東京サマーランド×ムラサキスポーツコラボ企画開催！
東京サマーランドとムラサキスポーツが初のコラボレーション
株式会社東京サマーランド（東京都あきる野市、代表取締役社長 武市 敬）は、「遊びでつながる」を デザインするRIDE LIFEの総合プロデュースカンパニー 株式会社ムラサキスポーツ（本社：東京都台東区、取締役社長：金山 洋一）とのコラボレーションを実施します。
今回のコラボレーションでは、2026年5月2日（土）限定で、東京サマーランドの屋外プール「ビーバーレイク」にて、ムラサキスポーツ主催の「SUP（スタンドアップパドルボード）体験会」を開催します。また、同日には東京サマーランド内にムラサキスポーツが特別出店いたします。
特別なこの機会にぜひ東京サマーランドにお越しください！
コラボ企画施策内容
（1）ムラサキスポーツ主催「SUP体験会」
専門スタッフによるレクチャーがあり、初心者やお子様でも安心
してご体験いただけます。水上を散歩するような新感覚のスタン
ドアップパドルボード（SUP）に挑戦してみませんか？
◇日 時：2026年5月2日（土） 10時30分～16時00分
◇場 所：ビーバーレイク（アドベンチャーラグーン入口付近）
◇利用対象：3才以上
◇利用人数：1人乗り（未就学児は保護者の方の付き添いが必要）
◇体験時間：15分
◇料 金：550円
※水着着用必須
※天候により営業時間が変更になる場合がございます。
（２）ムラサキスポーツ特別出店
サーフ・スノー・スケートなど、アクションスポーツシーンを牽引するムラサキスポーツが東京サマーランドに特別出店！機能性とトレンドを兼ね備えたムラサキスポーツ夏のアイテム等を販売いたします。
◇日時：2026年5月2日（土） 9時00分～16時00分
◇場所：マリン売店ビーバーレイク（アドベンチャーラグーン入口付近）
東京サマーランド 営業概要（2026年4月25日～6月29日）
■営業時間
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55489/table/109_1_6ca89303d168746f56bcf60bfc1d2df4.jpg?v=202604211151 ]
■休園日
火～金
※4/25～5/6は休まず営業いたします。
■料金
1Dayパス料金表
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55489/table/109_2_3ffedd4aaf5b9de8831b6ffc6b8cd0ed.jpg?v=202604211151 ]
●ご入園には、「1Dayパス（来園日指定）」が必要です。事前に電子チケットをご購入いただくか、お近くのコンビニエンスストアでお買い求めください。
●チケットは、一週間前の午前０時より電子チケット販売サイト、またはコンビニエンスストアで販売いたします。詳しくは公式 HP でご確認ください。（https://www.summerland.co.jp/price/）
●混雑緩和のため、販売枚数の上限を設けております。あらかじめご了承ください。
●園内チケット売場での販売（当日券販売）はございません。
●掲載内容は変更の場合があるため、ご来園前に最新情報を公式HP(https://www.summerland.co.jp/)にてご確認ください。
■駐車料金
◇乗用車1台 平日1,500円 土日祝2,000円
■交通のご案内
◇電車・バスをご利用の場合 JR・京王八王子駅より路線バス約35分
JR五日市線秋川駅より路線バス約10分
◇お車をご利用の場合 中央道八王子IC（都心方面からは第2出口）より約8km
圏央道あきる野ICより約0.5km
■公式SNS
〈公式Instagram〉https://www.instagram.com/tokyosummerland
〈公式X〉https://x.com/TokyoSummerland
〈公式TikTok〉https://www.tiktok.com/@tokyosummerland
【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
株式会社東京サマーランド 営業推進部 企画宣伝課
井ノ山：y-inoyama@summerland.co.jp
古 谷：k-furutani@summerland.co.jp