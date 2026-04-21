ファスティングダイエットの栄養補給に。国菌由来の酵素ドリンク【優光泉 ミカン味】登場、ダイエットドリンクランキング1位を獲得

株式会社エリカ健康道場

酵素ドリンク「優光泉」の製造・販売および断食道場の運営を行う株式会社エリカ健康道場（所在地：佐賀県佐賀市兵庫北7丁目16-7、代表取締役：北島昭博）の酵素ドリンク「優光泉」シリーズに、新フレーバー「ミカン味」が登場しました。日本の発酵文化を支える“国菌（麹菌）”を使用した酵素ドリンクとして注目を集め、発売と同時に、楽天市場ダイエットドリンクランキング1位※を獲得。

シリーズ累計200万本を販売する人気商品として、ファスティング中の栄養補給はもちろん、日々の食生活に取り入れやすいドリンクとして幅広い支持を集めています。この新商品「優光泉 ミカン」は下記サイトにて購入可能です。

オフィシャルサイト：https://www.danjiki-net.jp/Page/yuukousen_mikan.aspx

楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/danjiki-dojo/7001/

※楽天市場「ダイエット・健康＞ダイエットドリンク」カテゴリ リアルタイムランキング1位（2026年4月13日 時点）

■専門店だからこそできる、こだわりの一本

「優光泉」は、ファスティングを専門とするエリカ健康道場が、長年の現場経験とお客様の声をもとに開発した酵素ドリンクです。ファスティング施設の運営を通じて見えてきたのは、「健康に良いと分かっていても、続けられなければ意味がない」という現実でした。

そこで“無理なく続けられること”を最優先に、味・飲みやすさ・設計すべてを見直し、日常の中に自然と取り入れられる一本を目指しました。

エリカ健康道場が運営する「断食道場 はぎのさと」

「断食道場はぎのさと」は、ファスティングを実践できる施設として、多くの方にご利用いただいています。自然豊かな環境の中で、無理のないファスティングと生活習慣の見直しをサポートしています。

■開発の背景：「続けられない」を解決するために

これまで酵素ドリンクは、「味にクセがあって続かなかった」「ファスティングはハードルが高い」

といった声も少なくありませんでした。

また、「健康のために何か始めたいけど、何を選べばいいかわからない」「家族で取り入れられるものがほしい」といった悩みも多く寄せられていました。

こうした“続かない・始めにくい”という課題を解決するために開発されたのが、「優光泉ミカン」です。

■「これなら続けられる」みかんのやさしい味わい

味づくりにおいては、代表・北島と社員による試飲を重ねながら、細かな調整を行いました。

「毎日続けられる味かどうか」という視点を大切に、発酵特有のクセを抑えつつ、飲みやすさとのバランスを徹底的に追求。その結果、みかんの自然な甘みとすっきりとした後味を実現しました。

実際に「美味しい、飲みやすい」という声も多く寄せられています。

・「みかんがフルーティーで想像以上に美味しかったです！置き換えに愛飲しています。」

・「ミカン味おいしいです。子どもも好きみたいで炭酸で割ったのを一緒に飲んでいます。」

・「ミカン味はまるでオレンジジュースのようで、とても美味しくご褒美感覚で楽しめます！」

このように、水や炭酸水で割ることでジュースのような感覚で楽しめるため、ご家族での飲用や、お子さまと一緒に楽しみたい方にも取り入れやすい味わいです。

■日本の発酵文化を支える「国菌」を使用

本商品には、日本の伝統的な発酵に欠かせない「麹菌（こうじきん）」を使用しています。

麹菌は味噌や醤油、日本酒などの製造にも用いられてきた、日本の食文化を支えてきた存在として

「国菌」とも呼ばれています。

この麹菌の発酵の力を活かし、128種類以上の植物性原料を丁寧に発酵。素材本来の力を引き出しながら、日々の生活の中で取り入れやすい形に仕上げました。

■日常にも取り入れやすい、新しい健康習慣

ファスティング中の栄養補給としてはもちろん、「野菜不足が気になる」「食生活を少し整えたい」

といった日常のシーンでも活用いただけます。忙しい毎日の中でも、無理なく続けられる“新しい健康習慣”として、多くの方に取り入れられています。

■ランキング1位が示す“選ばれる理由”

発売直後から多くの支持を集め、先日、楽天市場ダイエットドリンクランキング1位※を獲得しました。「おいしくて続けやすい」「無理なく取り入れられる」といった点が評価され、これまで酵素ドリンクにハードルを感じていた方からも支持を集めています。

“健康のために頑張る”のではなく、“自然と続けられる”という価値が、多くの方に選ばれている理由です。

※楽天市場「ダイエット・健康＞ダイエットドリンク」カテゴリ リアルタイムランキング1位（2026年4月13日 時点）

■今後の展開

エリカ健康道場では、今後もファスティング専門店としての知見と発酵の力を活かし、“続けられる健康習慣”をより多くの方に届ける商品開発を進めてまいります。

日々の生活に無理なく寄り添い、健康を支える存在として、これからも価値ある商品づくりに取り組んでいきます。

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・関連するプレスリリース

■配信日：2025年1月22日（水）10：10

2024年6月24日に主力商品である優光泉（ゆうこうせん）のリニューアルを行いました。より日本人の体に合うように成分や原材料を改良し、味もさらに美味しく仕上げました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000013679.html

■酵素ドリンク優光泉について

優光泉は、断食の専門家が監修し、健康的なライフスタイルを支えるために開発された酵素ドリンク（植物性発酵飲料）です。ファスティング時に食事の置き換えとして飲むことで、食事に対する満足感を保ちながら「キレイ」や「スッキリ」を実感できます。

お客様からも「食事が気にならなくなり、毎日が軽やかに感じられる」といった成功体験が多く寄せられています。また、毎日の食事にプラスすることで、不足しがちな野菜や発酵食品の栄養素を補う効果も期待できます。

優光泉はその品質においても徹底した追求を行っております。安心して飲んでいただけるよう、使用している原材料はできるだけ地元九州の信頼できる農家さんから仕入れを行い、一つひとつ丁寧に製造しています。

■エリカ健康道場について

エリカ健康道場のはじまりは、佐賀県にある小さな花屋でした。創業者・北島一隆氏が花の肥料研究を進める中で出会ったのが「発酵」の力。その可能性に魅了され、植物由来の発酵飲料「優光泉（ゆうこうせん）」が誕生しました。

「発酵の力を活かして、人々の健康を支えたい」。そんな想いから、体をリセットする健康法「ファスティング（断食）」に着目。優光泉を活用した無理のないファスティングスタイルを提案し、多くの方の健やかな毎日をサポートしています。

私たちは、商品をお届けするだけでなく、ご購入後の活用サポートも大切にしています。情報提供やコミュニティづくりを通じて、健康的なライフスタイルを長く支えるパートナーであり続けたいと考えています。

また、地元・九州の契約農家と連携し、厳選した自然素材を使用。環境に配慮した生産体制を整えながら、これからも健康と笑顔を届けてまいります。

・公式SNS

優光泉公式LINE：https://page.line.me/596lqecl?openQrModal=true

優光泉公式Instagram：https://www.instagram.com/yuukousen.official/

#優光泉 #エリカ健康道場 #ファスティング #置き換え

株式会社エリカ健康道場

代表者：北島昭博

本社所在地：佐賀県佐賀市兵庫北7丁目16-7

創業年：1988年(昭和63年)

企業HP：https://www.erika-kouso.com/

エリカ健康道場OEM（受注生産）サービスページ：https://www.danjiki-net.jp/lp/OEM/

断食道場SHOP 公式HP：https://www.danjiki-net.jp/

断食道場SHOP 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/danjiki-dojo/

断食道場SHOP Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/danjiki-dojo/

断食道場SHOP Amazon店：https://www.amazon.co.jp/stores/page/B9781B27-70AD-4993-B228-318F3EDD9D5A/