489/table/109_2_3ffedd4aaf5b9de8831b6ffc6b8cd0ed.jpg?v=202604211151 ]

●ご入園には、「1Dayパス（来園日指定）」が必要です。事前に電子チケットをご購入いただくか、お近くのコンビニエンスストアでお買い求めください。

●チケットは、一週間前の午前０時より電子チケット販売サイト、またはコンビニエンスストアで販売いたします。詳しくは公式 HP でご確認ください。（https://www.summerland.co.jp/price/）

●混雑緩和のため、販売枚数の上限を設けております。あらかじめご了承ください。

●園内チケット売場での販売（当日券販売）はございません。

●掲載内容は変更の場合があるため、ご来園前に最新情報を公式HP(https://www.summerland.co.jp/)にてご確認ください。

■駐車料金

◇乗用車1台 平日1,500円 土日祝2,000円

■交通のご案内

◇電車・バスをご利用の場合 JR・京王八王子駅より路線バス約35分

JR五日市線秋川駅より路線バス約10分

◇お車をご利用の場合 中央道八王子IC（都心方面からは第2出口）より約8km

圏央道あきる野ICより約0.5km

■公式SNS

〈公式Instagram〉https://www.instagram.com/tokyosummerland

〈公式X〉https://x.com/TokyoSummerland

〈公式TikTok〉https://www.tiktok.com/@tokyosummerland

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社東京サマーランド 営業推進部 企画宣伝課

井ノ山：y-inoyama@summerland.co.jp

古 谷：k-furutani@summerland.co.jp