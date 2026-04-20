ＦＰＴとＳＴＮｅｔは、電力・通信分野における業務提携に関する基本合意書を締結

FPTジャパンホールディングス株式会社

ＦＰＴコーポレーション傘下のＦＰＴジャパンホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）、以下 ＦＰＴ）は、株式会社ＳＴＮｅｔ（取締役社長：小林 功、本社：香川県高松市、以下 ＳＴＮｅｔ）と、電力および通信分野を中心とした社会インフラ領域において新たな価値創出を目指し、業務提携に関する基本合意書を2026年3月25日付で締結いたしました。

本提携は、両社が有する業務知見、技術力、人的資本等の強みを融合させ、電力・通信分野における新規事業の創出、ならびに先進技術の習得・実証を通じた技術力の高度化を目指すものです。これにより、両社において中長期的な事業価値の向上を図ります。また、将来的には生成AIの利用を含むデータセンター事業での協業についても検討を進めてまいります。

締結式の様子（左から：ＦＰＴジャパンホールディングス 代表取締役社長 ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）、 STNet専務取締役 ビジネス営業本部長 久米 洋介）

基本合意に至った経緯

ＳＴＮｅｔは、システム開発事業において先進技術を積極的に活用し、業務の効率化や生産性の向上を図るとともに、品質の維持・向上に向けた着実な取り組みを続けてきました。これまで四国電力グループ向けを中心に培ってきた電力業務の経験や知見、自社の通信事業における経験や知見を活かし、広く電力・通信業界へのビジネス展開を進めるにあたり、ＦＰＴとの協業を推進してまいります。

また、昨年より、システム開発工程に生成AIを適用した技術検証を両社で協力して進めており、今後は実案件への適用範囲の拡大に向けて、さらに協力関係を深めていくこととしております。

【業務提携の主な内容】

電力・通信分野における新規案件の創出や共同での市場開拓活動

- 電力・通信分野における業務課題・市場動向に関する情報共有- 新規サービスやSaaS型商材等の企画・構想および事業化可能性の検討- 共同でのマーケティング活動の企画・実施および提案活動- 顧客紹介及びリードの共有

生成AIなど最先端技術の習得、技術検証および実証活動を通じた技術力向上

- 生成AIを含む最先端技術に関する教育・検証・実証活動の共同企画・実施- 技術検証結果や設計知見の整理、ナレッジ共有- 実案件適用を見据えた技術検証および実証活動

今後は、両社の強みを最大限に活かした新たな取り組みを推進してまいります。

関係者のコメント

ＳＴＮｅｔ 取締役社長 小林 功

当社は2026～2030年度の中期戦略「SHIFT FORWARD ～自らをシフトして、未来を創る～」を策定しました。この言葉には、変化を恐れず、未来へ向かって進化するという強い意志を込めています。これまで社会インフラの担い手としてお客さまから寄せられてきた信頼を深めつつ、新たな取り組みにも積極的に挑戦し、お客さまと共に成長・進化していくため、３つのシフト（事業展開、業務革新、組織・制度のシフト）に果敢に挑んでまいります。ＦＰＴ様との業務提携は、その実現を加速させる重要な一歩です。両社の経験・技術力・人的資本を融合し、四国から世界、そして未来へつながる新たな価値を共創してまいります。

ＦＰＴジャパンホールディングス 代表取締役社長 兼 ＦＰＴソフトウェア シニアエグゼクティブバイスプレジデント ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）[ＦＰＴコーポレーショングループ]

今回の業務提携により、両社の協力関係が一層強化され、それぞれの強みを活かしながら共に成長できると確信しております。社会インフラ領域において、ＳＴＮｅｔ様の深い知見と豊富な経験を持つ人材のご協力を得て、日本のお客様へＦＰＴの価値をお届けできることを大変嬉しく思います。また、ＦＰＴは生成AIをシステム開発の全工程に導入し、生産性向上に加えて品質も高め、迅速かつ柔軟に市場ニーズへ応えてまいります。今後もＳＴＮｅｔ様と共に生成AIをはじめとする新たな技術へチャレンジしてまいります。

ＳＴＮｅｔについて

ウェブサイト：https://www.stnet.co.jp/

ＳＴＮｅｔは、香川県高松市に本社を置く四国電力グループの情報通信企業です。 1984年の設立以来、情報通信事業の全ての分野（情報システム開発、プラットフォームサービス、通信サービス）をカバーし、お客さまの課題にワンストップでお応えしております。情報システム開発では、お客さまに対して数多くのSIサービスを手がけており、プラットフォームサービスでは、堅牢なファシリティと強固なセキュリティを誇るデータセンター「Powerico（パワリコ）」を提供しています。また、通信サービスでは、高速・大容量な通信サービスを提供しており、法人向けだけではなく、個人向けの光インターネット「ピカラ光ねっと」を提供しています。

ＦＰＴジャパンホールディングスについて

社名：ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社

本社所在地：東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー33階

ウェブサイト：https://fptsoftware.jp/

ＦＰＴジャパンホールディングスは、ベトナムのICTリーディングカンパニーであるＦＰＴグループで、海外に特化しIT事業を担うＦＰＴソフトウェアの日本法人です。ベトナムと日本両国の文化・経済・知識の交流の懸け橋となり、先進技術を活用したサービスやソリューションを通じて日本のお客様に最大限の価値を届けることを目的に、2005年に設立されました。現在では、RPA、ブロックチェーン、AI、クラウド、ERP、ビッグデータ分析など多様なサービスをエンドツーエンドで展開し、お客様のデジタル変革（DX）の実現を支援しています。

ＦＰＴコーポレーションについて

ウェブサイト：https://fpt.com.vn/en

ＦＰＴコーポレーションは、ベトナムに本社を置く世界トップクラスのテクノロジー/ITサービスプロバイダーです。 テクノロジー、テレコミュニケーション、教育の3つの主要な部門で事業を展開しています。設立から30年以上の間、実用的かつ効果的な製品を世界中の人々、企業および非営利団体に提供し、世界のテクノロジーマップにおけるベトナムの地位を確立してきました。最新の市場動向と新たなテクノロジーに迅速に対応するため、各種サービス、製品、ソリューション、およびプラットフォームのエコシステムを独自に開発しています。2024年には、売上高24億7000万USドルを達成し、従業員数は5万4000人に到達しました。

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