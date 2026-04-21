Claudeを使ったエージェント開発の解説書。Computer UseやAgent SkillsとPython、Node.jsによるエージェント開発を一通り学習できる一冊。

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年4月28日、新刊『Computer Useやアーティファクト自作からMCPサーバー構築まで Claude AIエージェント開発入門』を発刊します。

Anthropic社の生成AIであるClaudeを使ってAIエージェントを開発するための基本から学べる書籍です。

内容はデスクトップアプリ版Claudeの基本解説から、エンジニア向けのAPIを利用した開発、MCPサーバー構築といった複数のテーマを一通りまとめています。AIがPCを操作するComputer UseやAgent Skillsによるタスク実行、PythonおよびNode.jsを用いた本格的なエージェント開発、さらには独自のMCPサーバー構築まで、さまざまな手法を幅広く解説します。

■書籍概要

書名 Computer Useやアーティファクト自作からMCPサーバー構築まで Claude AIエージェント開発入門

著者 掌田 津耶乃

定価 3,300円（税込）

発売日 2026年4月28日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798076724/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18555379/

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