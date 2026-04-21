デジタルスタンプラリー「furari」、AI写真判定・AIレシート判定を提供開始――現地で「撮る・買う」をスタンプ取得条件に

株式会社ワンズ

株式会社ワンズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西田一雄）は、デジタルスタンプラリーシステム「furari」において、参加者が現地で撮影した写真や購入時のレシート画像をもとに条件達成を判定できる新機能「AI写真判定」「AIレシート判定」を、2026年4月21日（火）より提供開始いたします。

本機能により、主催者は従来の「スポットを巡る」回遊施策を、現地での体験づくりや購買促進まで広げやすくなります。さらに、WEB版＋アプリ版同時開催と組み合わせることで、参加のハードルを下げながら、より企画性の高いデジタルスタンプラリーを展開しやすくなります。

１．デジタルスタンプラリーは、「巡る」だけでなく「行動したくなる」企画へ

※現地での撮影と購買行動を参加体験につなげる「furari」のAI写真判定・AIレシート判定機能のイメージ

デジタルスタンプラリーはこれまで、GPS認証やQRコード読取を活用し、参加者がスポットを巡る体験を支える施策として広く活用されてきました。一方で近年、自治体・観光地・商業施設・商店街・イベント主催者の現場では、単なる回遊促進にとどまらず、参加者がその場で行動したくなる企画へのニーズが高まっています。



たとえば、観光地で写真を撮りたくなる体験をつくること。商業施設や商店街で、実際の購買につながる仕掛けをつくること。イベントの参加そのものを印象に残る体験に変えること。これからのスタンプラリーには、「行ったこと」を記録するだけでなく、その場での体験や消費行動をどう生み出すかが、より求められています。



今回furariが提供するAI写真判定・AIレシート判定は、こうした変化に対応するための新機能です。スタンプラリーを“巡った証明”で終わらせず、“体験した証明”“購入した証明”へと広げることで、主催者にとっては回遊促進だけでなく、現地体験の価値向上や購買行動の後押しまで設計しやすくなります。

２．AI写真判定とAIレシート判定で、現地体験と購買行動をひとつの企画に

AI写真判定では、主催者がチェックポイントごとに設定した条件に応じて、参加者が現地で撮影した写真を活用した参加設計が可能になります。景観や対象物、現地ならではのシーンを条件に組み込めるため、ただスポットを通過するだけではなく、その場で撮りたくなる参加体験をつくりやすくなります。観光地では回遊と滞在価値の向上に、イベントでは参加演出の強化に、商業施設では館内周遊の活性化に活用できます。



AIレシート判定では、対象店舗での購入や一定金額以上の購入などを条件として設定し、スタンプ取得やポイント獲得につなげることができます。これにより、商店街の買い回り施策、観光地での消費喚起、商業施設の送客施策、販促キャンペーンなど、回遊と購買を連動させた企画を展開しやすくなります。



現地で写真を撮ることと、店舗で購入すること。これまで別々に企画されがちだった二つの行動を、ひとつのスタンプラリーの中で自然につなげられることが、今回の新機能の大きな価値です。

３．AI判定を活かす、WEB版＋アプリ版同時開催の強み

※WEB版＋アプリ版同時開催により、新規参加の獲得から継続参加、AI写真判定・AIレシート判定を活用した体験・購買促進、分析・改善までをつなげる「furari」のイメージ図

furariの特長は、AI判定機能そのものだけではありません。WEB版＋アプリ版同時開催に対応しているため、WEB版ではインストール不要で参加ハードルを下げながら新規参加者を取り込みやすく、アプリ版では既存利用者への継続的な接点づくりを行いやすい設計を実現しています。



AI写真判定やAIレシート判定は、単なる新機能として提供されるのではなく、参加者との接点を広げ、継続的な参加を後押しする全体導線の中で機能します。現地での体験づくり、購買行動の促進、参加意欲の維持までを、一つの企画の中で組み立てやすくすることが、furariの強みです。



また、開催後の振り返りや分析にもつなげやすく、単発の施策で終わらせず、次回企画の改善に活かしやすい運営を支援します。

４．主催者が導入しやすく、参加者も使いやすい設計を重視

※デジタルスタンプラリー「furari」におけるAI写真判定・AIレシート判定のフローイメージ

AI機能は、できることが多いだけでは現場に定着しません。実際の運用では、主催者が設定しやすく、参加者にとっても参加フローがわかりやすいことが重要です。furariでは、主催者が複雑なAI調整に悩み続けるのではなく、イベント企画に必要な条件や素材を整理しながら導入しやすい構成を重視しています。



また、参加者体験においても、結果だけを返すのではなく、再挑戦しやすい案内を通じて、迷いにくく納得感のある参加体験を目指しています。写真やレシートを扱う機能であるからこそ、運用面やデータ取り扱いへの配慮も含め、主催者が安心して導入しやすく、参加者も使いやすい仕組みとして提供してまいります。

５．自治体・観光・商業施設・販促キャンペーンなど、多様な施策での活用を想定

※自治体・観光、商業施設・商店街、鉄道・沿線イベント、販促キャンペーンにおける「furari」の活用イメージ

本機能は、自治体・観光協会による地域周遊施策、商業施設や商店街による買い回り施策、鉄道・沿線企画、ファンイベント、コラボキャンペーン、メーカー販促など、幅広い用途での活用を想定しています。



たとえば観光地では、現地で写真を撮りたくなる体験を通じて回遊と滞在価値を高める施策に。商業施設や商店街では、対象店舗での購入を条件にした買い回りや送客施策に。イベントやキャンペーンでは、参加者が“その場で行動したくなる”演出を組み込む企画に活用できます。



回遊だけで終わらせない。購買だけで終わらせない。参加体験の楽しさと、主催者が求める成果の両方を、ひとつの施策の中で設計しやすくすることが、今回のリリースの意義です。

６．株式会社ワンズ 代表取締役 西田一雄 コメント

自治体や商業施設のご担当者さまからは、チェックポイントに来てもらうだけでなく、その場で写真を撮りたくなる仕掛けや、店舗利用につながる企画を同じスタンプラリーの中で実現したい、という声が以前から増えていました。今回のAI写真判定・AIレシート判定は、そうした現場のニーズに応えるための新機能です。

furariは今後も、WEB版＋アプリ版同時開催という強みを活かしながら、現地体験の創出、購買促進、開催後の振り返りまでをつなげ、主催者にとっては運用しやすく、参加者にとっては迷わず楽しめるデジタルスタンプラリーを提供し、回遊施策の価値をさらに高めてまいります。

【デジタルスタンプラリー furari とは？】

furari（フラリ）は、WEB版とアプリ版を単独でも、WEB版＋アプリ版同時開催でも利用できる、デジタルスタンプラリー専用システムです。集客を支える各種機能と運営支援に加え、AI分析レポートを標準搭載し、企画立案から開催後の効果検証までを支援します。

2026年3月末時点で、アプリダウンロード数は60万人を突破し、導入実績は800件を超えています。参加ハードルを下げやすいWEB版と、継続参加を促しやすいアプリ版を組み合わせることで、主催者の目的に応じた柔軟な施策設計が可能です。



→ 詳しくは「デジタルスタンプラリー furari 公式サイト」（https://furari.jp/）をご覧ください。

《ユーザー向けサービスページ》※街歩きの楽しさと、気軽に参加できるデジタルスタンプラリーの広がりを表現したイメージ

一般ユーザー向けに、開催中のデジタルスタンプラリーや参加方法を紹介するページも公開しています。デジタルスタンプラリー公式アプリ furari（開催中ラリー一覧・参加方法）(https://digital-stamprally.jp/) もあわせてご覧ください。

【株式会社ワンズについて】

株式会社ワンズは、WEBサイト・アプリ、マルチメディアコンテンツの企画・制作・運営をはじめ、広告・マーケティング、コンサルティングまで幅広く手がけるデジタル企画・開発会社です。デジタルスタンプラリー「furari」などを通じて、地域活性化や参加体験の向上につながるサービス開発にも取り組んでいます。

《企業情報》- 所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16階- 代表者：代表取締役 西田 一雄- 設立：1999年4月- URL：https://one-s.co.jp/ ｜ https://furari.jp/- 情報セキュリティマネジメントシステム「ISO/IEC 27001:2022（JIS Q 27001:2023）」取得済

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