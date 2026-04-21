Claudeを使ったエージェント開発の解説書。Computer UseやAgent SkillsとPython、Node.jsによるエージェント開発を一通り学習できる一冊。

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株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役　津島憲豪）は、2026年4月28日、新刊『Computer Useやアーティファクト自作からMCPサーバー構築まで　Claude AIエージェント開発入門』を発刊します。




Anthropic社の生成AIであるClaudeを使ってAIエージェントを開発するための基本から学べる書籍です。


内容はデスクトップアプリ版Claudeの基本解説から、エンジニア向けのAPIを利用した開発、MCPサーバー構築といった複数のテーマを一通りまとめています。AIがPCを操作するComputer UseやAgent Skillsによるタスク実行、PythonおよびNode.jsを用いた本格的なエージェント開発、さらには独自のMCPサーバー構築まで、さまざまな手法を幅広く解説します。



■書籍概要


書名　Computer Useやアーティファクト自作からMCPサーバー構築まで Claude AIエージェント開発入門


著者　掌田 津耶乃


定価　3,300円（税込）


発売日　2026年4月28日


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4798076724/


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18555379/


※全国書店、ネット書店でお買い求めいただけます