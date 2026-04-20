楽待の不動産投資セミナーが第10回を記念し、豪華講師陣8名を迎えた特別版として開催！

楽待株式会社

＜本リリースのポイント＞

・「楽待オンライン不動産投資セミナー」の第10回目を2026年6月13日（土）に開催

・第10回を記念し、億超え大家3名による座談会や法人化を深掘りする対談など特別企画を実施

・プレミアム会員限定、抽選で最大15名をスタジオに招待する「会場受講枠」を初設置

国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」（https://www.rakumachi.jp/）を運営する楽待株式会社（本社：東京都中央区、東証スタンダード、証券コード：6037）は、2026年6月13日（土）に「楽待オンライン不動産投資セミナー ～第10回記念 特別版～」を開催いたします。過去9回の開催で高い満足度を得てきた楽待の主催セミナーが、記念すべき10回目を迎えます。セミナーの詳細はこちら(https://www.rakumachi.jp/lp/rakumachi_seminar/)からご確認ください。

楽待主催セミナーとは

楽待が主催する「楽待オンライン不動産投資セミナー」は、不動産投資で成功するための実践的なノウハウが学べる無料のオンラインセミナーです。著名な不動産投資家や専門家を講師に迎え、初心者から経験者まで幅広い投資家に向けた講演を実施しています。前回（第9回）の参加者アンケートでは、「次回もまた参加したい」という回答が97％に達するなど、毎回高い評価をいただいています。

全4講演、講師8名という充実のセミナーラインナップ

これまでは各講演1名の講師による基調講演が中心でしたが、第10回では記念すべき節目にふさわしく、複数名の講師が登壇する「座談会」と「対談」形式での講演を初めて採用します。台本なしで講師陣が率直に意見を交わすため、他では聞けないリアルな情報が飛び出すかもしれません。

【基調講演1】今から"利回り重視で規模拡大"は無理なのか？ ─戦略の異なる3人の大家が語り尽くす！

年間家賃収入約2億円の中島亮氏、総投資額190億円の図越寛氏、株式投資から不動産に転じた億トレ大家氏が、金利上昇やインフレ下での投資戦略を語り尽くす座談会。

【基調講演2】FIRE大家×大家さん専門税理士が徹底解説！法人化は本当に必要か？

不動産投資歴25年でFIREを実現したテリー隊長氏と、大野晃男税理士が法人化のベストタイミングや相続時の注意点を対談形式で深掘りします。

【企業講演3】"持てば勝ち"は終わった。出口から逆算する中古アパート投資

慶應義塾大学大学院教授で経済評論家の岸博幸氏が楽待主催セミナーに初登壇。株式会社ファミリーアセットコンサルティングの中里元哉氏とともに、中古アパート投資における出口戦略を解説します。

【企業講演4】一級建築士大家が解説！中古一棟再生で勝てる「リフォームの線引き」とは

21棟300室を保有する一級建築士の田口宏氏が、修繕コストの見極め方やリフォームの優先順位について具体的に解説します。

豪華セミナーを生で聞ける！ 楽待プレミアム会員限定で「会場受講枠」をご用意

第10回を記念し、楽待プレミアム会員に登録している方限定の「会場受講枠」を今回初めて設けます。応募者の中から抽選で最大15名を楽待スタジオにご招待し、講師の話を直接会場で聞くことができるという内容です。さらに、全講演終了後には「楽待スタジオ見学ツアー」を実施予定。楽待のYouTube動画を撮影しているスタジオを特別にご案内します。

開催概要

名称：楽待オンライン不動産投資セミナー ～第10回記念 特別版～

日程：2026年6月13日（土）12:45～18:30（開場 12:30）

会場：オンライン開催（Zoomウェビナー）

費用：無料

定員：1,000名（抽選）

応募締め切り：2026年5月17日（日）23:59

主催：楽待株式会社

詳細・応募：https://www.rakumachi.jp/lp/rakumachi_seminar/

【会社概要】

社名：楽待株式会社

URL：https://rakumachi.co.jp/

上場市場：東証スタンダード（証券コード：6037）

本社：東京都中央区八丁堀三丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル5階

設立：2005年8月23日

事業内容：国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」の運営