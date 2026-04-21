Urth、三井住友ファイナンス＆リースのメタバース空間を制作

株式会社Urth

株式会社Urth（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中大貴、以下“当社”）は、三井住友ファイナンス＆リース株式会社（東京本社：東京都千代田区、代表取締役社長：今枝哲郎、以下“SMFL”）のメタバース空間を制作したことをお知らせいたします。

導入の背景

SMFLでは、従業員の安全を守るための取り組みとして、以前より防災訓練を定期的に開催しています。

勤務形態の多様化に合わせ、全従業員がどこからでも等しく高度な防災教育を受けられる体制を構築するため、この度当社の「metatell」をご導入いただきました。

従来のオンライン研修では難しい「現場感覚を伴う訓練」を、3D空間での疑似体験によって可能にし、場所の制約と訓練の質という二つの課題を同時に解決しています。

メタバース空間について

今回構築したメタバース空間では、実在のオフィスを模した環境下で、地震発生から火災発生に至る緊迫した状況を精緻に再現しています。

地震発生を知らせるサイレンや火災など、変化する災害状況を臨場感あふれる空間内で体験することが可能です。

また、リーダー、誘導班、消防班、など、参加者ごとに異なる役割に応じた専用シナリオを用意しており、各自が自身の役割にフォーカスして訓練を受けることができる構成になっています。

自身の役割に沿って専用のシナリオが表示されるシナリオに応じて、適切なタイミングで定着度を測る設問が出題される

SMFLでは、このメタバース防災訓練を通じて、従業員一人ひとりの防災意識を「自分ごと」として醸成し、主体的な行動力と訓練参加率のさらなる向上を目指しています。

【Urth提供サービス「metatell」について】

metatellは、ご利用企業様の課題解決にピッタリな理想のメタバース空間を提供しています。

■metatellが選ばれる4つのポイント

・どんなデバイスでもWebブラウザより入室が可能

・建築デザイナーが設計する計算された3D空間

・管理画面システムにより自由にカスタマイズが可能

・定量的に分析が可能

▼詳細はこちらからご覧ください。

https://u-rth.com/metatell/

【株式会社Urthについて】

当社は、文科省が主催する「2019年度早稲田大学GapFundProjects」からの支援を受けて創業した企業です。

■ミッション

「すべての個人が輝く社会をつくる」

【株式会社Urth 会社概要】

代表取締役 田中大貴

X（旧Twitter）：https://x.com/hiroki_tanakaur

note：https://note.com/hirokitanakaurth/

podcast：https://open.spotify.com/show/3UITe2trFE4pGD4KAE8FMo?si=33b02910780f4d5d

設立 2020年1月20日

所在地 東京都新宿区西早稲田1-22-3 早稲田アントレプレナーシップセンター

事業内容 メタバース事業、ブロックチェーン事業

URL：https://u-rth.com/

【お問い合わせ先】

担当：株式会社Urth執行役員 藤田 遼

電話 070-1306-4077

メール ryo.fujita@u-rth.com