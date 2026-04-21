株式会社アドドットコム、東京ビッグサイトにて開催の「第26回 マーケティングWeek 春 2026-Mas-」に出展！

株式会社アドドットコム

広告リサーチ・AIツール「アド.com」を運営する株式会社アドドットコム（本社：東京都港区 代表取締役：杉山善則、高橋健斗 以下アドドットコム）は、2026年4月22日（水）～24日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第26回 マーケティングWeek 春 2026-Mas-」に出展することをお知らせいたします。

◆出展ブースでのご案内内容

広告リサーチ・AIツール「アド.com」を、実機を用いて手軽に触れる『無料体験会』を実施します。

勝ちクリエイティブが瞬時に作れる『生成AI機能』も実際に触っていただけます。お客様のご相談に営業・技術担当がお応えしますので、お気軽にお立ち寄りください。

◆出展ブース情報

展示会名 ：第26回 マーケティングWeek 春 2026-Mas-

会期 ：2026年4月22日(水)、23日(木)、24日(金) 10:00～17:00

会場 ：東京ビッグサイト デジタルマーケティング強化 EXPO 南展示棟

ブース番号：S21-16

主催 ：RX Japan株式会社

入場方法 ：ご来場予定の方は、下記ページよりご来場登録手続きをお願いいたします。

https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1617571276559443-UCJ

◆「マーケティングWeek」について

マーケティングWeekは、9つの専門展で構成される日本最大級のマーケティングの総合展示会です。マーケター・Webディレクター・宣伝・広報・営業推進とマーケティング支援サービスのプロが出会うビジネスマッチングの場として、売上アップ・ブランディング・集客力アップなど、企業の課題解決に絶好の機会をご提供します。

公式WEBサイト：https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html

◆アドドットコムについて

社名 ：株式会社アドドットコム

代表者 ：代表取締役 杉山善則、高橋健斗

本社所在 ：東京都港区芝公園1-8-20 H1O芝公園

設立日 ：2023年6月1日

事業内容 ：広告リサーチ・AIツール「アド.com」の開発・運営

サービスURL：https://x-ad.com/product

◆本件に関するお問い合わせ先

E-mail：info@x-ad.com