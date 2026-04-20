【危険】人にバラすな▲最高レベル機密占い▼秘事/嘘/禁忌も暴く≪宮廷術≫が「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）とテレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石惠充）は、2026年4月20日（月）より、運営する、『みのり～本格占い～』にて「大野裕子先生」の占いコンテンツの提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆【危険】人にバラすな▲最高レベル機密占い▼秘事/嘘/禁忌も暴く≪宮廷術≫

URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_tel/443/oyoono/index.html

大野裕子先生

■提供内容のご紹介

※漏洩厳禁※『この結果、誰にも言ってはなりません……』古代中国で代々の皇帝を支えた「宮廷術」。国家機密を当て尽くし、歴史の闇に葬り去られた幻の鑑定が、鑑定士【大野裕子】の手により現代に蘇る！ 宿命・現在・将来まで、あなたを取り巻く現実を容赦なく晒します。

■監修者紹介

大学在学中にミスユニバース近畿地区代表からスカウトされ、プロのモデルとしての活動を開始。以降、雑誌・CM・スチールなどのレギュラー出演をはじめ、美容についてのトークショー、雑誌などの媒体を選ばず幅広く活躍中。キャリアは30年に及ぶ。また、見られることのプロとして培った感性と長年学んだ東洋五術運命学を元に「宮廷術」を独自の占いとして発展・展開。宿命を知り、厳しい現実を乗り越えるための具体的な方法を生理と心理の両面へのアプローチにより導きだし提案している。鑑定士歴は15年を超え、その模様はテレビや雑誌でも多数紹介の実績があり、OLからミセスまで女性を中心に高い支持を受けている。

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワークは占いのプロダクトやサービスを提供する会社です。インターネットを通じて、本格的な占術を使った占いコンテンツの配信や、リアルの占い師を配備した電話やチャットでの占い鑑定サービスも行っております。『感動、驚き、涙、癒し、笑い、啓発』をもたらす占い＆スピリチュアルコンテンツを通じて、みなさまの「ハートに幸せの種をまく」ことを使命としています。

日々、変わっていくITの世界。テレシスネットワークはこれからも様々なチャネルでコンテンツを提供し、進化を続けていきます。



2020年7月より“占い×恋愛”をテーマにした女性向けのメディア『うらなえる-運命の恋占い-』の提供を開始。自分らしく幸せな恋愛や生き方を求める女性に向けたコラムや記事、そして、テレビや雑誌など各種メディアで活躍し、実績のある人気占い師の監修のもと作成した占いを毎日更新中。

『うらなえる-運命の恋占い-』：https://unkoi.com/