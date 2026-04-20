PB「超COOL」シリーズのラグ・敷きパッドのWebCMに永尾柚乃さんが出演！4/20（月）より放映スタート！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗で販売する、PB「超COOL」シリーズのラグ・敷きパッドのWebCMに、永尾柚乃さんが出演することをお知らせいたします。

■「超COOL」について

（※…接触冷感の値が当社基準の2倍です）

「超COOL」は、「選べる、見つかる、ひんやり冷感」をコンセプトとした、接触冷感に優れた商品です。PB「CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム）」から展開しています。

▼特集ページはこちら

・超COOL ラグ

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/spcool-rug2026ss/

・超COOL 敷きパッド

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/spcool-bedding2026ss/

■永尾柚乃さん出演WebCM 掲載商品について

超COOLラグ、超COOL敷きパッドは、触れた瞬間のひんやり感が長持ちする（当社基準）生地を使用しているほか、世界最高水準の安全な繊維製品の証である「エコテックス(R)スタンダード 100」認証を取得した、安心・安全なサステナブル商品です。

●超COOL ラグ

価格 ：税込5,170円～税込10,670円 ＊サイズにより価格が異なります。

サイズ：1.5畳、 2畳、 3畳、 4畳 ＊カラーやデザインにより展開サイズが異なります。

機能 ：接触冷感、持続冷感、防汚、撥水 など

超COOL ラグ WebCM

●超COOL 敷きパッド

価格 ：税込2,970円～税込4,070円 ＊サイズにより価格が異なります。

サイズ：シングル、セミダブル、ダブル ＊カラーやデザインにより展開サイズが異なります。

機能 ：接触冷感、持続冷感、吸湿放湿、防ダニ など

超COOL 敷きパッド WebCM

■永尾柚乃さんプロフィール

永尾 柚乃（ながお ゆの） 2016年10月15日生まれ。

2018年放送のドラマ『コールドケース2～真実の扉～』（WOWOW）で俳優デビュー。

2023年放送のドラマ『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）では

安藤サクラさん演じる主人公幼少役を演じ話題に。

2024年は『ブラック・ジャック』（テレビ朝日）でピノコ役を演じ、

『科捜研の女 season24』（テレビ朝日）では宣伝大使のみならず

大人顔負けの調査力を持つ小学1年生・猪俣奈菜役で、 6話でゲスト出演を果たす。

2025年は 6月 6日に劇場公開された実写版『リロ＆スティッチ』でリロ役の日本版声優を務め、

ドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日）では記憶喪失の天才少女を演じた。

■CLOSSHI（クロッシー）・CLOSSHI PREMIUMについて

「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランドです。“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援します。その心地よさには理由（わけ）があります。「CLOSSHI PREMIUM」は、「CLOSSHI」の高級ラインです。より高い機能性を持ち、お客様の“あったらいいな”を応援します。

■「しまエコ」について

しまむらのサステナビリティ活動のうち、環境への取組みを「しまエコ」と名付け、ロゴマークを作りました。しまむらでは、ごみの削減や資源の再利用、環境に配慮した商品づくりなど、環境にとってサステナブルな活動を行っています。詳しくは、下記URLよりご覧ください。

https://www.shimamura.gr.jp/sustainability/goodcompany.html

■お近くの店舗はこちら

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■しまむらグループの公式アプリ・SNS はこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）