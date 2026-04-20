あしかがフラワーパークの大藤が昨年より1週間早く見頃を迎えました！
株式会社足利フラワーリゾート
見頃を迎え、藤のカーテンのような姿をご覧いただけます。
ツツジ、シャクナゲとともに百花繚乱の園内となっております。
大藤 昼1
大藤 昼2
大藤 昼3
大藤 ライトアップ1
大藤 ライトアップ2
（株）足利フラワーリゾート（本社 栃木県足利市田中町906-13 代表 早川公一郎）が運営を行う、あしかがフラワーパークでは同園の象徴である『大藤』が見頃を迎えました。
見頃を迎え、藤のカーテンのような姿をご覧いただけます。
今後の天候次第ですが、大藤は4月下旬頃までお楽しみいただけると予想しております。
ツツジ、シャクナゲとともに百花繚乱の園内となっております。
※2026年4月20日（月）時点の開花状況
大藤：満開
うす紅藤：満開
むらさき藤：満開
白藤：見頃迎え始め
きばな藤：（早咲き）見頃 （遅咲き）開花
その他の見頃の花：ツツジ、シャクナゲ、ルピナス、ハナミズキ、ルピナス、オオデマリ など
※掲載の写真は全て2026年4月19日（日）撮影のもの
大藤 昼1
大藤 昼2
大藤 昼3
大藤 ライトアップ1
大藤 ライトアップ2