東京サマーランド×ムラサキスポーツコラボ企画開催！

写真拡大 (全3枚)

株式会社東京サマーランド


東京サマーランドとムラサキスポーツが初のコラボレーション　　

　株式会社東京サマーランド（東京都あきる野市、代表取締役社長　武市　敬）は、「遊びでつながる」を デザインするRIDE LIFEの総合プロデュースカンパニー　株式会社ムラサキスポーツ（本社：東京都台東区、取締役社長：金山 洋一）とのコラボレーションを実施します。


　今回のコラボレーションでは、2026年5月2日（土）限定で、東京サマーランドの屋外プール「ビーバーレイク」にて、ムラサキスポーツ主催の「SUP（スタンドアップパドルボード）体験会」を開催します。また、同日には東京サマーランド内にムラサキスポーツが特別出店いたします。


　特別なこの機会にぜひ東京サマーランドにお越しください！


コラボ企画施策内容

（1）ムラサキスポーツ主催「SUP体験会」


専門スタッフによるレクチャーがあり、初心者やお子様でも安心


してご体験いただけます。水上を散歩するような新感覚のスタン


ドアップパドルボード（SUP）に挑戦してみませんか？


◇日　　　時：2026年5月2日（土）　10時30分～16時00分


◇場　　　所：ビーバーレイク（アドベンチャーラグーン入口付近）


◇利用対象：3才以上


◇利用人数：1人乗り（未就学児は保護者の方の付き添いが必要）


◇体験時間：15分


◇料　　　金：550円


※水着着用必須


※天候により営業時間が変更になる場合がございます。







（２）ムラサキスポーツ特別出店


サーフ・スノー・スケートなど、アクションスポーツシーンを牽引するムラサキスポーツが東京サマーランドに特別出店！機能性とトレンドを兼ね備えたムラサキスポーツ夏のアイテム等を販売いたします。


◇日時：2026年5月2日（土）　9時00分～16時00分


◇場所：マリン売店ビーバーレイク（アドベンチャーラグーン入口付近）







東京サマーランド　営業概要（2026年4月25日～6月29日）

■営業時間


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55489/table/109_1_6ca89303d168746f56bcf60bfc1d2df4.jpg?v=202604211151 ]

■休園日


火～金


※4/25～5/6は休まず営業いたします。



■料金


1Dayパス料金表


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55489/table/109_2_3ffedd4aaf5b9de8831b6ffc6b8cd0ed.jpg?v=202604211151 ]

●ご入園には、「1Dayパス（来園日指定）」が必要です。事前に電子チケットをご購入いただくか、お近くのコンビニエンスストアでお買い求めください。


●チケットは、一週間前の午前０時より電子チケット販売サイト、またはコンビニエンスストアで販売いたします。詳しくは公式 HP でご確認ください。（https://www.summerland.co.jp/price/）


●混雑緩和のため、販売枚数の上限を設けております。あらかじめご了承ください。


●園内チケット売場での販売（当日券販売）はございません。


●掲載内容は変更の場合があるため、ご来園前に最新情報を公式HP(https://www.summerland.co.jp/)にてご確認ください。



■駐車料金


　◇乗用車1台 平日1,500円　土日祝2,000円



■交通のご案内


　◇電車・バスをご利用の場合　JR・京王八王子駅より路線バス約35分
　　　　　　　　　　　　　　　JR五日市線秋川駅より路線バス約10分


　◇お車をご利用の場合　　　　中央道八王子IC（都心方面からは第2出口）より約8km
　　　　　　　　　　　　　　　圏央道あきる野ICより約0.5km


■公式SNS


〈公式Instagram〉https://www.instagram.com/tokyosummerland


〈公式X〉https://x.com/TokyoSummerland


〈公式TikTok〉https://www.tiktok.com/@tokyosummerland




【本リリースに関する報道お問い合わせ先】


株式会社東京サマーランド　営業推進部　企画宣伝課


井ノ山：y-inoyama@summerland.co.jp


古　谷：k-furutani@summerland.co.jp