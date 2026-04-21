株式会社Augue、広島県呉市の共創イベント「呉ミライ共創会議」に登壇

株式会社Augue

AIエージェントの導入・定着支援コンサルティングを手掛ける株式会社Augue（本社：東京都新宿区、代表取締役：大橋 弘崇、以下 Augue）は、2026年4月23日（木）に広島県呉市で開催される「呉ミライ共創会議」（主催：株式会社KUREチャレンジ）において、当社代表の大橋が登壇し、地域企業に向けAIエージェント活用の実践的な知見を提供することをお知らせいたします。

■地方企業に求められるAI活用の高度化

地方企業においては、人材不足や業務の属人化、デジタル活用の遅れといった課題が顕在化しています。こうした中、AI技術の進化により、解決する新たな選択肢として「AIエージェント」への関心が高まっています。

Augueでは、業務効率化にとどまらず、意思決定や業務実行を支援するAIエージェントの導入支援を通じて、企業の生産性向上や競争力強化に取り組んでいます。

本登壇は、こうした取り組みの一環として、地方企業におけるAI活用の可能性と実践的なアプローチを提示するものです。

■登壇内容

講演：AIエージェントが変える「近未来の経営」

本講演では、従来のチャット型AIとは一線を画す「自律型AIエージェント」に焦点を当て、その活用可能性や導入のポイントについて解説します。

講演後には質疑応答の時間を設け、参加企業が自社での活用イメージを具体化できる機会を提供します。

■イベント概要

イベント名：呉ミライ共創会議

日時：2026年4月23日（木）18:30～20:00

会場：KURE TOPOS（広島県呉市中通4丁目1-4 藤原ビル3階）

定員：25名（先着順）

参加費：1,000円（税込）

※懇親会参加の場合は別途費用あり



申し込みURL：

https://forms.gle/c2x28tZAaeZDTEjB9

■呉ミライ共創会議について

呉ミライ共創会議は、株式会社KUREチャレンジが主催する取り組みであり、呉市の経営者や経営に関わる人、これから関わっていきたい人たちが全国的に活躍する実践者と出会い、視点と経験を交わしながら、次の一手をともに考える場です。

地域のリアルな経営課題と外で培われた知見が交わることで、 これまでにない発想や取り組みが生まれていきます。ここでの対話や出会いが、呉市の企業と地域の未来につながっていきます。

■登壇者プロフィール

株式会社Augue 代表取締役 大橋弘崇

東証グロース上場企業にて上級執行役員・SaaS事業統括CEOを歴任。大手銀行、製造業、建設業など幅広い業界において、350社以上のDXプロジェクトを支援。

2025年6月に株式会社Augueを創業し、企業向けAIエージェント導入支援に特化した事業を展開。最先端のAI実装を通じ、企業の変革を推進している。

■株式会社Augueについて

Augueは、「テクノロジーを民主化し、人の可能性を拡張する」をミッションに、AIエージェントによる業務改革・導入・定着支援コンサルティングを通して企業の生産性を最大化するプロフェッショナル集団です。業務改善コンサルティングから、AIエージェント開発、活用伴走まで、企業のDX/AIX（AI transformation）をスタートからゴールまで伴走支援しています。

＜会社概要＞

社名：株式会社Augue（オーグ）

代表者：代表取締役社長 大橋 弘崇

本社：東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル2F

設立：2025年6月

URL：https://augue.co.jp