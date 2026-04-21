シルバーウィークは最大10連休“今からでも間に合う”クルーズ特集を公開 人気プランはすでに残室わずか
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、2026年シルバーウィークの大型連休に向けたクルーズ特集ページを、本日2026年4月17日より公開いたしました。
2026年のシルバーウィークは、平日を3日休むと最大10連休となり、真夏を避けて観光しやすい時期に長期休暇を活用した旅行需要の高まりが見込まれています。一方で、連休の時期はすでに予約で混んでおり、現在ご案内可能なクルーズも限られてきています。
当社では、連休シーズンは半年前から特に混み合うため、今からでもご予約可能なプランの中から、特に人気の高いクルーズを厳選してご紹介いたします。
■はじめてでも安心の日本発着クルーズ
日本発着クルーズは、移動の負担が少なく、初めての方でも参加しやすい点が特徴です。食事や宿泊が含まれており、効率よく複数の寄港地を巡ることができます。シルバーウィーク期間中は短期日程のプランも充実しており、気軽にクルーズ旅行を体験いただけます。
■大型客船で楽しむ海外発着クルーズ
通常はハードルが高い海外発着クルーズも、シルバーウィークの長期休暇であれば無理なくご参加いただけます。大型客船ならではの多彩なエンターテインメントや施設を楽しめるほか、世界の魅力的な寄港地を効率よく巡ることができ、非日常の旅行体験をお楽しみいただけます。
■ワンランク上のプレミアムクルーズ
上質な空間とサービスを重視されるお客様には、アジア・地中海・エーゲ海クルーズもおすすめです。ゆったりとした客室や充実したダイニング、落ち着いた船内環境の中で、特別な時間をお過ごしいただけます。ご夫婦や記念旅行にも最適な選択肢です。
■おすすめピックアップ
・9月18日発 ノルウェージャン エピック エンタテインメントシップで航く 地中海クルーズ11日間
（添乗員同行ツアー）
https://www.best1cruise.com/B/NCL/TE__NCL_NCLEP_11D_KIX_106644.html
・9月20日発 MSCベリッシマで行く 上海発着クルーズ5泊6日
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_5N_SHA_109011.html
・9月20日発 スタープリンセス号で行く アメリカ西海岸クルーズ7泊8日
https://www.best1cruise.com/B/PRN/CO__PRN_PRNST_7N_SEA_87168.html
・9月21日発 ディズニー・アドベンチャー号で行く アジアショートクルーズ3泊4日
https://www.best1cruise.com/B/DIS/CO__DIS_DISAD_3N_SIN_96146.html
■シルバーウィーク特集ページはこちら
https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/silverweek.php
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347474/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階
設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
2026年のシルバーウィークは、平日を3日休むと最大10連休となり、真夏を避けて観光しやすい時期に長期休暇を活用した旅行需要の高まりが見込まれています。一方で、連休の時期はすでに予約で混んでおり、現在ご案内可能なクルーズも限られてきています。
当社では、連休シーズンは半年前から特に混み合うため、今からでもご予約可能なプランの中から、特に人気の高いクルーズを厳選してご紹介いたします。
■はじめてでも安心の日本発着クルーズ
日本発着クルーズは、移動の負担が少なく、初めての方でも参加しやすい点が特徴です。食事や宿泊が含まれており、効率よく複数の寄港地を巡ることができます。シルバーウィーク期間中は短期日程のプランも充実しており、気軽にクルーズ旅行を体験いただけます。
■大型客船で楽しむ海外発着クルーズ
通常はハードルが高い海外発着クルーズも、シルバーウィークの長期休暇であれば無理なくご参加いただけます。大型客船ならではの多彩なエンターテインメントや施設を楽しめるほか、世界の魅力的な寄港地を効率よく巡ることができ、非日常の旅行体験をお楽しみいただけます。
■ワンランク上のプレミアムクルーズ
上質な空間とサービスを重視されるお客様には、アジア・地中海・エーゲ海クルーズもおすすめです。ゆったりとした客室や充実したダイニング、落ち着いた船内環境の中で、特別な時間をお過ごしいただけます。ご夫婦や記念旅行にも最適な選択肢です。
■おすすめピックアップ
・9月18日発 ノルウェージャン エピック エンタテインメントシップで航く 地中海クルーズ11日間
（添乗員同行ツアー）
https://www.best1cruise.com/B/NCL/TE__NCL_NCLEP_11D_KIX_106644.html
・9月20日発 MSCベリッシマで行く 上海発着クルーズ5泊6日
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_5N_SHA_109011.html
・9月20日発 スタープリンセス号で行く アメリカ西海岸クルーズ7泊8日
https://www.best1cruise.com/B/PRN/CO__PRN_PRNST_7N_SEA_87168.html
・9月21日発 ディズニー・アドベンチャー号で行く アジアショートクルーズ3泊4日
https://www.best1cruise.com/B/DIS/CO__DIS_DISAD_3N_SIN_96146.html
■シルバーウィーク特集ページはこちら
https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/silverweek.php
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347474/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階
設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
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