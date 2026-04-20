「好きな仕事を一緒に探す」「1/1求人の実現」--豊田市駅前に新たな課題解決の拠点『JOBs SQUARE』誕生。働きづらさ・障がい・立場を超えた“共創型ワークコミュニティ”を実現

社会福祉法人tomoni plus

社会福祉法人tomoni plusは、愛知県豊田市駅前に、就労・学習・交流を融合した地域密着型コミュニティエリア「JOBs SQUARE」（ジョブズスクエア）を開設しました。

本施設は、企業・求職者・学生・休職者・家族など多様な人々が集い、つながる拠点です。従来は分断されていた「相談・訓練・就職・定着」といった就労プロセスを一体化し、“働ける人材がいるのに企業に届かない”という地域課題を解消する新たな就職・雇用支援の形を提供します。

これにより、個々の価値観や希望に合った仕事探しと、企業が求める人材とのマッチング（1/1求人）を実現し、企業の人材不足の解消と、個人の幸福度の高い働き方の実現につなげます。

背景（なぜやるのか）

地域で暮らす中で以下のようなお困りを感じるとことはありませんか。

- 企業：求人を出してもなかなか応募が来ない／採用しても早期に離職してしまう- 求職者：自分に合う仕事と出会えない／応募する勇気が持てない／新しいスキルを学びたい- 休職者：復職後への不安／復職までの職場調整の難しさ- 学生・家族：進路や将来に対する情報不足と不安

これらの課題は「それぞれへの支援が分断されていること」に起因しています。

現在、企業・行政・就労支援機関はそれぞれ機能しているものの、情報・人材・支援プロセスが分断されているため、「働ける人材がいるのに、企業に届かない」というミスマッチが発生しています。

（例えば、企業は「今までとは違う人材を採用したいが、受け入れ方が分からない」、支援機関は「どう育成していけば、実際に雇用されるかの情報が少ない」）

その結果、採用意欲はあるものの人材と出会えない企業と、働く意欲はあっても適性に合った仕事に出会えない個人がそれぞれ孤立し、地域全体として大きな就労機会の損失が生じています。

JOBs SQUAREは、この分断を“空間ごと統合する”ことで解決します。

コンセプト（何を実現するのか）

「働く」の境界線を街からなくす

JOBs SQUAREは、就労に関わるすべてのプロセスを一つにまとめることで、

就職支援と雇用の間にある壁をなくします。

- 個人：自分に合った企業や働き方をともに考え（好きな仕事を一緒に探す）、できる段階から働ける- 企業：育成された人材と出会い、継続した雇用につなげられる（１/1求人）

結果として、誰もが役割を持って社会に参加できる状態を実現します。

サービス内容（提供価値）

「まずは相談。」でお悩みをの方を迷子にしません。■コンシェルジュサービス

専門家による就職・採用の相談受付。求職者と企業の状況を適切に判断し、双方に最適な支援を提案する総合窓口。

【相談内容】

・求人相談

・人材の採用相談

・障がい者雇用の相談

・職場定着相談

・休職者への対応相談（企業・個人双方に提供）

・学生向けの卒業後の進路、就職相談

“離職前提の採用”を変える、定着重視のマッチング支援を提供

求職者と企業の間に専門コンシェルジュが入り、双方の価値観・職場環境・業務内容を丁寧にすり合わせることで、就職後のミスマッチを未然に防ぎます。

面接だけでは見えない企業風土や働き方を、コンシェルジュが職場の事前見学を通じて把握・整理し、求職者と企業双方の希望や条件を丁寧にすり合わせながら、適切なマッチングにつなげます。

あわせて、求職者には実務体験の機会を提供することで働くイメージを具体化し、就職後のギャップや採用と現場スタッフの離職による心理的ダメージを防ぐ仕組みです。

これにより、企業の離職を前提とした採用（1人の増員に対して複数名を採用する状態）から脱却するとともに、求職者の早期離職につながるギャップを解消し、安心して働き続けられる働き方の実現を目指します。

植物に囲まれたリラックス空間が広がっています。■カフェ・交流スペース

“偶発的な出会い”を生む設計のカフェ

「earth.h.l（アース・エイチ・エル）」併設。

たくさんの植物に包まれた癒しの空間。求人情報閲覧のための専用タブレット端末設置。ビジネス・技術関連の書籍が充実しており、自由に飲食しながら読む事ができます。

本カフェは単なる飲食スペースではなく、学び・仕事・情報取得を日常の中で行える

“就労準備空間”として設計されています。

☑ 仕事やキャリアに関する書籍を自由に閲覧可能

☑ 食事をしながらビジネススキルや知識をインプット

☑ 電源・Wi-Fi完備。PC作業や学習が可能

☑ 施設内専用タブレットで求人情報の閲覧、その場で仕事探し・相談が可能

「来る → 知る → 考える → 動く」までを一つの場所で完結し、

無理なく“働く”に近づける導線をつくっています。

【カフェ名に込めた想い】

「earth.h.l」は、“人が幸せに生きるための土台”を意味しています。

仕事は人生の幸福を構成する重要な要素の一つであり、

そのためには心と身体の健康、そして学び続けることが不可欠です。

・H = Healthy（心と身体を整える）

・L = Learn（学び続ける）

この2つを日常の中で自然に取り入れられる場として、食事・学び・仕事がつながる空間を提供します。

未経験でも働ける状態に導くきます。■就職トレーニング

働く前に“実践経験”を積める環境の提供

・スキル習得

・職業能力開発

・就労移行・B型支援の活用

支援者付き就業モデルを提供します。

ミスマッチを構造的に減らす■見る・知る・つながる（マッチング機能）

企業と人材を“体験ベース”で接続

・職場の理解を深める動画付き求人の作成・配信

・面接会（支援者同席）の開催

・企業フォーラム の開催

・高校生×企業の接点創出

最大1～4人まで入室可能な個別の区画があります。■レンタルオフィス（ワークシェア型）

新しい雇用創出モデルの実践

・ 駅前営業拠点として利用可能

・業務の一部を同施設内の職業訓練者へ委託（ワークシェア） が可能

・人材活用と業務効率化を同時実現

※画像はイメージです。■サテライトオフィス

障害者の方が支援付きで働ける環境を提供

・障がい者雇用を実務ベースで支援

・短時間、段階的な就業が可能

・1人～4人までのオフィスブース区画あり

JOBｓ SQUAREの特徴（新しい社会インフラとして）

1. 支援の分断を解消

相談・訓練・就職・定着までを一体化。

2. 一方的な「支援」を受ける立場から、ともに参加する「共創」へ

企業も当事者も主役として参加。“価値を提供する側”へ

3. 実務ベースの支援設計

机上ではなく「仕事」を通じた成長

4. 地域全体で支えるモデル

行政・企業・教育・福祉が連携

今後の展望

JOBs SQUAREは単なる施設ではなく、

“地域の雇用インフラ”として機能することを目指します。

- 就労困難者の社会参加促進- 若年層のキャリア支援強化- 地域企業の採用力向上- 障がい者雇用の標準モデル化※現行の施設内マップ

INFORMATION

店舗名：JOBs SQUARE

住所：愛知県豊田市若宮町1-57-1 T-FACE A館7階

【GoogleMap】https://share.google/sL22dKkdJyrgQ6eNW

【営業時間】9:00～18:00

【定休日】不定休。

【電話番号】0565-47-0300

【ホームページ】準備中

お問い合わせ先

社会福祉法人tomoni plus

TEL：0565-47-0300

MAIL：info@tomoni-p.com