「AI導入は難しそう…」と諦めていませんか？　プログラミング不要の「Dify」なら、直感操作だけで自社専用のAIアプリが作れます！　面倒な業務はAIに任せ、仕事のスピードを劇的に上げる新しい働き方を！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年4月28日、新刊『Difyではじめる業務効率化！ 生成AIアプリ開発入門』を発刊します。

■こんな方におすすめ

- AIを使って日々の面倒な定型業務を自動化・効率化したいビジネスパーソン- プログラミングの知識はないが、自社専用のAIアプリを作ってみたい方- 社内の問い合わせ対応（FAQ）やカスタマーサポートの負担を減らしたい担当者- SEO記事やSNS投稿などのコンテンツ制作を効率化したいマーケター

■本書で学べる「5つの基本機能」と、すぐに使える実践的なサンプル

本書では、単なるツールの説明にとどまらず、実際の業務に直結するサンプルアプリを一緒に作りながら学べる構成となっています。5つの基本機能を網羅しており、読者は自社の課題に合わせたAIアプリを自由に生み出せるようになります。

■情報漏洩リスク・ゼロ！ 「ローカルLLM」によるセキュアな環境構築

インターネットを完全に遮断した自社PCや社内サーバーの中だけでAIを動かす方法も解説。外部通信ゼロ・情報漏洩リスクゼロの最強のプライベートAI環境が手に入ります。

■目次

Chapter1 Difyの概要理解

Chapter2 チャットボット

Chapter3 テキストジェネレーター

Chapter4 AIエージェント

Chapter5 チャットフロー

Chapter6 ワークフロー

資料 ローカルLLM連携してセキュアなAIチャットボットの構築方法

■著者紹介

井上 寛基（いのうえ ひろき）

カリフォルニア州立大学サンノゼ校を卒業後、株式会社大塚商会にてマーケティング職としてキャリアをスタート。その後、「自分の手でアプリケーションを生み出せるエンジニア」という職業に惹かれ、エンジニアへ転身。 個人事業を経て2024年2月に株式会社JAPANWAVEを設立。マーケティングとエンジニアリング、双方の知見を掛け合わせたIT・AI支援を得意とする。近年は特に生成AIを活用した業務効率化やプロダクト開発支援に注力しており、関連書籍の執筆も手がける。

YouTube：https://www.youtube.com/@hiro_ai_1205

■書籍概要

書名 Difyではじめる業務効率化！ 生成AIアプリ開発入門

著者 井上 寛基

定価 3,960円（税込）

発売日 2026年4月28日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798075442/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18466589/

※全国書店、ネット書店でお買い求めいただけます